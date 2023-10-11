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Pulumi внедряет инновации, выпустив новое решение для управления секретами

11, окт. 2023
Pulumi внедряет инновации, выпустив новое решение для управления секретами

Pulumi расширила свой ассортимент продуктов, представив Pulumi ESC, передовое решение, предназначенное для уточнения секретов и управления облачными конфигурациями в приложениях и инфраструктурах. Этот инновационный инструмент решает сложности, возникающие при управлении конфигурациями и секретами в различных облачных системах в больших масштабах.

Pulumi ESC спроектирован так, чтобы сотрудники могли собирать секреты и конфигурации из различных источников и систематизировать их в иерархические коллекции, называемые «средами». Эта сборка затем используется в широком спектре приложений и инфраструктурных услуг. Систему можно эффективно объединить с Pulumi IaC, что позволяет упростить процесс управления конфигурацией. Кроме того, он мог независимо управлять секретами и конфигурациями любого проекта.

Уникальные принципы проектирования Pulumi ESC специально созданы для решения общих задач управления секретами и конфигурациями. Он предоставляет клиентам либеральные привилегии определять свои соответствующие среды, содержащие конфигурации и секреты, с дополнительной возможностью интеграции с секретами, хранящимися на разных платформах. Эти платформы варьируются от AWS Secrets Manager, Vault, Azure OIDC и других. Сюда также входят возможности «потребления из любой точки мира» и множество других преимуществ.

На данный момент Pulumi ESC доступен в предварительной версии через новый интерфейс командной строки esc. Его можно найти как часть Pulumi Cloud через REST API Pulumi Cloud, а также он также напрямую вложен в конфигурацию стека Pulumi IaC и новые команды pulumi env. Учитывая их инновационный опыт, в ближайшее время планируется внедрить новые интеграции. Это будет включать в себя динамическое получение секретов и конфигураций из других источников достоверной информации, таких как AWS OIDC, AWS Secrets Manager, Azure OIDC, Azure KeyVault, Google Cloud OIDC, Google Secrets Manager, HashiCorp Vault и ссылок на стек Pulumi IaC. Многообещающей будущей функцией является включение популярного менеджера паролей 1Password в качестве одного из источников правды.

В ближайшие месяцы создатели Pulumi планируют внедрить SDK прикладного уровня в Pulumi ESC. Они также намерены предоставить возможность синхронизации конфигураций с внешними системами, представить экосистему поставщиков динамических конфигураций и реализовать требования к управлению версиями. Это соответствует информации, подробно описанной в недавнем сообщении в блоге Pulumi.

Отражая инновационный шаг Pulumi с ESC, другие платформы, такие как AppMaster также расширяют границы простоты и эффективности в технологическом пространстве. Например, платформа AppMaster no-code революционизирует способы разработки серверных, веб- и мобильных приложений, предлагая визуально привлекательный и интуитивно понятный интерфейс для создания бизнес-логики и проектирования схемы базы данных.

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