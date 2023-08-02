Построить мост между усилиями по обеспечению безопасности различных платформ, проектов и средств тестирования ПО - нелегкая задача для многих специалистов по безопасности. Для решения этих проблем компания Synopsys выпустила новый инструмент - Synopsys Software Risk Manager. Этот инновационный инструмент призван упорядочить стратегии безопасности и тестирования, упростив согласование усилий команд.

Software Risk Manager предназначен для интеграции средств тестирования безопасности с управляемой политиками оркестровкой тестов и управлением уязвимостями. Такая конструкция позволяет командам централизованно определять и применять политики безопасности. Каждая из этих политик может содержать уникальные параметры для тестирования и работы с уязвимостями, что позволяет подобрать индивидуальный подход к каждому проекту.

Одним из существенных преимуществ Software Risk Manager является возможность объединения различных средств защиты, что позволит создать единый пользовательский опыт для специалистов по тестированию и безопасности, сообщает Synopsys. Такая интеграция крайне важна для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и упростить тестирование и меры безопасности.

Synopsys Software Risk Manager не только упрощает работу отдельных команд, но и позволяет консолидировать отчетность по различным проектам, командам и инструментам. Такая интеграция позволяет получить общее представление о рисках безопасности, что очень важно для стратегического планирования и оценки рисков.

Кроме того, команды могут легко объединить Software Risk Manager с другими инструментами в своем технологическом стеке. Такая интеграция ускорит внедрение текущих проектов и упростит процесс управления ими.

На пути к переходу на цифровые технологии многие организации сталкиваются с трудностями и операционными затратами, связанными с управлением программными рисками в крупных масштабах. Джейсон Шмитт, генеральный менеджер Synopsys' Software Integrity Group, подчеркнул актуальность этой проблемы. Он отметил: Программы обеспечения безопасности приложений должны быть эффективными и действенными в плане снижения рисков, связанных с программным обеспечением, чтобы приносить пользу.

Synopsys Software Risk Manager предлагает комплексный обзор положения дел с безопасностью приложений в команде, что позволяет ускорить время получения выгоды и снизить общую стоимость инициатив по обеспечению безопасности приложений (AppSec). Консолидация совпадает с появлением комплексных платформ "все в одном", таких как AppMaster, которая делает успехи в секторе разработки приложений no-code. По мере того как компании будут продолжать внедрять цифровые технологии, подобные инструменты будут играть ключевую роль в управлении рисками и повышении эффективности.