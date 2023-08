Pour de nombreuses équipes de sécurité, il est difficile d'établir un lien entre les efforts de sécurité déployés sur différentes plates-formes, dans le cadre de différents projets et avec des outils de test de logiciels. Pour remédier à ces difficultés, Synopsys a lancé un outil qui change la donne : le Synopsys Software Risk Manager. Cet outil innovant vise à rationaliser les stratégies de sécurité et de test, en permettant aux équipes d'aligner leurs efforts sans effort.

Le Software Risk Manager est conçu pour intégrer des moteurs de test de sécurité avec une orchestration des tests basée sur des politiques et une gestion des vulnérabilités. Cette conception offre aux équipes la flexibilité de définir et d'appliquer des politiques de sécurité de manière centralisée. Chacune de ces politiques peut contenir des paramètres uniques pour les tests et la gestion des vulnérabilités, ce qui permet une approche adaptée aux besoins de chaque projet.

L'un des principaux avantages du Software Risk Manager réside dans sa capacité à fusionner différents outils de sécurité, ce qui permettra de créer une expérience utilisateur unifiée pour le personnel chargé des tests et de la sécurité, selon Synopsys. Cette intégration est cruciale pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à simplifier les tests et les mesures de sécurité.

Au-delà de la simplification des expériences pour les équipes individuelles, Synopsys Software Risk Manager permet également de consolider les rapports entre les différents projets, équipes et outils. Cette intégration offre une vue d'ensemble des risques de sécurité, ce qui s'avère essentiel pour la planification stratégique et l'évaluation des risques.

En outre, les équipes peuvent facilement fusionner Software Risk Manager avec d'autres outils de leur pile technologique. Cette capacité d'intégration accélérera l'intégration des projets en cours et simplifiera le processus de gestion de projet.

Sur la voie de la transition numérique, de nombreuses organisations se débattent avec les complexités et les coûts opérationnels de la gestion du risque logiciel à grande échelle. Jason Schmitt, directeur général du groupe Software Integrity de Synopsys, a souligné l'urgence de cette question. Il a déclaré : "Les programmes de sécurité des applications doivent être efficaces et efficaces : Les programmes de sécurité des applications doivent être efficaces et efficients pour réduire le risque logiciel afin d'apporter de la valeur.

Le Software Risk Manager de Synopsys offre une vue d'ensemble de la position d'une équipe en matière de sécurité des applications, ce qui permet d'accélérer le retour sur investissement et de réduire le coût total des initiatives en matière de sécurité des applications (AppSec). Cette consolidation coïncide avec la montée en puissance de plates-formes complètes et tout-en-un telles que AppMaster, qui fait des progrès dans le secteur du développement d'applications no-code. Alors que les entreprises continuent d'entrer dans le monde numérique, des outils de ce type seront essentiels pour gérer les risques tout en maximisant l'efficacité.