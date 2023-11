Como criar gráficos para mídias sociais no Canva

Primeiros passos com o Canva

Canva é uma ferramenta de design online que permite aos usuários criar gráficos de qualidade profissional para diversos fins, incluindo postagens em mídias sociais, apresentações, banners e muito mais. Para começar a usar o Canva, siga estas etapas:

Visite o site oficial do Canva. Se você ainda não possui uma conta, cadastre-se usando seu e-mail, conta do Google ou Facebook. Se você já possui uma conta, clique no botão "Login" e insira suas credenciais de login. Uma vez logado, você será direcionado para a página inicial do Canva. Aqui você pode visualizar seus designs criados anteriormente, acessar modelos e iniciar novos projetos. Clique no botão “Criar um design” no canto superior direito da página para iniciar um novo projeto. A partir daqui, você pode pesquisar um modelo específico ou navegar pelas categorias disponíveis.

Agora que você pode acessar as ferramentas do Canva, é hora de criar seu gráfico para mídia social selecionando o modelo certo e personalizando-o de acordo com suas necessidades.

Escolhendo o modelo de mídia social certo

Cada plataforma de mídia social tem suas próprias dimensões e formatos específicos para postagem de gráficos. Escolher o modelo certo para sua plataforma alvo é essencial para criar um design profissional e envolvente.

Para escolher o modelo de mídia social certo no Canva, siga estas etapas:

Na página inicial do Canva, clique na guia “Modelos” no menu da barra lateral esquerda. Role para baixo até a seção “Mídia social”, onde você encontrará modelos projetados especificamente para diversas plataformas, como Facebook, Instagram, Twitter e muito mais. Encontre a plataforma para a qual deseja criar um gráfico e clique nela. Navegue pelos modelos disponíveis e selecione aquele que se alinha ao seu conteúdo e marca. Clique no modelo desejado para começar a editá-lo e personalizá-lo.

Observe que alguns modelos são exclusivos para usuários do Canva Pro. Se você quiser usar esses modelos premium, considere atualizar para o plano de assinatura do Canva Pro.

Personalizando seu gráfico

Depois de selecionar um modelo, é hora de personalizar seu gráfico e torná-lo seu. O Canva oferece diversas opções de personalização, como ajustar o layout, adicionar elementos, alterar cores, fontes, etc.

Para personalizar seu gráfico do Canva, siga estas etapas:

Ajustando o layout e o plano de fundo: Se desejar alterar o layout ou o plano de fundo do modelo, clique no layout ou na imagem de fundo. Você pode então mover ou redimensionar elementos, alterar a cor ou imagem de fundo ou usar as opções da barra de ferramentas para aplicar vários efeitos. Adicionando elementos: aprimore seu design adicionando formas, ícones, adesivos ou ilustrações. Clique na guia “Elementos” na barra lateral esquerda e pesquise ou navegue pelos elementos disponíveis. Para adicionar um elemento, basta clicar nele ou arrastar e soltar na tela. Redimensione, gire ou reposicione o elemento conforme necessário. Alterando cores: Para alterar a cor de um elemento, texto ou plano de fundo, selecione-o e clique no seletor de cores na barra de ferramentas. Escolha uma nova cor ou insira um código de cor específico. Você também pode usar a ferramenta conta-gotas para obter uma amostra de uma cor do seu design. Carregando imagens: Se você quiser adicionar suas próprias imagens ao seu design, clique na guia "Uploads" na barra lateral esquerda e drag and drop seus arquivos ou clique em "Carregar uma imagem ou vídeo" para selecioná-los em seu dispositivo. Após o upload, você pode adicionar a imagem ao seu design e ajustar seu tamanho, posição e outras propriedades.

Ao personalizar seu gráfico de mídia social, você pode criar um design único e atraente que reflita sua marca e prenda a atenção do seu público.

Trabalhando com elementos do Canva

Os elementos do Canva consistem em vários gráficos, formas, linhas, ícones e muito mais que você pode usar para aprimorar seu design de mídia social. Para trabalhar com elementos no Canva:

Acesse a aba Elementos: No lado esquerdo da interface do Canva, clique na aba ‘Elementos’ (em forma de triângulo). Pesquise ou navegue pelos elementos: use a barra de pesquisa na parte superior do painel Elementos para procurar itens específicos ou percorrer as categorias disponíveis para explorar uma ampla variedade de gráficos e formas. Adicione um elemento ao seu design: Clique no elemento que deseja incluir no seu gráfico e ele aparecerá na tela. Você também pode drag and drop elementos diretamente no seu design. Redimensionar e posicionar elementos: Clique e arraste as alças circulares nos cantos do elemento selecionado para redimensioná-lo. Clique dentro do elemento e mova o mouse para reposicioná-lo na tela. Segure Shift e mova os cantos para redimensionar, mantendo as proporções originais. Alterar cores dos elementos: Para alterar a cor de um elemento, clique nele e use a ferramenta seletor de cores na parte superior da tela. Escolha uma cor na paleta ou insira um código de cor personalizado (por exemplo, HEX, RGB). Elementos de camada: se vários elementos se sobrepuserem, clique com o botão direito no elemento e selecione 'Trazer para frente' ou 'Enviar para trás' para ajustar sua posição na hierarquia de camadas. Você também pode usar a opção ‘Posição’ na parte superior da interface para um controle mais preciso sobre a ordem das camadas. Excluir elementos: Para excluir um elemento do seu design, clique nele e pressione a tecla ‘Delete’ do teclado ou use o ícone da lixeira na parte superior da tela.

Adicionando texto ao seu design

O texto é essencial para a maioria dos gráficos de mídia social, transmitindo sua mensagem ao público. Para adicionar e personalizar texto no Canva:

Acesse a aba Texto: No lado esquerdo da interface do Canva, clique na aba ‘Texto’ (em forma de ‘A’). Escolha um estilo de texto ou fonte: navegue pelos vários estilos de texto predefinidos disponíveis ou selecione 'Adicionar título', 'Adicionar subtítulo' ou 'Adicionar um pouco de corpo de texto' para começar com uma caixa de texto em branco. Você sempre pode personalizar a fonte posteriormente. Adicione texto ao seu design: clique em um estilo de texto ou opção de fonte para adicioná-lo à sua tela. Como alternativa, drag and drop o texto diretamente no seu design. Edite o conteúdo do texto: Clique na caixa de texto e digite o texto desejado. O texto existente será substituído pela sua entrada. Formate o texto: use a barra de ferramentas de formatação na parte superior da tela para modificar o estilo, tamanho, cores da fonte e muito mais. Usando as opções disponíveis, você também pode ajustar o alinhamento do texto, o espaçamento entre linhas e entre letras. Redimensionar e posicionar texto: clique e arraste as alças circulares nos cantos da caixa de texto para redimensioná-la. Clique dentro da caixa de texto e mova o mouse para reposicionar o texto na tela. Assim como os elementos, segurar Shift e mover os cantos mantém as proporções originais durante o redimensionamento. Excluir texto: Para remover uma caixa de texto do seu design, clique nela e pressione a tecla ‘Delete’ no teclado ou use o ícone da lixeira na parte superior da tela.

Dicas poderosas para gráficos mais atraentes

A criação de gráficos de mídia social visualmente atraentes pode ajudar suas postagens a se destacarem e gerar engajamento. Aqui estão algumas dicas valiosas para manter em mente:

Use imagens de alta qualidade: escolha imagens com boa resolução e composição para garantir que seus gráficos tenham uma aparência nítida e profissional. O Canva oferece uma vasta biblioteca de imagens de banco de imagens, ou você pode fazer upload das suas próprias. Aplique filtros e efeitos: Utilize os filtros e efeitos integrados do Canva para modificar e aprimorar suas imagens, adicionando um toque único ao seu design. Seja consistente com os filtros que você usa para manter uma aparência coesa em seus recursos visuais. Consistência é fundamental: use esquemas de cores, fontes e elementos de design semelhantes em todos os seus gráficos para criar uma identidade de marca reconhecível. Hierarquia visual: Organize os elementos na sua tela de forma a guiar a atenção do visualizador através do gráfico. Isso pode ser alcançado usando estrategicamente tamanho, cor e posicionamento para priorizar os elementos essenciais. Use ênfase: chame a atenção para áreas ou mensagens principais usando fontes em negrito, cores contrastantes ou outras técnicas de design que façam essas partes se destacarem. Simplicidade em vez de complexidade: embora seja tentador adicionar muitos elementos a um design, mantenha seus gráficos limpos e simples. Muita desordem pode tornar seu design confuso e difícil de compreender. Verifique a legibilidade: certifique-se de que seu texto seja facilmente legível em segundo plano. Use cores contrastantes e ajuste o tamanho ou espaçamento do texto conforme necessário. Visualize e teste seus gráficos: dê um passo atrás e visualize seu design. Certifique-se de que tudo apareça conforme o esperado e que sua mensagem seja comunicada com clareza. Faça os ajustes necessários antes de exportar seu gráfico.

Ao implementar essas dicas, você pode criar gráficos de mídia social visualmente envolventes que chamam a atenção do seu público, ajudando seu conteúdo a se destacar na concorrida esfera da mídia social.

Exportando seu gráfico de mídia social

Depois de colocar toda a sua criatividade no design do gráfico de mídia social perfeito, é hora de exportar seu trabalho. O Canva torna a exportação dos seus designs um processo contínuo com apenas alguns cliques. Siga estas etapas para exportar seu gráfico de mídia social:

Selecione o tipo de arquivo correto : O Canva suporta vários formatos de arquivo. Dependendo da plataforma que você está usando e da qualidade pretendida do produto final, você pode escolher JPEG, PNG ou PDF. JPEG é ideal se você prioriza tamanhos de arquivo menores, enquanto PNG é ideal para imagens com fundos transparentes. Para obter gráficos de alta qualidade, considere exportar como PDF. Clique no botão ‘Download’ : No canto superior direito do editor Canva, clique no botão ‘Download’. Um menu suspenso aparecerá, permitindo que você escolha um formato de arquivo. Selecione o tipo de sua preferência com base em suas necessidades. Escolha a qualidade e a compactação da exportação : alguns formatos, como PNG ou JPEG, permitem ajustar a qualidade e a compactação da exportação. Esta opção permite equilibrar a qualidade e o tamanho do arquivo. Escolha a melhor balança para suas necessidades específicas. Baixe seu gráfico : Após definir as configurações de exportação, clique em 'Baixar' para salvar o arquivo em seu dispositivo. O Canva irá gerar o gráfico no formato selecionado e baixá-lo para o seu computador. Compartilhe e publique : depois que seu gráfico for baixado, você poderá compartilhá-lo nas plataformas de mídia social desejadas. Para obter melhores resultados, certifique-se de seguir as dimensões de imagem e as restrições de tamanho de arquivo de cada plataforma.

Com seu gráfico de mídia social exportado, ele está pronto para chamar a atenção do seu público-alvo e elevar sua presença online.

Usando Canva com plataforma AppMaster

Combinar os recursos de design do Canva e a plataforma AppMaster é uma dupla poderosa para a criação de aplicativos visualmente atraentes. Ao integrar gráficos criados pelo Canva na UI/UX de seus aplicativos criados AppMaster, você pode obter uma experiência de usuário memorável. Veja como você pode usar o Canva com a plataforma AppMaster:

Crie componentes de UI visualmente atraentes : usando o Canva, crie gráficos personalizados para aprimorar os elementos de UI do seu aplicativo, como botões, ícones e imagens de fundo. Essa abordagem melhora a aparência de seus aplicativos e os destaca. Otimize tamanhos de imagem para vários dispositivos : A plataforma AppMaster permite criar aplicativos para web, Android e iOS. Com a flexibilidade de formatação e redimensionamento de imagens do Canva, você pode criar ótimos gráficos em todos os tipos de dispositivos. Otimize suas imagens para todas as plataformas sem sacrificar a qualidade. Aplique uma aparência consistente em seus aplicativos : usar os mesmos gráficos ou seguir um tema de design consistente pode criar uma experiência de marca unificada em seus aplicativos criados AppMaster . O Canva torna fácil manter uma aparência consistente ao criar vários aplicativos. Itere e atualize gráficos rapidamente : o Canva permite iterar e modificar seus gráficos rapidamente. Se precisar atualizar um elemento de design em seu aplicativo, você pode facilmente fazer as alterações no Canva, exportar o novo gráfico e carregá-lo em seu aplicativo AppMaster . Aproveite as vantagens da vasta biblioteca de recursos do Canva : o Canva possui uma enorme biblioteca de modelos, ícones, imagens e fontes, que podem ser utilizados em seus projetos AppMaster . Essa coleção facilita a criação de recursos visuais envolventes que se alinham ao propósito do seu aplicativo.

Canva é uma ferramenta útil para projetar gráficos impressionantes de mídia social e melhorar a UI/UX do seu aplicativo em uma plataforma sem código como AppMaster. Ao aproveitar os recursos do Canva, você pode criar gráficos bonitos e envolventes para o seu público, enquanto a plataforma AppMaster garante um processo de desenvolvimento de aplicativos tranquilo, eficiente e econômico. Não perca o poder combinado dessas duas ferramentas valiosas!