新的BP块、更新的模块和显著改进的业务流程--我们继续AppMaster.io的开发。
看看这个月在平台上增加了什么和做了什么，不要忘记尝试一切。
移动业务流程
我们正在积极改进移动业务流程的工作。
BP中的新块
- 块工作： 列表， 网格， 时间跨度， 选择， 多选， 关系
- 本地通知块；
- 设备块用于在iOS/Android上分叉；
- 将JSON绑定到模型块。
HTTP调用块添加
我们添加了一个通用的TP调用块，支持各种内容类型。该块的主要目的是处理外部HTTP请求。
*在测试版中可用。
模块
授权模块已被更新：用户的会话模型已被移出，现在可以创建自定义认证和注册脚本。
*在测试版中可用。
在Stripe模块中添加了一个事件接受块。
添加了新模块：
- 微软翻译；
- 谷歌索引；
- AdMob整合；
- YouTube播放器。
改进
- 改进了SwiftUI；
- 按文件选择器和重新选择的类型完成了组件；
- 添加了YouTube播放器元素。
- 添加了音频播放器；
- 更新了项目模板；
- 添加了左/右模式表；
- 改进了大型项目的数据模型模式的保存时间。
我们将继续开发的功能：
- 从单个输入自动生成表单；
- 客户业务流程；
- Discord模块：完全支持机器人，从服务中接收信息。