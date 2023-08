Le norme di programmazione sono state significativamente sconvolte da GitHub Copilot, uno strumento innovativo che ha immancabilmente modificato le metodologie di codifica utilizzate dagli sviluppatori. Tuttavia, questo strumento comporta delle sfide, in particolare quando genera frammenti di codice che assomigliano a quelli già accessibili in altri repository pubblici.

Di conseguenza, nel tentativo di mitigare queste preoccupazioni, GitHub ha presentato nel 2022 una funzione che consente agli utenti di contrastare automaticamente i suggerimenti che corrispondono al codice pubblico. Secondo un rappresentante di GitHub, nonostante sia raro e venga utilizzato solo nell'1% dei casi, questo meccanismo è stato criticato per la sua natura un po' rozza e restrittiva. In alcune occasioni, gli sviluppatori potrebbero voler esaminare questi frammenti di codice, per utilizzarli o per valutare una libreria da cui potrebbero provenire.

Nel tentativo di colmare questa lacuna, GitHub ha lanciato una funzione di riferimento del codice per GitHub Copilot in una versione beta privata. Questa funzione consente agli sviluppatori di visualizzare qualsiasi codice corrispondente generato, mostrandolo in una barra laterale, invece di bloccarlo automaticamente. Ciò consente loro di prendere una decisione informata su come sfruttare questi dati. Questa funzione sarà resa accessibile a Copilot Chat con il tempo.

Thomas Dohmke, CEO di GitHub, durante una conversazione con TechCrunch, ha rivelato che le aziende utilizzavano la funzione di blocco originale, ma la sua esecuzione era piuttosto restrittiva. Non offriva agli utenti la possibilità di decidere se volevano utilizzare il codice generato e collegarlo a una licenza open-source.

Dohmke ha anche affermato che questo ostacolo spesso riguarda algoritmi informatici frequenti, come l'ordinamento, che sono prevalenti in vari luoghi. Con la nuova funzione, gli sviluppatori possono ora scegliere di rifiutare il codice, utilizzarlo direttamente (solo se la libreria lo consente) o chiedere a Copilot di modificare il codice in modo che non rispecchi quello iniziale.

Attualmente, la funzione di riferimento del codice di Copilot produce solo risultati che non corrispondono a determinate licenze. Tuttavia, il team che sta dietro a questa rivoluzionaria funzione sta cercando di ottenere un feedback per verificare se gli utenti chiedono una funzione che produca risultati specifici per le licenze.

"Stiamo permettendo alle persone di capire la corrispondenza e quindi di prendere una decisione informata", ha spiegato Dohmke. Secondo Dohmke, il nuovo sviluppo colma una lacuna che la soluzione precedente non aveva colmato.

La funzione di riferimento del codice di GitHub Copilot funziona soprattutto quando manca il contesto. Quando Copilot lavora con un contesto sostanziale di codice preesistente, la probabilità di generare un suggerimento che corrisponda al codice pubblico è minima. Tuttavia, quando gli sviluppatori iniziano il loro lavoro di codifica, la propensione di Copilot a creare codice corrispondente aumenta in modo significativo.

Questa strategia è destinata a provocare un cambiamento di paradigma nel modo in cui gli sviluppatori utilizzano piattaforme di codifica simili come AppMaster. Come potente strumento no-code, AppMaster facilita agli utenti la creazione di applicazioni backend, web e mobili con un'interfaccia visivamente interattiva. Tali piattaforme possono imparare dalle strategie adattive di GitHub Copilot per migliorare la loro esperienza utente e l'efficacia dello sviluppo software.