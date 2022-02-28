كتل BP جديدة ووحدات نمطية محدثة وعمليات أعمال محسّنة بشكل كبير - نواصل تطوير AppMaster.io.

تعرف على ما تم إضافته وفعلته على المنصة هذا الشهر ، ولا تنس تجربة كل شيء.

عمليات الأعمال المتنقلة

نحن نعمل بنشاط على تحسين عمل العمليات التجارية المتنقلة. تمت إضافة 299 كتلة جديدة للعمل مع تطبيقات Android.

كتل جديدة في BP

الكتل للعمل معها: قائمة ، شبكة ، فترة زمنية ، تحديد ، تحديد متعدد ، علاقات

كتلة الإخطار المحلي ؛

كتلة الجهاز للتشعب على iOS / Android ؛

ربط JSON بلوك النموذج.

تمت إضافة حظر مكالمات HTTP

أضفنا كتلة عالمية من مكالمات HTTP ، مع دعم لأنواع المحتوى المختلفة. الغرض الرئيسي من الكتلة هو معالجة طلبات HTTP الخارجية.

* متوفر في نسخة تجريبية.

الوحدات

تم تحديث وحدة التفويض: تم نقل نموذج الجلسة للمستخدمين ، والآن أصبح من الممكن إنشاء نصوص مصادقة وتسجيل مخصصة.

* متوفر في نسخة تجريبية.

تمت إضافة كتلة قبول حدث إلى وحدة Stripe.

الوحدات الجديدة المضافة:

مترجم مايكروسوفت.

فهرسة جوجل

تكامل AdMob ؛

مشغل يوتيوب.

تحسينات

تحسين SwiftUI ؛

استكمال المكونات حسب نوع منتقي الملفات وإعادة التحديد ؛

تمت إضافة عنصر مشغل YouTube ؛

مشغل الصوت المضافة ؛

قوالب المشروع المحدثة ؛

تمت إضافة أوراق مشروط يسار / يمين ؛

تحسين توفير الوقت لمخططات نماذج البيانات للمشاريع الكبيرة.

الميزات التي نواصل العمل عليها: