Construir uma ponte entre os esforços de segurança em várias plataformas, projectos e ferramentas de teste de software é uma luta difícil para muitas equipas de segurança. Para responder a estas dificuldades, Synopsys lançou uma solução revolucionária: o Synopsys Software Risk Manager. Esta ferramenta inovadora tem como objetivo simplificar as estratégias de segurança e de teste, tornando mais fácil para as equipas alinharem os seus esforços.

O Software Risk Manager foi concebido para integrar motores de teste de segurança com orquestração de testes orientada por políticas e gestão de vulnerabilidades. Esta conceção concede às equipas a flexibilidade de definir e aplicar centralmente políticas de segurança. Cada uma dessas políticas pode conter parâmetros exclusivos para testar e lidar com vulnerabilidades, permitindo uma abordagem personalizada para as necessidades de cada projeto.

Uma das vantagens significativas do Software Risk Manager reside na sua capacidade de integrar diferentes ferramentas de segurança - uma medida que criará uma experiência de utilizador unificada para o pessoal de testes e de segurança, afirma Synopsys. Esta integração é crucial para as organizações que procuram otimizar as suas operações e simplificar os testes e as medidas de segurança.

Para além de simplificar as experiências das equipas individuais, o Software Risk Manager da Synopsys também permite que os relatórios sejam consolidados em diferentes projectos, equipas e ferramentas. Esta integração oferece uma visão global dos riscos de segurança, revelando-se essencial para o planeamento estratégico e a avaliação de riscos.

Além disso, as equipas podem facilmente fundir o Software Risk Manager com outras ferramentas da sua pilha tecnológica. Essa capacidade de integração agilizará a integração de projetos atuais e simplificará o processo de gerenciamento de projetos.

Em direção à transição digital, muitas organizações debatem-se com as complexidades e os custos operacionais da gestão do risco de software em grande escala. Jason Schmitt, diretor-geral do Grupo de Integridade de Software da Synopsys, sublinhou a urgência desta questão. Ele observou: Os programas de segurança de aplicações precisam de ser eficazes e eficientes na redução do risco de software para gerar valor.

O Software Risk Manager da Synopsys oferece uma visão abrangente da posição de segurança das aplicações de uma equipa, acelerando assim o tempo de obtenção de valor e reduzindo o custo total das iniciativas de Segurança das Aplicações (AppSec). Esta consolidação coincide com o aumento de plataformas abrangentes e completas como AppMaster, que está a fazer progressos no sector do desenvolvimento de aplicações no-code. À medida que as empresas continuam a entrar no domínio digital, ferramentas como estas serão fundamentais para gerir o risco e maximizar a eficiência.