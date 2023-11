Pulumi inova com o lançamento de sua nova solução de gerenciamento de segredos

Pulumi ampliou sua oferta de produtos com o lançamento do Pulumi ESC, uma solução de ponta dedicada a refinar segredos e gerenciamento de configurações de nuvem em aplicativos e infraestruturas. Esta ferramenta inovadora aborda as complexidades que surgem ao gerenciar configurações e segredos em diversos sistemas de nuvem em grande escala.

O Pulumi ESC foi projetado para permitir que a equipe acumule segredos e configurações de diversas fontes e sistematize-os em coleções hierárquicas identificadas como 'ambientes'. Esse conjunto é então utilizado em uma ampla gama de aplicações e serviços de infraestrutura. O sistema pode ser emparelhado de forma eficaz com o Pulumi IaC, permitindo um processo simplificado de gerenciamento de configuração. Além disso, ele poderia gerenciar segredos e configurações de qualquer projeto de forma independente.

Os princípios de design exclusivos do Pulumi ESC foram desenvolvidos especificamente para enfrentar os desafios comuns no gerenciamento de segredos e configurações. Ele concede aos usuários privilégios liberais para determinar seus respectivos ambientes que contêm configurações e segredos, com a vantagem adicional de integrações com segredos armazenados em diferentes plataformas. Essas plataformas variam de AWS Secrets Manager, Vault, Azure OIDC, entre outras. Isto também inclui capacidades de “consumir em qualquer lugar”, entre uma infinidade de outros benefícios.

A partir do momento, o Pulumi ESC está acessível em versão prévia por meio do novo esc CLI. Ele pode ser encontrado como parte do Pulumi Cloud, por meio da API REST do Pulumi Cloud, e também se aninha diretamente com a configuração da pilha Pulumi IaC e os novos comandos pulumi env. Seguindo seu histórico de inovação, mais integrações deverão ser implementadas em breve. Isso incluiria extrair dinamicamente segredos e configurações de outras fontes de verdade, como AWS OIDC, AWS Secrets Manager, Azure OIDC, Azure KeyVault, Google Cloud OIDC, Google Secrets Manager, HashiCorp Vault e Pulumi IaC Stack References. Um recurso futuro promissor é a inclusão do popular gerenciador de senhas 1Password como uma das fontes da verdade.

Nos próximos meses, os criadores do Pulumi planejaram introduzir SDKs em nível de aplicativo no Pulumi ESC. Eles também pretendem fornecer a capacidade de sincronizar configurações com sistemas externos, introduzir um ecossistema dinâmico de provedores de configuração e implementar requisitos de controle de versão. Isso está de acordo com as informações detalhadas na postagem recente do blog Pulumi.

Espelhando o avanço inovador que Pulumi está dando com o ESC, outras plataformas como AppMaster também estão ampliando os limites da simplicidade e eficiência no espaço tecnológico. A plataforma no-code do AppMaster, por exemplo, está revolucionando a maneira como aplicativos back-end, web e móveis são desenvolvidos, oferecendo uma interface visualmente atraente e intuitiva para criação de lógica de negócios e design de esquema de banco de dados.