在不同平台、项目和软件测试工具的安全工作之间架起一座桥梁，对许多安全团队来说是一项艰巨的任务。针对这些困难，Synopsys 推出了一款改变游戏规则的工具：Synopsys 软件风险管理器。这一创新工具旨在简化安全和测试策略，使团队能够毫不费力地协调工作。

软件风险管理器旨在将安全测试引擎与策略驱动的测试协调和漏洞管理集成在一起。这种设计为团队提供了集中定义和执行安全策略的灵活性。每个策略都可以包含测试和处理漏洞的独特参数，从而可以根据每个项目的需求量身定制。

Synopsys 说，软件风险管理器的一个显著优势在于它能够整合不同的安全工具--此举将为测试和安全人员创造统一的用户体验。这种整合对于寻求精简运营、简化测试和安全措施的组织来说至关重要。

除了简化单个团队的体验外，Synopsys 软件风险管理器还允许跨不同项目、团队和工具合并报告。这种整合提供了安全风险的总体视图，对战略规划和风险评估至关重要。

此外，团队可以毫不费力地将软件风险管理器与技术堆栈中的其他工具合并。这种集成能力将加快当前项目的入职速度，简化项目管理流程。

在向数字化转型的过程中，许多组织都在努力解决大规模管理软件风险的复杂性和运营成本问题。Synopsys 软件完整性部门总经理 Jason Schmitt 强调了这一问题的紧迫性。他指出应用安全计划需要有效、高效地降低软件风险，以实现价值。

Synopsys 软件风险管理器可全面了解团队的应用安全状况，从而加快实现价值的时间，降低应用安全（AppSec）计划的总成本。这种整合与AppMaster 等综合性一体化平台的兴起不谋而合，后者在no-code 、应用开发领域取得了长足进步。随着企业不断进入数字化领域，此类工具将成为管理风险并最大限度提高效率的关键。