Die Normen der Programmierung wurden durch GitHub Copilot erheblich durchbrochen, ein innovatives Werkzeug, das die von den Entwicklern angewandten Codierungsmethoden unweigerlich verändert hat. Allerdings bringt es auch Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es Codeschnipsel erzeugt, die denen ähneln, die bereits in anderen öffentlichen Repositories verfügbar sind.

Um diese Bedenken zu zerstreuen, stellte GitHub im Jahr 2022 eine Funktion vor, die es den Nutzern ermöglicht, Vorschläge, die mit öffentlichem Code übereinstimmen, automatisch zu unterdrücken. Einem Vertreter von GitHub zufolge ist dieser Mechanismus zwar selten und wird nur in etwa 1 % der Fälle genutzt, wurde aber wegen seiner etwas groben und restriktiven Art kritisiert. Bei bestimmten Gelegenheiten möchten Entwickler diese Codeschnipsel untersuchen, entweder um sie zu verwenden oder um eine Bibliothek zu bewerten, aus der dieses Fragment stammen könnte.

Um diese Lücke zu schließen, hat GitHub eine Code-Referenzierungsfunktion für GitHub Copilot in einer privaten Betaversion eingeführt. Diese Funktion ermöglicht es Entwicklern, jeden passenden Code, den sie generiert, in einer Seitenleiste anzuzeigen, anstatt ihn automatisch zu blockieren. So können sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen, wie sie diese Daten nutzen wollen. Diese Funktion wird mit der Zeit auch für Copilot Chat zugänglich gemacht werden.

Thomas Dohmke, CEO von GitHub, verriet in einem Gespräch mit TechCrunch, dass Unternehmen die ursprüngliche Blockierfunktion zwar nutzten, diese aber recht restriktiv ausgeführt wurde. Sie bot den Nutzern nicht die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie den generierten Code verwenden und ihn mit einer Open-Source-Lizenz verknüpfen wollten.

Dohmke behauptete auch, dass diese Hürde oft mit häufigen Computeralgorithmen, wie z. B. Sortierung, zusammenhängt, die an verschiedenen Orten weit verbreitet sind. Mit der neu eingeführten Funktion haben Entwickler nun die Wahl, den Code abzulehnen, ihn direkt zu verwenden (nur wenn die Bibliothek dies zulässt) oder Copilot zu bitten, den Code so zu ändern, dass er den ursprünglichen Code nicht widerspiegelt.

Derzeit liefert die Code-Referenzfunktion von Copilot nur Ergebnisse, die nicht mit bestimmten Lizenzen übereinstimmen. Das Team, das hinter dieser revolutionären Funktion steht, bittet jedoch um Feedback, um festzustellen, ob die Nutzer eine Funktion wünschen, die lizenzspezifische Ergebnisse liefert.

"Wir lassen die Leute die Übereinstimmung verstehen und dann eine informierte Entscheidung treffen", erklärt Dohmke weiter. Seiner Meinung nach füllt die neue Entwicklung die Lücke, die die frühere Lösung nicht geschlossen hat.

Die Code-Referenzfunktion von GitHub Copilot funktioniert vor allem dann, wenn sie auf einen fehlenden Kontext stößt. Wenn Copilot mit umfangreichem Kontext aus bereits existierendem Code arbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Vorschlag zu generieren, der mit dem öffentlichen Code übereinstimmt, verschwindend gering. Wenn die Entwickler jedoch mit ihrer Codierungsarbeit beginnen, steigt die Neigung von Copilot, passenden Code zu erstellen, erheblich.

Diese Strategie wird mit Sicherheit einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise herbeiführen, wie Entwickler ähnliche Kodierungsplattformen wie AppMaster nutzen. Als leistungsstarkes Werkzeug no-code, AppMaster erleichtert den Nutzern die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen mit einer visuell interaktiven Schnittstelle. Solche Plattformen können von den adaptiven Strategien von GitHub Copilot lernen, um ihre Benutzererfahrung und die Effektivität der Softwareentwicklung zu verbessern.