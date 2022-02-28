Yeni BP blokları, güncellenmiş modüller ve önemli ölçüde iyileştirilmiş iş süreçleri — AppMaster.io geliştirmeye devam ediyoruz.
Bu ay platforma nelerin eklendiğini ve yapıldığını görün ve her şeyi denemeyi unutmayın.
Mobil iş süreçleri
Mobil iş süreçlerinin çalışmalarını aktif olarak iyileştiriyoruz. Android uygulamalarıyla çalışmak için 299 yeni blok eklendi.
BP'de yeni bloklar
- Çalışılacak bloklar: Liste, Izgara, Zaman Çizelgesi, Seç, Çoklu Seçim, İlişkiler
- Yerel bildirim bloğu;
- iOS/Android'de çatallama için cihaz bloğu;
- JSON'u Model Bloğuna bağlayın.
HTTP çağrıları bloğu eklendi
Çeşitli içerik türlerini destekleyen evrensel bir HTTP çağrısı bloğu ekledik. Bloğun temel amacı, harici HTTP isteklerini işlemek.
*Beta sürümünde mevcuttur.
Modüller
Yetkilendirme modülü güncellendi: oturum modeli kullanıcılar için kaldırıldı, artık özel kimlik doğrulama ve kayıt komut dosyaları oluşturmak mümkün.
*Beta sürümünde mevcuttur.
Stripe modülüne bir olay kabul eden blok eklendi.
Yeni modüller eklendi:
- Microsoft Çevirmen;
- Google indeksleme;
- AdMob entegrasyonu;
- YouTube oynatıcısı.
İyileştirmeler
- Geliştirilmiş SwiftUI;
- Bileşenlerin dosya seçici türüne göre tamamlanması ve yeniden seçilmesi;
- YouTube oynatıcı öğesi eklendi;
- Ses oynatıcı eklendi;
- Güncellenmiş proje şablonları;
- Sol/sağ kalıcı sayfalar eklendi;
- Büyük projeler için veri modeli şemaları için geliştirilmiş zaman tasarrufu.
Üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz özellikler:
- Bireysel girdilerden otomatik form oluşturma;
- Müşteri iş süreçleri;
- Discord modülü: hizmetten mesaj alan botlar için tam destek.