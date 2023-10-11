تبتكر شركة Pulumi بإصدار حلها الجديد لإدارة الأسرار

قامت Pulumi بتوسيع عروض منتجاتها من خلال تقديم Pulumi ESC، وهو حل متطور مخصص لتحسين الأسرار وإدارة التكوينات السحابية في التطبيقات والبنى التحتية. تعالج هذه الأداة المبتكرة التعقيدات التي تنشأ عند إدارة التكوينات والأسرار عبر أنظمة سحابية متنوعة على نطاق واسع.

تم تصميم Pulumi ESC لتمكين الموظفين من تجميع الأسرار والتكوينات من مصادر متنوعة وتنظيمها في مجموعات هرمية تم تحديدها على أنها "بيئات". يتم بعد ذلك استخدام هذا التجميع عبر مجموعة واسعة من التطبيقات وخدمات البنية التحتية. يمكن إقران النظام بشكل فعال مع Pulumi IaC، مما يتيح عملية إدارة تكوين مبسطة. أبعد من ذلك، يمكنه إدارة الأسرار والتكوينات لأي مشروع بشكل مستقل.

تم تصميم مبادئ التصميم الفريدة لـ Pulumi ESC خصيصًا لمواجهة التحديات المشتركة في إدارة الأسرار والتكوينات. فهو يمنح العملاء امتيازات ليبرالية لتحديد البيئات الخاصة بهم التي تحتوي على التكوينات والأسرار، مع ميزة إضافية تتمثل في عمليات التكامل مع الأسرار المخزنة في منصات مختلفة. تتراوح هذه الأنظمة الأساسية من AWS Secrets Manager وVault وAzure OIDC وغيرها. يتضمن هذا أيضًا إمكانات "الاستهلاك من أي مكان"، من بين مجموعة كبيرة من المزايا الأخرى.

اعتبارًا من الوقت الحالي، يمكن الوصول إلى Pulumi ESC في المعاينة عبر esc CLI الجديد. يمكن العثور عليه كجزء من Pulumi Cloud، من خلال Pulumi Cloud REST API، كما أنه يتداخل مباشرةً مع تكوين مكدس Pulumi IaC وأوامر pulumi env الجديدة. وبعد سجلهم الحافل بالابتكار، من المقرر طرح المزيد من عمليات التكامل قريبًا. وقد يتضمن ذلك سحب الأسرار والتكوينات ديناميكيًا من مصادر الحقيقة الأخرى مثل AWS OIDC، وAWS Secrets Manager، وAzure OIDC، وAzure KeyVault، وGoogle Cloud OIDC، وGoogle Secrets Manager، وHashiCorp Vault، وPulumi IaC Stack References. من الميزات المستقبلية الواعدة إدراج مدير كلمات المرور الشهير 1Password كأحد مصادر الحقيقة.

في الأشهر القادمة، خطط منشئو Pulumi لتقديم حزم SDK على مستوى التطبيق في Pulumi ESC. كما أنهم يعتزمون توفير القدرة على مزامنة التكوينات مع الأنظمة الخارجية، وتقديم نظام بيئي لموفر التكوين الديناميكي، وتنفيذ متطلبات الإصدار. وهذا يتماشى مع المعلومات المفصلة في منشور مدونة Pulumi الأخير.

انعكاسًا للخطوة المبتكرة التي تتخذها Pulumi مع ESC، تعمل منصات أخرى مثل AppMaster أيضًا على دفع حدود البساطة والكفاءة في مجال التكنولوجيا. على سبيل المثال، تُحدث منصة AppMaster no-code ثورة في طريقة تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة من خلال تقديم واجهة جذابة وبديهية لإنشاء منطق الأعمال وتصميم مخطط قاعدة البيانات.