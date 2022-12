Nieuwe BP-blokken, bijgewerkte modules en aanzienlijk verbeterde bedrijfsprocessen - we gaan door met de ontwikkeling van AppMaster.io.

Bekijk wat er deze maand is toegevoegd en gedaan op het platform, en vergeet niet alles uit te proberen.

Mobiele bedrijfsprocessen

We verbeteren actief het werk van mobiele bedrijfsprocessen. Er zijn 299 nieuwe blokken toegevoegd voor het werken met Android-toepassingen.

Nieuwe blokken in BP:

Blokken om te werken met: Lijst, Rooster, Tijdspanne, Selecteren, Multiselect, Relaties

Lokaal meldingsblok;

Apparaat blok voor forking op iOS/Android;

Bind JSON aan model blok.

HTTP-oproepen blok toegevoegd

We hebben een universeel blok HTTP-oproepen toegevoegd, met ondersteuning voor verschillende inhoudstypen. Het hoofddoel van het blok is het verwerken van externe HTTP-verzoeken.

*Beschikbaar in beta-versie.

Modules

De autorisatiemodule is bijgewerkt: het sessiemodel is verplaatst voor gebruikers, nu is het mogelijk om aangepaste authenticatie- en registratiescripts te maken.

*Beschikbaar in beta-versie.

Een event acceptatie blok is toegevoegd aan de Stripe module.

Nieuwe modules toegevoegd:

Microsoft Translator;

Google indexering;

AdMob integratie;

YouTube speler.

Verbeteringen

Verbeterde SwiftUI;

Voltooiing van componenten per type bestandskiezer en reselectie;

YouTube speler element toegevoegd;

Audiospeler toegevoegd;

Project sjablonen bijgewerkt;

Links/rechts modale bladen toegevoegd;

Verbeterde opslagtijd voor datamodel schema's voor grote projecten.

Functies waaraan we blijven werken: