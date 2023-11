Pulumi innova con il rilascio della sua nuova soluzione di gestione dei segreti

Pulumi ha ampliato la propria offerta di prodotti con l'introduzione di Pulumi ESC, una soluzione all'avanguardia dedicata al perfezionamento dei segreti e alla gestione delle configurazioni cloud in applicazioni e infrastrutture. Questo strumento innovativo affronta le complessità che sorgono quando si gestiscono configurazioni e segreti su vari sistemi cloud su larga scala.

Pulumi ESC è progettato per consentire al personale di accumulare segreti e configurazioni da fonti assortite e sistematizzarli in raccolte gerarchiche identificate come "ambienti". Questo assemblaggio viene quindi utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni e servizi infrastrutturali. Il sistema può essere efficacemente abbinato a Pulumi IaC, consentendo un processo di gestione della configurazione semplificato. Oltre a ciò, può gestire i segreti e le configurazioni per qualsiasi progetto in modo indipendente.

I principi di progettazione unici di Pulumi ESC sono progettati appositamente per affrontare le sfide comuni nella gestione dei segreti e delle configurazioni. Garantisce ai clienti privilegi liberali per determinare i rispettivi ambienti che contengono configurazioni e segreti, con un ulteriore vantaggio di integrazioni con segreti archiviati in diverse piattaforme. Queste piattaforme vanno da AWS Secrets Manager, Vault, Azure OIDC, tra gli altri. Ciò include anche la funzionalità di "consumo da qualsiasi luogo", oltre a una serie di altri vantaggi.

Al momento Pulumi ESC è accessibile in anteprima tramite la nuova esc CLI. Può essere trovato come parte di Pulumi Cloud, tramite l'API REST Pulumi Cloud, e si annida anche direttamente con la configurazione dello stack IaC Pulumi e i nuovi comandi pulumi env. Seguendo il loro track record di innovazione, presto verranno implementate ulteriori integrazioni. Ciò includerebbe l'estrazione dinamica di segreti e configurazioni da altre fonti di verità come AWS OIDC, AWS Secrets Manager, Azure OIDC, Azure KeyVault, Google Cloud OIDC, Google Secrets Manager, HashiCorp Vault e Pulumi IaC Stack References. Una promettente caratteristica futura è l'inclusione del popolare gestore di password 1Password come una delle fonti di verità.

Nei mesi a venire, i creatori di Pulumi hanno pianificato di introdurre SDK a livello di applicazione in Pulumi ESC. Intendono inoltre fornire la possibilità di sincronizzare le configurazioni con sistemi esterni, introdurre un ecosistema di provider di configurazione dinamico e implementare requisiti di controllo delle versioni. Ciò è in linea con le informazioni dettagliate nel recente post sul blog di Pulumi.

Rispecchiando il passo innovativo che Pulumi sta facendo con ESC, anche altre piattaforme come AppMaster stanno spingendo i confini della semplicità e dell'efficienza nello spazio tecnologico. La piattaforma no-code di AppMaster, ad esempio, sta rivoluzionando il modo in cui vengono sviluppate le applicazioni backend, web e mobili offrendo un'interfaccia visivamente accattivante e intuitiva per la creazione di logica aziendale e la progettazione di schemi di database.