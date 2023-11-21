كيفية إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية في Canva

البدء مع Canva

Canva هي أداة تصميم عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات بجودة احترافية لأغراض مختلفة، بما في ذلك منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية واللافتات والمزيد. للبدء في استخدام Canva، اتبع الخطوات التالية:

تفضل بزيارة موقع Canva الرسمي. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فقم بالتسجيل باستخدام حساب بريدك الإلكتروني أو Google أو Facebook. إذا كان لديك حساب حالي، فانقر فوق الزر "تسجيل الدخول" وأدخل بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك. بمجرد تسجيل الدخول، سيتم نقلك إلى صفحة Canva الرئيسية الخاصة بك. هنا، يمكنك عرض تصميماتك التي تم إنشاؤها مسبقًا، والوصول إلى القوالب، وبدء مشاريع جديدة. انقر فوق الزر "إنشاء تصميم" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة لبدء مشروع جديد. من هنا، يمكنك البحث عن قالب معين أو تصفح الفئات المتاحة.

الآن بعد أن أصبح بإمكانك الوصول إلى أدوات Canva، فقد حان الوقت لإنشاء رسم الوسائط الاجتماعية الخاص بك عن طريق تحديد القالب المناسب وتخصيصه ليناسب احتياجاتك.

اختيار قالب الوسائط الاجتماعية المناسب

تتمتع كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي بأبعادها وتنسيقاتها الخاصة لنشر الرسومات. يعد اختيار القالب المناسب للنظام الأساسي الذي تستهدفه أمرًا ضروريًا لإنشاء تصميم احترافي وجذاب.

لاختيار قالب الوسائط الاجتماعية المناسب في Canva، اتبع الخطوات التالية:

من صفحة Canva الرئيسية، انقر فوق علامة التبويب "القوالب" في قائمة الشريط الجانبي الأيسر. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "وسائل التواصل الاجتماعي"، حيث ستجد قوالب مصممة خصيصًا لمنصات مختلفة، مثل Facebook وInstagram وTwitter والمزيد. ابحث عن النظام الأساسي الذي تريد إنشاء رسم له، وانقر عليه. تصفح القوالب المتاحة وحدد القالب الذي يتوافق مع المحتوى الخاص بك وعلامتك التجارية. انقر على القالب المطلوب لبدء تحريره وتخصيصه.

لاحظ أن بعض القوالب حصرية لمستخدمي Canva Pro. إذا كنت تريد استخدام هذه القوالب المتميزة، ففكر في الترقية إلى خطة الاشتراك في Canva Pro.

تخصيص الرسم الخاص بك

بمجرد تحديد القالب، فقد حان الوقت لتخصيص الرسم الخاص بك وجعله خاصًا بك. يقدم Canva العديد من خيارات التخصيص، مثل ضبط التخطيط وإضافة العناصر وتغيير الألوان والخطوط وما إلى ذلك.

لتخصيص رسم Canva الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

ضبط التخطيط والخلفية: إذا كنت تريد تغيير تخطيط القالب أو خلفيته، فانقر على التخطيط أو صورة الخلفية. يمكنك بعد ذلك نقل العناصر أو تغيير حجمها، أو تغيير لون الخلفية أو صورتها، أو استخدام الخيارات الموجودة في شريط الأدوات لتطبيق تأثيرات متنوعة. إضافة عناصر: قم بتحسين تصميمك عن طريق إضافة أشكال أو أيقونات أو ملصقات أو رسوم توضيحية. انقر فوق علامة التبويب "العناصر" في الشريط الجانبي الأيسر، ثم ابحث عن العناصر المتاحة أو تصفحها. لإضافة عنصر، ما عليك سوى النقر عليه أو سحبه وإسقاطه على اللوحة القماشية الخاصة بك. قم بتغيير حجم العنصر أو تدويره أو تغيير موضعه حسب الحاجة. تغيير الألوان: لتغيير لون عنصر أو نص أو خلفية، حدده وانقر على منتقي الألوان في شريط الأدوات. اختر لونًا جديدًا أو أدخل رمز لون محدد. يمكنك أيضًا استخدام أداة القطارة لأخذ عينة من اللون من تصميمك. تحميل الصور: إذا كنت تريد إضافة صورك الخاصة إلى تصميمك، فانقر فوق علامة التبويب "التحميلات" في الشريط الجانبي الأيسر، وقم إما drag and drop أو النقر فوق "تحميل صورة أو مقطع فيديو" لتحديدها من جهاز. بمجرد التحميل، يمكنك إضافة الصورة إلى تصميمك وضبط حجمها وموضعها وخصائصها الأخرى.

من خلال تخصيص رسم الوسائط الاجتماعية الخاص بك، يمكنك إنشاء تصميم فريد وملفت للنظر يعكس علامتك التجارية ويجذب انتباه جمهورك.

العمل مع عناصر Canva

تتكون عناصر Canva من رسومات وأشكال وخطوط وأيقونات متنوعة والمزيد يمكنك استخدامها لتحسين تصميم الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. للعمل مع العناصر في Canva:

الوصول إلى علامة التبويب "العناصر": على الجانب الأيسر من واجهة Canva، انقر فوق علامة التبويب "العناصر" (على شكل مثلث). البحث عن العناصر أو تصفحها: استخدم شريط البحث الموجود أعلى لوحة Elements للبحث عن عناصر محددة أو قم بالتمرير عبر الفئات المتاحة لاستكشاف نطاق واسع من الرسومات والأشكال. أضف عنصرًا إلى تصميمك: انقر فوق العنصر الذي تريد تضمينه في الرسم الخاص بك، وسيظهر على اللوحة القماشية. يمكنك أيضًا drag and drop مباشرةً على تصميمك. تغيير حجم العناصر وموضعها: انقر واسحب المقابض الدائرية الموجودة على زوايا العنصر المحدد لتغيير حجمه. انقر داخل العنصر وحرك الماوس لتغيير موضعه على اللوحة القماشية الخاصة بك. اضغط مع الاستمرار على Shift وحرك الزوايا لتغيير حجمها مع الحفاظ على النسب الأصلية. تغيير ألوان العناصر: لتغيير لون عنصر ما، انقر عليه واستخدم أداة اختيار الألوان الموجودة أعلى الشاشة. اختر لونًا من اللوحة أو أدخل رمز لون مخصصًا (على سبيل المثال، HEX، RGB). عناصر الطبقة: إذا تداخلت عناصر متعددة، فانقر بزر الماوس الأيمن على العنصر وحدد "إحضار إلى المقدمة" أو "إرسال إلى الخلف" لضبط موضعه في التسلسل الهرمي للطبقة. يمكنك أيضًا استخدام خيار "الموضع" الموجود أعلى الواجهة للتحكم بشكل أفضل في ترتيب الطبقات. حذف العناصر: لحذف عنصر من تصميمك، انقر عليه واضغط على مفتاح "حذف" بلوحة المفاتيح أو استخدم رمز سلة المهملات الموجود أعلى الشاشة.

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إضافة نص إلى التصميم الخاص بك

يعد النص ضروريًا لمعظم رسومات الوسائط الاجتماعية لتوصيل رسالتك إلى جمهورك. لإضافة نص وتخصيصه في Canva:

الوصول إلى علامة التبويب "النص": على الجانب الأيسر من واجهة Canva، انقر فوق علامة التبويب "النص" (على شكل حرف "A"). اختر نمط نص أو خط: تصفح مختلف أنماط النص المصممة مسبقًا المتوفرة، أو حدد "إضافة عنوان" أو "إضافة عنوان فرعي" أو "إضافة القليل من النص الأساسي" للبدء بمربع نص فارغ. يمكنك دائمًا تخصيص الخط لاحقًا. إضافة نص إلى تصميمك: انقر على نمط النص أو خيار الخط لإضافته إلى اللوحة القماشية الخاصة بك. وبدلاً من ذلك، drag and drop مباشرةً على تصميمك. تحرير محتوى النص: انقر على مربع النص واكتب النص المطلوب. سيتم استبدال النص الحالي بإدخالك. تنسيق النص: استخدم شريط أدوات التنسيق الموجود أعلى الشاشة لتعديل نمط الخط وحجمه وألوانه والمزيد. باستخدام الخيارات المتاحة، يمكنك أيضًا ضبط محاذاة النص وتباعد الأسطر وتباعد الأحرف. تغيير حجم النص وموضعه: انقر واسحب المقابض الدائرية الموجودة في زوايا مربع النص لتغيير حجمه. انقر داخل مربع النص وحرك الماوس لتغيير موضع النص على اللوحة القماشية الخاصة بك. مثل العناصر، يؤدي الضغط على Shift وتحريك الزوايا إلى الحفاظ على النسب الأصلية أثناء تغيير الحجم. حذف النص: لإزالة مربع نص من تصميمك، انقر عليه واضغط على مفتاح "حذف" بلوحة المفاتيح، أو استخدم رمز سلة المهملات أعلى الشاشة.

نصائح قوية لرسومات أكثر جاذبية

يمكن أن يساعد إنشاء رسومات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي في إبراز منشوراتك وزيادة التفاعل. فيما يلي بعض النصائح القيمة التي يجب وضعها في الاعتبار:

استخدم صورًا عالية الجودة: اختر صورًا ذات دقة وتركيب جيدين لضمان أن تبدو رسوماتك حادة واحترافية. يقدم Canva مكتبة واسعة من الصور المخزنة، أو يمكنك تحميل صورك الخاصة. تطبيق المرشحات والتأثيرات: استخدم المرشحات والتأثيرات المضمنة في Canva لتعديل صورك وتحسينها، وإضافة لمسة فريدة إلى تصميمك. كن متسقًا مع المرشحات التي تستخدمها للحفاظ على مظهر متماسك عبر العناصر المرئية الخاصة بك. الاتساق هو المفتاح: استخدم أنظمة ألوان وخطوط وعناصر تصميم متشابهة في جميع أنحاء الرسومات الخاصة بك لإنشاء هوية علامة تجارية يمكن التعرف عليها. التسلسل الهرمي المرئي: قم بترتيب العناصر على اللوحة القماشية الخاصة بك بطريقة توجه انتباه المشاهد من خلال الرسم. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الاستراتيجي للحجم واللون والموضع لتحديد أولويات العناصر الأساسية. استخدم التركيز: اجذب الانتباه إلى المناطق أو الرسائل الرئيسية باستخدام الخطوط العريضة أو الألوان المتباينة أو تقنيات التصميم الأخرى التي تجعل تلك الأجزاء بارزة. البساطة بدلاً من التعقيد: على الرغم من أن إضافة العديد من العناصر إلى التصميم أمر مغرٍ، إلا أنه عليك الحفاظ على رسوماتك نظيفة وبسيطة. الكثير من الفوضى يمكن أن تجعل تصميمك مربكًا ويصعب فهمه. التحقق من سهولة القراءة: تأكد من سهولة قراءة النص في الخلفية. استخدم ألوانًا متباينة واضبط حجم النص أو التباعد حسب الحاجة. معاينة واختبار الرسومات الخاصة بك: خذ خطوة إلى الوراء وقم بمعاينة التصميم الخاص بك. تأكد من أن كل شيء يبدو كما هو مقصود، وأن رسالتك يتم توصيلها بوضوح. قم بإجراء التعديلات حسب الضرورة قبل تصدير الرسم الخاص بك.

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من خلال تنفيذ هذه النصائح، يمكنك إنشاء رسومات وسائط اجتماعية جذابة بصريًا تجذب انتباه جمهورك، مما يساعد المحتوى الخاص بك على التميز في مجال الوسائط الاجتماعية المزدحم.

تصدير رسومات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك

بعد وضع كل إبداعك في تصميم الرسم المثالي لوسائل التواصل الاجتماعي، حان الوقت لتصدير عملك. يجعل Canva تصدير تصميماتك عملية سلسة ببضع نقرات فقط. اتبع هذه الخطوات لتصدير رسم الوسائط الاجتماعية الخاص بك:

حدد نوع الملف الصحيح : يدعم Canva تنسيقات ملفات متعددة. اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه والجودة المطلوبة للمنتج النهائي، يمكنك اختيار JPEG أو PNG أو PDF. يعد JPEG هو الأمثل إذا أعطيت الأولوية لأحجام ملفات أصغر، بينما يعتبر PNG مثاليًا للصور ذات الخلفيات الشفافة. للحصول على رسومات عالية الجودة، فكر في التصدير كملف PDF. انقر فوق الزر "تنزيل" : في الزاوية العلوية اليمنى من محرر Canva، انقر فوق الزر "تنزيل". ستظهر قائمة منسدلة، مما يسمح لك باختيار تنسيق الملف. حدد النوع الذي تفضله بناءً على احتياجاتك. اختيار جودة التصدير والضغط : تسمح لك بعض التنسيقات، مثل PNG أو JPEG، بضبط جودة التصدير والضغط. يتيح لك هذا الخيار تحقيق التوازن بين الجودة وحجم الملف. اختر التوازن الأفضل لاحتياجاتك المحددة. قم بتنزيل الرسم الخاص بك : بعد تكوين إعدادات التصدير، انقر فوق "تنزيل" لحفظ الملف على جهازك. سيقوم Canva بإنشاء الرسم بالتنسيق المحدد وتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. المشاركة والنشر : بمجرد تنزيل الرسم الخاص بك، يمكنك مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي التي تريدها. للحصول على أفضل النتائج، تأكد من الالتزام بأبعاد الصورة وقيود حجم الملف لكل نظام أساسي.

بعد تصدير رسم الوسائط الاجتماعية الخاص بك، أصبح الآن جاهزًا لجذب انتباه جمهورك المستهدف ورفع مستوى تواجدك عبر الإنترنت.

استخدام Canva مع منصة AppMaster

يعد الجمع بين إمكانات التصميم في Canva ومنصة AppMaster ثنائيًا قويًا لإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا. ومن خلال دمج الرسومات التي أنشأتها Canva في واجهة المستخدم/تجربة المستخدم لتطبيقاتك المبنية AppMaster ، يمكنك تحقيق تجربة مستخدم لا تُنسى. إليك كيفية استخدام Canva مع منصة AppMaster:

إنشاء مكونات واجهة مستخدم جذابة بصريًا : باستخدام Canva، قم بتصميم رسومات مخصصة لتحسين عناصر واجهة المستخدم الخاصة بتطبيقك، مثل الأزرار والأيقونات وصور الخلفية. يعزز هذا الأسلوب مظهر تطبيقاتك ويجعلها مميزة. تحسين أحجام الصور للأجهزة المختلفة : تتيح لك منصة AppMaster إنشاء تطبيقات للويب وAndroid وiOS. بفضل مرونة تنسيق الصور وتغيير حجمها التي يوفرها Canva، يمكنك إنشاء رسومات رائعة على جميع أنواع الأجهزة. قم بتحسين صورك لكل منصة دون التضحية بالجودة. تطبيق شكل ومظهر متسقين عبر تطبيقاتك : يمكن أن يؤدي استخدام نفس الرسومات أو اتباع سمة تصميم متسقة إلى إنشاء تجربة علامة تجارية موحدة عبر تطبيقات AppMaster المبنية. يجعل Canva الحفاظ على المظهر المتسق والمظهر أمرًا سهلاً أثناء إنشاء تطبيقات متنوعة. تكرار الرسومات وتحديثها بسرعة : يتيح لك Canva تكرار الرسومات وتعديلها بسرعة. إذا كنت بحاجة إلى تحديث عنصر تصميم في تطبيقك، فيمكنك بسهولة إجراء التغييرات في Canva، وتصدير الرسم الجديد، وتحميله إلى تطبيق AppMaster الخاص بك. استفد من مكتبة Canva الواسعة من الموارد : تفتخر Canva بمكتبة ضخمة من القوالب والأيقونات والصور والخطوط، والتي يمكن استخدامها جميعًا في مشاريع AppMaster الخاصة بك. تعمل هذه المجموعة على تسهيل تصميم العناصر المرئية الجذابة التي تتوافق مع غرض تطبيقك.

تُعد Canva أداة سهلة الاستخدام لتصميم رسومات مذهلة لوسائل التواصل الاجتماعي وتحسين واجهة المستخدم/تجربة المستخدم لتطبيقك على نظام أساسي بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster. ومن خلال الاستفادة من إمكانات Canva، يمكنك إنشاء رسومات جميلة وجذابة لجمهورك، بينما تضمن منصة AppMaster عملية تطوير تطبيقات سلسة وفعالة وفعالة من حيث التكلفة. لا تفوت القوة المشتركة لهاتين الأداتين القيمتين!