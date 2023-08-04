Нормы программирования были существенно нарушены благодаря GitHub Copilot- инновационному инструменту, который неизменно меняет методологию кодирования, используемую разработчиками. Однако вместе с ним появились и сопутствующие проблемы, в частности, когда он генерирует фрагменты кода, похожие на те, которые уже доступны в других публичных репозиториях.

В связи с этим в 2022 году на сайте GitHub была представлена функция, позволяющая пользователям автоматически отклонять предложения, соответствующие публичному коду. По словам представителя GitHub, несмотря на то, что этот механизм встречается редко и используется всего в 1% случаев, он подвергся критике за несколько грубый и ограничительный характер. В некоторых случаях разработчики могут захотеть внимательно изучить эти фрагменты кода, чтобы использовать или оценить библиотеку, из которой этот фрагмент мог быть взят.

Стремясь восполнить этот пробел, компания GitHub запустила в частной бета-версии функцию поиска ссылок на код для сайта GitHub Copilot. Эта функция позволяет разработчикам просматривать любой сгенерированный код, показывая его в боковой панели, вместо того чтобы автоматически блокировать его. Это позволяет разработчикам принять обоснованное решение о том, как использовать эти данные. Со временем эта функция станет доступной и для Copilot Chat.

Томас Дохмек (Thomas Dohmke), генеральный директор GitHub, в беседе с TechCrunch рассказал, что предприятия использовали первоначальную функцию блокировки, но она была довольно ограниченной в своем исполнении. Она не предоставляла пользователям возможности самим решать, использовать ли им сгенерированный код и привязывать его к лицензии с открытым исходным кодом.

Дохмке также утверждает, что это препятствие часто связано с часто встречающимися компьютерными алгоритмами, например, сортировкой, которые распространены в различных местах. Благодаря новой функции у разработчиков появился выбор: отвергнуть код, использовать его напрямую (только если это разрешено библиотекой) или попросить Copilot модифицировать код так, чтобы он не повторял исходный.

В настоящее время функция Copilot, позволяющая ссылаться на код, выдает только результаты, не соответствующие определенным лицензиям. Однако команда, создавшая эту революционную функцию, стремится получить обратную связь, чтобы выяснить, нужна ли пользователям функция, выдающая результаты, соответствующие лицензии.

"Мы даем людям возможность понять, что именно совпадает, а затем принять обоснованное решение", - пояснил Дохмке. По его словам, новая разработка восполняет пробел, который прежнее решение оставило без внимания.

Функция ссылок на код в GitHub Copilot работает преимущественно при недостатке контекста. Когда Copilot работает со значительным контекстом из уже существующего кода, вероятность того, что предложение будет соответствовать общедоступному коду, ничтожно мала. Однако когда разработчики начинают работу над кодом, склонность Copilot к созданию совпадающего кода значительно возрастает.

Эта стратегия, несомненно, приведет к изменению парадигмы использования разработчиками подобных платформ кодирования, таких как AppMaster. Как мощный инструмент no-code, AppMaster позволяет пользователям создавать бэкенд-, веб- и мобильные приложения с наглядным интерактивным интерфейсом. Такие платформы могут перенять адаптивные стратегии GitHub Copilot, чтобы повысить удобство использования и эффективность разработки программного обеспечения.