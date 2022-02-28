新的BP块、更新的模块和显著改进的业务流程--我们继续AppMaster.io的开发。

看看这个月在平台上增加了什么和做了什么，不要忘记尝试一切。

移动业务流程

我们正在积极改进移动业务流程的工作。

BP中的新块

块工作： 列表， 网格， 时间跨度， 选择， 多选， 关系

本地通知块；

设备块用于在iOS/Android上分叉；

将JSON绑定到模型块。

HTTP调用块添加

我们添加了一个通用的TP调用块，支持各种内容类型。该块的主要目的是处理外部HTTP请求。

*在测试版中可用。

模块

授权模块已被更新：用户的会话模型已被移出，现在可以创建自定义认证和注册脚本。

*在测试版中可用。

在Stripe模块中添加了一个事件接受块。

添加了新模块：

微软翻译；

谷歌索引；

AdMob整合；

YouTube播放器。

改进

改进了SwiftUI；

按文件选择器和重新选择的类型完成了组件；

添加了YouTube播放器元素。

添加了音频播放器；

更新了项目模板；

添加了左/右模式表；

改进了大型项目的数据模型模式的保存时间。

我们将继续开发的功能：