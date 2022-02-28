كتل BP جديدة ووحدات نمطية محدثة وعمليات أعمال محسّنة بشكل كبير - نواصل تطوير AppMaster.io.

تعرف على ما تم إضافته وفعلته على المنصة هذا الشهر ، ولا تنس تجربة كل شيء.

عمليات الأعمال المتنقلة

Mobile business processes in AppMaster.io

نحن نعمل بنشاط على تحسين عمل العمليات التجارية المتنقلة. تمت إضافة 299 كتلة جديدة للعمل مع تطبيقات Android.

كتل جديدة في BP

  • الكتل للعمل معها: قائمة ، شبكة ، فترة زمنية ، تحديد ، تحديد متعدد ، علاقات
  • كتلة الإخطار المحلي ؛
  • كتلة الجهاز للتشعب على iOS / Android ؛
  • ربط JSON بلوك النموذج.

تمت إضافة حظر مكالمات HTTP

HTTP request block in AppMaster.io

أضفنا كتلة عالمية من مكالمات HTTP ، مع دعم لأنواع المحتوى المختلفة. الغرض الرئيسي من الكتلة هو معالجة طلبات HTTP الخارجية.

* متوفر في نسخة تجريبية.

الوحدات

New modules in AppMaster.io

تم تحديث وحدة التفويض: تم نقل نموذج الجلسة للمستخدمين ، والآن أصبح من الممكن إنشاء نصوص مصادقة وتسجيل مخصصة.

* متوفر في نسخة تجريبية.

تمت إضافة كتلة قبول حدث إلى وحدة Stripe.

الوحدات الجديدة المضافة:

  • مترجم مايكروسوفت.
  • فهرسة جوجل
  • تكامل AdMob ؛
  • مشغل يوتيوب.

تحسينات

Improvements in AppMaster.io

  • تحسين SwiftUI ؛
  • استكمال المكونات حسب نوع منتقي الملفات وإعادة التحديد ؛
  • تمت إضافة عنصر مشغل YouTube ؛
  • مشغل الصوت المضافة ؛
  • قوالب المشروع المحدثة ؛
  • تمت إضافة أوراق مشروط يسار / يمين ؛
  • تحسين توفير الوقت لمخططات نماذج البيانات للمشاريع الكبيرة.

الميزات التي نواصل العمل عليها:

  • التوليد التلقائي للنماذج من المدخلات الفردية ؛
  • عمليات أعمال العميل ؛
  • وحدة Discord: دعم كامل للروبوتات واستقبال الرسائل من الخدمة.