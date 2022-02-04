Новые блоки БП, обновленные модули и в улучшенная работа самих бизнес-процессов — продолжаем оттачивать AppMaster.io.
Смотрите, что было добавлено и сделано на платформе за этот месяц и не забудьте протестировать новый функционал.
Мобильные бизнес-процессы
Мы активно совершенствуем работу мобильных бизнес-процессов. Было добавлено 299 новых блоков для работы с Android-приложениями.
Новые блоки в бизнес-процессах:
- Блоки для работы с: List, Grid, Timespan, Select, Multiselect, Relations
- Блок Local notification;
- Блок Device для разветвления на iOS/Android;
- Блок Bind JSON to Model.
Добавлен блок HTTP-вызовов
Мы добавили универсальный блок HTTP-вызовов с поддержкой различных типов контента. Основное назначение блока — обработка внешних HTTP-запросов.
*Доступно в бета-версии.
Модули
Обновлен модуль авторизации: для пользователей вынесена модель сессии, теперь есть возможность создавать кастомные сценарии аутентификации и регистрации.
*Доступно в бета-версии платформы.
В модуль Stripe добавлен блок принятия ивентов.
Добавлены новые модули:
- Microsoft Translator;
- Google Indexing;
- AdMob Integration;
- YouTube player.
Улучшения
- Улучшенный SwiftUI;
- Доработка компонентов по типу filepicker и relselect;
- Добавлен аудиоплеер;
- Обновленные шаблоны проектов;
- Добавлены left/right modal sheets;
- Оптимизировано время сохранения схем дата-моделей для больших проектов.
Функционал, над которым мы продолжаем работу
- Автогенерация форм из отдельных инпутов;
- Клиентские бизнес-процессы;
- Модуль Discord с полноценной поддержкой ботов.