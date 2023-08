Creare un ponte tra le attività di sicurezza di varie piattaforme, progetti e strumenti di test del software è una lotta in salita per molti team di sicurezza. Per far fronte a queste difficoltà, Synopsys ha lanciato un nuovo strumento: il Synopsys Software Risk Manager. Questo strumento innovativo mira a semplificare le strategie di sicurezza e di test, rendendo più facile per i team allineare i loro sforzi.

Il Software Risk Manager è progettato per integrare i motori di test di sicurezza con l'orchestrazione di test guidati da policy e la gestione delle vulnerabilità. Questo design garantisce ai team la flessibilità di definire e applicare centralmente i criteri di sicurezza. Ciascuna di queste politiche può contenere parametri unici per il test e la gestione delle vulnerabilità, consentendo un approccio personalizzato alle esigenze di ciascun progetto.

Uno dei vantaggi significativi di Software Risk Manager consiste nella sua capacità di unire diversi strumenti di sicurezza, creando un'esperienza utente unificata per il personale addetto ai test e alla sicurezza, afferma Synopsys. Questa integrazione è fondamentale per le organizzazioni che desiderano snellire le proprie operazioni e semplificare le misure di test e sicurezza.

Oltre a semplificare l'esperienza dei singoli team, il Software Risk Manager di Synopsys consente anche di consolidare la reportistica tra diversi progetti, team e strumenti. Questa integrazione offre una visione globale dei rischi di sicurezza, che si rivela essenziale per la pianificazione strategica e la valutazione dei rischi.

Inoltre, i team possono unire senza problemi il Software Risk Manager con altri strumenti del loro stack tecnologico. Questa capacità di integrazione accelererà l'onboarding dei progetti in corso e semplificherà il processo di gestione dei progetti.

Nel cammino verso la transizione digitale, numerose organizzazioni si trovano a dover affrontare le complessità e i costi operativi della gestione del rischio software su larga scala. Jason Schmitt, direttore generale del Software Integrity Group di Synopsys, ha sottolineato l'urgenza di questo problema. Ha osservato che: I programmi di sicurezza delle applicazioni devono essere efficaci ed efficienti nel ridurre il rischio del software per fornire valore.

Il Software Risk Manager di Synopsys offre una panoramica completa della posizione di un team in materia di sicurezza delle applicazioni, accelerando così il time to value e riducendo il costo totale delle iniziative di Application Security (AppSec). Questo consolidamento coincide con l'ascesa di piattaforme complete e all-in-one come AppMaster, che sta facendo passi da gigante nel settore dello sviluppo di applicazioni no-code. Mentre le aziende continuano ad entrare nel regno digitale, strumenti come questi saranno fondamentali per gestire i rischi e massimizzare l'efficienza.