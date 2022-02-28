كتل BP جديدة ووحدات نمطية محدثة وعمليات أعمال محسّنة بشكل كبير - نواصل تطوير AppMaster.io.
تعرف على ما تم إضافته وفعلته على المنصة هذا الشهر ، ولا تنس تجربة كل شيء.
عمليات الأعمال المتنقلة
نحن نعمل بنشاط على تحسين عمل العمليات التجارية المتنقلة. تمت إضافة 299 كتلة جديدة للعمل مع تطبيقات Android.
كتل جديدة في BP
- الكتل للعمل معها: قائمة ، شبكة ، فترة زمنية ، تحديد ، تحديد متعدد ، علاقات
- كتلة الإخطار المحلي ؛
- كتلة الجهاز للتشعب على iOS / Android ؛
- ربط JSON بلوك النموذج.
تمت إضافة حظر مكالمات HTTP
أضفنا كتلة عالمية من مكالمات HTTP ، مع دعم لأنواع المحتوى المختلفة. الغرض الرئيسي من الكتلة هو معالجة طلبات HTTP الخارجية.
* متوفر في نسخة تجريبية.
الوحدات
تم تحديث وحدة التفويض: تم نقل نموذج الجلسة للمستخدمين ، والآن أصبح من الممكن إنشاء نصوص مصادقة وتسجيل مخصصة.
* متوفر في نسخة تجريبية.
تمت إضافة كتلة قبول حدث إلى وحدة Stripe.
الوحدات الجديدة المضافة:
- مترجم مايكروسوفت.
- فهرسة جوجل
- تكامل AdMob ؛
- مشغل يوتيوب.
تحسينات
- تحسين SwiftUI ؛
- استكمال المكونات حسب نوع منتقي الملفات وإعادة التحديد ؛
- تمت إضافة عنصر مشغل YouTube ؛
- مشغل الصوت المضافة ؛
- قوالب المشروع المحدثة ؛
- تمت إضافة أوراق مشروط يسار / يمين ؛
- تحسين توفير الوقت لمخططات نماذج البيانات للمشاريع الكبيرة.
الميزات التي نواصل العمل عليها:
- التوليد التلقائي للنماذج من المدخلات الفردية ؛
- عمليات أعمال العميل ؛
- وحدة Discord: دعم كامل للروبوتات واستقبال الرسائل من الخدمة.