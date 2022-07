Novos blocos BP, módulos actualizados, e processos de negócio significativamente melhorados - continuamos o desenvolvimento do AppMaster.io.

Processos de negócio móveis

h2>

p>p>Ver o que foi adicionado e feito na plataforma este mês, e não se esqueça de experimentar tudo.

Estamos a melhorar activamente o trabalho dos processos de negócio móveis. 299 novos blocos foram adicionados ao trabalho com aplicações Android.

Novos blocos em BP

h2>

>ul>>li>Blocks para trabalhar com: List, Grid, Timespan, Select, Multiselect, Relations>li>bloco de notificação local;>li>bloco de dispositivo para bifurcação em iOS/Android;>li>Bind JSON ao Bloco de Modelo.>h2> Bloco de chamadas deHTTP adicionado

Adicionámos um bloco universal de chamadas HTTP, com suporte para vários tipos de conteúdo. O principal objectivo do bloco é processar pedidos HTTP externos.

*Disponível em versão beta.

Módulos

>

O módulo de autorização foi actualizado: o modelo de sessão foi deslocado para os utilizadores, agora é possível criar scripts de autenticação e registo personalizados.

*Disponível em versão beta.

Improvements

h2>

Adicionado reprodutor de áudio;

>li>Auto-geração de formulários a partir de entradas individuais;>li>Processos de negócio do cliente;>li>Módulo de disco: suporte completo para bots, recepção de mensagens do serviço.

>/li>

>p>Um bloco de aceitação de eventos foi adicionado ao módulo Stripe.>p>Adicionado novos módulos:>ul>>li>Microsoft Translator;>li>Google indexing;>li>IntegraçãoAdMob;li>Leitor de YouTube.<>>ul>>li>SwiftUI Melhorado;>li>Completamento de componentes por tipo de apanhador de ficheiros e selecção de novo;>li>Adicionado elemento leitor YouTube;>li> Modelos de projectos actualizados;>li>Adicionado folhas modais esquerda/direita;>li>Improvado poupar tempo para esquemas de modelos de dados para grandes projectos.>h2>Faatures we continue to work on:<