Новые блоки БП, обновленные модули и в улучшенная работа самих бизнес-процессов — продолжаем оттачивать AppMaster.io.

Смотрите, что было добавлено и сделано на платформе за этот месяц и не забудьте протестировать новый функционал.

Мобильные бизнес-процессы

Мы активно совершенствуем работу мобильных бизнес-процессов. Было добавлено 299 новых блоков для работы с Android-приложениями.

Новые блоки в бизнес-процессах:

Блоки для работы с: List, Grid, Timespan, Select, Multiselect, Relations

Блок Local notification;

Блок Device для разветвления на iOS/Android;

Блок Bind JSON to Model.

Добавлен блок HTTP-вызовов

Мы добавили универсальный блок HTTP-вызовов с поддержкой различных типов контента. Основное назначение блока — обработка внешних HTTP-запросов.

*Доступно в бета-версии.

Модули

Обновлен модуль авторизации: для пользователей вынесена модель сессии, теперь есть возможность создавать кастомные сценарии аутентификации и регистрации.

*Доступно в бета-версии платформы.

В модуль Stripe добавлен блок принятия ивентов.

Добавлены новые модули:

Microsoft Translator;

Google Indexing;

AdMob Integration;

YouTube player.

Улучшения

Улучшенный SwiftUI;

Доработка компонентов по типу filepicker и relselect;

Добавлен аудиоплеер;

Обновленные шаблоны проектов;

Добавлены left/right modal sheets;

Оптимизировано время сохранения схем дата-моделей для больших проектов.

Функционал, над которым мы продолжаем работу