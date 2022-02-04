Новые блоки БП, обновленные модули и в улучшенная работа самих бизнес-процессов — продолжаем оттачивать AppMaster.io.

Смотрите, что было добавлено и сделано на платформе за этот месяц и не забудьте протестировать новый функционал.

Мобильные бизнес-процессы

Mobile business processes in AppMaster.io

Мы активно совершенствуем работу мобильных бизнес-процессов. Было добавлено 299 новых блоков для работы с Android-приложениями.

Новые блоки в бизнес-процессах:

  • Блоки для работы с: List, Grid, Timespan, Select, Multiselect, Relations
  • Блок Local notification;
  • Блок Device для разветвления на iOS/Android;
  • Блок Bind JSON to Model.

Добавлен блок HTTP-вызовов

HTTP request block in AppMaster.io

Мы добавили универсальный блок HTTP-вызовов с поддержкой различных типов контента. Основное назначение блока — обработка внешних HTTP-запросов.

*Доступно в бета-версии.

Модули

New modules in AppMaster.io

Обновлен модуль авторизации: для пользователей вынесена модель сессии, теперь есть возможность создавать кастомные сценарии аутентификации и регистрации.

*Доступно в бета-версии платформы.

В модуль Stripe добавлен блок принятия ивентов.

Добавлены новые модули:

  • Microsoft Translator;
  • Google Indexing;
  • AdMob Integration;
  • YouTube player.

Улучшения

Improvements in AppMaster.io

  • Улучшенный SwiftUI;
  • Доработка компонентов по типу filepicker и relselect;
  • Добавлен аудиоплеер;
  • Обновленные шаблоны проектов;
  • Добавлены left/right modal sheets;
  • Оптимизировано время сохранения схем дата-моделей для больших проектов.

Функционал, над которым мы продолжаем работу

  • Автогенерация форм из отдельных инпутов;
  • Клиентские бизнес-процессы;
  • Модуль Discord с полноценной поддержкой ботов.