يعد بناء جسر بين الجهود الأمنية عبر مختلف المنصات والمشاريع وأدوات اختبار البرامج بمثابة صراع شاق للعديد من فرق الأمان. لمعالجة هذه الصعوبات ، أطلقت Synopsys لعبة تغيير قواعد اللعبة: مدير مخاطر برنامج Synopsys. تهدف هذه الأداة المبتكرة إلى تبسيط استراتيجيات الأمان والاختبار ، مما يسهل على الفرق تنسيق جهودهم.

تم تصميم Software Risk Manager لدمج محركات اختبار الأمان مع تنسيق الاختبار المستند إلى السياسة وإدارة الثغرات الأمنية. يمنح هذا التصميم الفرق المرونة لتحديد سياسات الأمان وتنفيذها بشكل مركزي. يمكن أن تحتوي كل من هذه السياسات على معلمات فريدة لاختبار ومعالجة نقاط الضعف ، مما يسمح بنهج مخصص لاحتياجات كل مشروع.

تكمن إحدى المزايا المهمة لمدير مخاطر البرامج في قدرته على دمج أدوات الأمان المختلفة - وهي خطوة ستخلق تجربة مستخدم موحدة للاختبار وأفراد الأمن ، كما يقول Synopsys. هذا التكامل أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى تبسيط عملياتها وتبسيط إجراءات الاختبار والأمان.

بالإضافة إلى تبسيط التجارب للفرق الفردية ، يسمح مدير مخاطر البرامج Synopsys أيضًا بتوحيد إعداد التقارير عبر مختلف المشاريع والفرق والأدوات. يوفر هذا التكامل رؤية شاملة للمخاطر الأمنية ، مما يثبت أنه ضروري للتخطيط الاستراتيجي وتقييم المخاطر.

علاوة على ذلك ، يمكن للفرق دمج مدير مخاطر البرامج بسهولة مع أدوات أخرى في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بهم. ستعمل قدرة التكامل هذه على تسريع عملية إعداد المشاريع الحالية وتبسيط عملية إدارة المشروع.

في رحلة نحو التحول الرقمي ، تصارع العديد من المؤسسات مع التعقيدات والتكاليف التشغيلية لإدارة مخاطر برامجها على نطاق واسع. أكد جيسون شميت ، المدير العام لمجموعة سلامة البرمجيات في سينوبسيس ، على إلحاح هذه المشكلة. وأشار: يجب أن تكون برامج أمان التطبيقات فعالة وفعالة في الحد من مخاطر البرامج لتقديم قيمة.

يقدم مدير مخاطر البرمجيات سينوبسيس نظرة عامة شاملة عن موقف أمان التطبيق للفريق ، وبالتالي تسريع الوقت للتقييم وخفض التكلفة الإجمالية لمبادرات أمن التطبيقات (AppSec). يتزامن هذا الدمج مع ظهور منصات شاملة الكل في واحد مثل AppMaster ، التي تخطو خطوات كبيرة في قطاع تطوير التطبيقات no-code. مع استمرار الشركات في دخول المجال الرقمي ، ستكون أدوات مثل هذه أساسية في إدارة المخاطر مع زيادة الكفاءة إلى أقصى حد.