新的BP块、更新的模块和显著改进的业务流程--我们继续AppMaster.io的开发。

看看这个月在平台上增加了什么和做了什么，不要忘记尝试一切。

移动业务流程

AppMaster.io的移动业务流程

我们正在积极改进移动业务流程的工作。

BP中的新块

  • 块工作： 列表， 网格， 时间跨度， 选择， 多选， 关系
  • 本地通知块；
  • 设备块用于在iOS/Android上分叉；
  • 将JSON绑定到模型块。

HTTP调用块添加

AppMaster.io中的HTTP请求块

我们添加了一个通用的TP调用块，支持各种内容类型。该块的主要目的是处理外部HTTP请求。

*在测试版中可用。

模块

AppMaster.io的新模块

授权模块已被更新：用户的会话模型已被移出，现在可以创建自定义认证和注册脚本。

*在测试版中可用。

在Stripe模块中添加了一个事件接受块。

添加了新模块：

  • 微软翻译；
  • 谷歌索引；
  • AdMob整合；
  • YouTube播放器。

改进

AppMaster.io的改进

  • 改进了SwiftUI；
  • 按文件选择器和重新选择的类型完成了组件；
  • 添加了YouTube播放器元素。
  • 添加了音频播放器；
  • 更新了项目模板；
  • 添加了左/右模式表；
  • 改进了大型项目的数据模型模式的保存时间。

我们将继续开发的功能：

  • 从单个输入自动生成表单；
  • 客户业务流程；
  • Discord模块：完全支持机器人，从服务中接收信息。