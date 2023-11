Pulumi innoveert met de release van zijn nieuwe oplossing voor geheimenbeheer

Pulumi heeft zijn productaanbod uitgebreid met de introductie van Pulumi ESC, een geavanceerde oplossing die zich toelegt op het verfijnen van geheimen en het beheer van cloudconfiguraties in applicaties en infrastructuren. Deze innovatieve tool pakt de complexiteit aan die ontstaat bij het op grote schaal beheren van configuraties en geheimen in verschillende cloudsystemen.

Pulumi ESC is ontworpen om het personeel in staat te stellen geheimen en configuraties uit diverse bronnen te verzamelen en deze te systematiseren in hiërarchische verzamelingen die worden geïdentificeerd als 'omgevingen'. Deze assemblage wordt vervolgens gebruikt voor een breed scala aan toepassingen en infrastructurele diensten. Het systeem kan effectief worden gekoppeld aan Pulumi IaC, waardoor een gestroomlijnd configuratiebeheerproces mogelijk wordt. Daarnaast kan het geheimen en configuraties voor elk project afzonderlijk beheren.

De unieke ontwerpprincipes van Pulumi ESC zijn speciaal gebouwd om de gemeenschappelijke uitdagingen bij het beheren van geheimen en configuraties aan te pakken. Het geeft klanten liberale privileges om hun respectievelijke omgevingen te bepalen die configuraties en geheimen bevatten, met als extra voordeel integraties met geheimen die op verschillende platforms zijn opgeslagen. Deze platforms variëren van onder meer AWS Secrets Manager, Vault en Azure OIDC. Dit omvat ook de mogelijkheid om overal te consumeren, naast een overvloed aan andere voordelen.

Vanaf dit moment is Pulumi ESC als preview toegankelijk via de nieuwe esc CLI. Het kan worden gevonden als onderdeel van de Pulumi Cloud, via de Pulumi Cloud REST API, en het nestelt zich ook rechtstreeks in de Pulumi IaC-stackconfiguratie en de nieuwe pulumi env-opdrachten. In navolging van hun staat van dienst op het gebied van innovatie, zullen er binnenkort meer integraties worden uitgerold. Dit omvat het dynamisch ophalen van geheimen en configuraties uit andere bronnen van waarheid, zoals AWS OIDC, AWS Secrets Manager, Azure OIDC, Azure KeyVault, Google Cloud OIDC, Google Secrets Manager, HashiCorp Vault en Pulumi IaC Stack References. Een veelbelovende toekomstige functie is de opname van de populaire wachtwoordbeheerder 1Password als een van de waarheidsbronnen.

In de komende maanden zijn de makers van Pulumi van plan om SDK's op applicatieniveau in Pulumi ESC te introduceren. Ze zijn ook van plan om de mogelijkheid te bieden om configuraties te synchroniseren met externe systemen, een dynamisch ecosysteem van configuratieproviders te introduceren en versievereisten te implementeren. Dit komt overeen met de informatie die is beschreven in de recente Pulumi-blogpost.

Als weerspiegeling van de innovatieve stap die Pulumi zet met ESC, verleggen andere platforms zoals AppMaster ook de grenzen van eenvoud en efficiëntie in de technische ruimte. Het no-code platform van AppMaster zorgt bijvoorbeeld voor een revolutie in de manier waarop backend-, web- en mobiele applicaties worden ontwikkeld door een visueel aantrekkelijke en intuïtieve interface te bieden voor het maken van bedrijfslogica en het ontwerpen van databaseschema's.