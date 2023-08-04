تم تعطيل معايير البرمجة بشكل كبير بواسطة GitHub Copilot ، وهي أداة مبتكرة غيرت دائمًا منهجيات الترميز التي يستخدمها المطورون. ومع ذلك ، تأتي معه تحديات مرتبطة ، خاصةً عندما تقوم بإنشاء مقتطفات التعليمات البرمجية التي تشبه تلك التي يمكن الوصول إليها بالفعل في المستودعات العامة الأخرى.

وبالتالي ، في محاولة للتخفيف من هذه المخاوف ، كشفت GitHub النقاب عن ميزة في عام 2022 تمكّن المستخدمين من إحباط الاقتراحات التي تتطابق تلقائيًا مع الكود العام. وفقًا لممثل من GitHub ، على الرغم من ندرة استخدام هذه الآلية وحوالي 1 ٪ فقط من الوقت ، فقد واجهت هذه الآلية انتقادات بسبب طبيعتها الفجة والتقييدية إلى حد ما. في مناسبات معينة ، قد يرغب المطورون في فحص مقتطفات التعليمات البرمجية هذه ، إما لاستخدام أو تقييم مكتبة من حيث نشأ هذا الجزء.

في محاولة لسد هذه الفجوة ، أطلقت GitHub ميزة الرجوع إلى الكود لـ GitHub Copilot في إصدار تجريبي خاص. تتيح الميزة للمطورين عرض أي رمز مطابق ينشئه عن طريق عرضه في شريط جانبي ، بدلاً من حظره تلقائيًا. تمكنهم من اتخاذ قرار مستنير بشأن كيفية الاستفادة من هذه البيانات. سيتم إتاحة هذه الميزة لـ Copilot Chat مع مرور الوقت.

كشف Thomas Dohmke ، الرئيس التنفيذي لشركة GitHub ، خلال محادثة مع TechCrunch ، أن الشركات كانت تستخدم ميزة الحظر الأصلية ، لكنها كانت مقيدة إلى حد ما في تنفيذها. فشل في منح المستخدمين حرية التصرف في تقرير ما إذا كانوا يريدون استخدام الكود الذي تم إنشاؤه وربطه مرة أخرى بترخيص مفتوح المصدر.

أكد Dohmke أيضًا أن هذه العقبة تتعلق غالبًا بخوارزميات الكمبيوتر المتكررة ، مثل الفرز ، السائدة في مواقع مختلفة. مع الميزة التي تم إطلاقها حديثًا ، أصبح لدى المطورين الآن خيار رفض الكود أو استخدامه مباشرة (فقط إذا سمحت المكتبة بذلك) ، أو طلب من Copilot تعديل الكود بحيث لا يعكس الكود الأولي.

حاليًا ، تنتج ميزة مرجع كود Copilot فقط النتائج التي لا تتطابق مع تراخيص معينة. ومع ذلك ، يسعى الفريق الذي يقف وراء هذه الميزة الثورية إلى الحصول على تعليقات للتأكد مما إذا كان المستخدمون يطالبون بميزة تنتج نتائج خاصة بالترخيص.

"نحن نسمح للناس بفهم المباراة ومن ثم اتخاذ قرار مستنير" ، أوضح دومكي مزيدًا من التفاصيل. ووفقا له ، فإن التطور الجديد يملأ الفجوة التي تركها الحل السابق دون معالجة.

تعمل ميزة مرجع الكود لـ GitHub Copilot في الغالب عندما تواجه نقصًا في السياق. عندما يعمل Copilot مع سياق جوهري من كود موجود مسبقًا ، فإن احتمالية إنشاء اقتراح يطابق الشفرة العامة ضئيلة للغاية. ومع ذلك ، عندما يبدأ المطورون أعمال الترميز الخاصة بهم ، فإن ميل Copilot إلى إنشاء كود مطابق يزداد بشكل ملحوظ.

من المؤكد أن هذه الإستراتيجية ستثير نقلة نوعية في كيفية استخدام المطورين لمنصات تشفير مماثلة مثل AppMaster. كأداة فعالة no-code ، AppMaster يسهل المستخدمين على إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال بواجهة تفاعلية بصرية. يمكن أن تتعلم مثل هذه المنصات من استراتيجيات GitHub Copilot التكيفية لرفع تجربة المستخدم وفعالية تطوير البرامج.