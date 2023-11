OLTP (przetwarzanie transakcji online)

OLTP (Online Transaction Processing) to klasa systemów komputerowych zaprojektowanych specjalnie do zarządzania aplikacjami transakcyjnymi i wydajnego przetwarzania dużej liczby interakcji użytkowników, które przechwytują, przechowują, modyfikują i pobierają dane niezbędne do wspierania codziennych operacji biznesowych. W kontekście modelowania danych systemy OLTP skupiają się na dokładnym i wydajnym manipulowaniu danymi strukturalnymi w bazach danych, obsługując dużą liczbę jednoczesnych użytkowników, którzy wykonują transakcje i operacje na zapytaniach w czasie rzeczywistym.

Systemy OLTP mają kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw, ponieważ stanowią podstawę dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym systemów bankowych, handlu elektronicznego, systemów rezerwacji, punktów sprzedaży detalicznej, zarządzania zapasami, zarządzania relacjami z klientami i zaopatrzenia. zarządzanie łańcuchem m.in. Systemy te muszą być wysoce responsywne i zdolne do zapewnienia szybkiego i niezawodnego dostępu do danych oraz manipulacji nimi, zapewniając spójne przetwarzanie transakcji biznesowych i obsługując potrzeby tysięcy, a nawet milionów użytkowników i klientów.

Sercem systemu OLTP jest system zarządzania bazami danych (DBMS), który odpowiada za zarządzanie operacjami przechowywania, wyszukiwania i modyfikacji danych. Zazwyczaj systemy OLTP korzystają z systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który wykorzystuje relacyjny model danych i język zapytań strukturalnych (SQL) do interakcji z danymi. Dane w systemie OLTP są zorganizowane w tabele składające się z wierszy i kolumn, do których można uzyskać dostęp i którymi można manipulować za pomocą zapytań i instrukcji SQL.

Jedną z kluczowych cech systemów OLTP jest zgodność z właściwościami ACID (atomowość, spójność, izolacja i trwałość), które gwarantują integralność transakcyjną i spójność danych. Zapewnia to niezawodne przetwarzanie wszystkich transakcji biznesowych, a w przypadku awarii systemu bazę danych można przywrócić do spójnego stanu bez utraty jakichkolwiek zatwierdzeń i powodowania niespójności.

W kontekście AppMaster, wiodącej platformy no-code do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, OLTP odgrywa kluczową rolę we wspieraniu aplikacji budowanych i wdrażanych przy użyciu platformy:

Zaawansowane narzędzia do wizualnego modelowania danych AppMaster umożliwiają klientom tworzenie relacyjnych modeli danych potrzebnych w systemach OLTP i zarządzanie nimi, zapewniając odpowiednią strukturę do wydajnego przechowywania, wyszukiwania i modyfikowania danych. Wizualny projektant procesów biznesowych AppMaster umożliwia klientom definiowanie i wdrażanie logiki biznesowej, zapewniając, że transakcje i operacje są zgodne z wymaganymi regułami i przepływami pracy, zachowując integralność i spójność danych. Interfejs API REST AppMaster i endpoints oparte na WebSocket ułatwiają bezproblemową komunikację pomiędzy frontendem i backendem aplikacji, umożliwiając wydajne przetwarzanie transakcji i wymianę danych w czasie rzeczywistym dla systemów OLTP. Aplikacje generowane przez AppMaster są wydajne, skalowalne i niezależne od platformy, dzięki czemu systemy OLTP zbudowane przy użyciu platformy poradzą sobie z dużymi wolumenami transakcji i krótkimi czasami reakcji wymaganymi w nowoczesnych firmach.

Chociaż systemy OLTP doskonale radzą sobie z obsługą krótkich i częstych transakcji, nie są przeznaczone do zadań analitycznych, takich jak raportowanie i wspomaganie decyzji, które wymagają złożonych zapytań wymagających dużych zasobów, które mogą obejmować duże ilości danych historycznych. W tym miejscu z pomocą przychodzi przetwarzanie analityczne online (OLAP), które uzupełnia systemy OLTP, zapewniając oddzielne środowisko zoptymalizowane pod kątem analizy danych i raportowania.

Co więcej, systemy OLTP można rozszerzać i integrować z różnymi technologiami i platformami, w tym hurtowniami danych, narzędziami Business Intelligence (BI), algorytmami uczenia maszynowego (ML) i platformami Big Data, umożliwiając firmom wydobywanie jeszcze większej wartości ze swoich danych, odkrywanie spostrzeżeniami i optymalizować swoje działania.

Podsumowując, systemy OLTP stanowią podstawę nowoczesnych przedsiębiorstw, umożliwiając organizacjom wydajne przetwarzanie dużej liczby interakcji użytkowników, transakcji biznesowych i wymiany danych w czasie rzeczywistym. Platforma AppMaster no-code zapewnia firmom wszystkie niezbędne narzędzia i możliwości do projektowania, tworzenia i wdrażania skalowalnych, wydajnych aplikacji OLTP dostosowanych do ich unikalnych wymagań i potrzeb branżowych.