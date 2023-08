Normy programowania zostały znacząco zakłócone przez GitHub Copilot, innowacyjne narzędzie, które niezmiennie zmienia metodologie kodowania stosowane przez programistów. Jednak wraz z nim pojawiają się związane z tym wyzwania, zwłaszcza gdy generuje fragmenty kodu, które przypominają te już dostępne w innych publicznych repozytoriach.

W związku z tym, próbując złagodzić te obawy, GitHub zaprezentował w 2022 roku funkcję, która umożliwiła użytkownikom automatyczne odrzucanie sugestii pasujących do publicznego kodu. Według przedstawiciela GitHub, mimo że mechanizm ten jest rzadki i używany tylko przez około 1% czasu, spotkał się z krytyką za jego nieco prymitywny i restrykcyjny charakter. W niektórych przypadkach programiści mogą chcieć przeanalizować te fragmenty kodu, aby użyć lub ocenić bibliotekę, z której ten fragment mógł pochodzić.

Aby wypełnić tę lukę, GitHub uruchomił funkcję odwoływania się do kodu dla GitHub Copilot w prywatnej wersji beta. Funkcja ta umożliwia programistom przeglądanie dowolnego pasującego kodu, który generuje, wyświetlając go na pasku bocznym, zamiast automatycznie go blokować. Umożliwia im to podjęcie świadomej decyzji dotyczącej sposobu wykorzystania tych danych. Funkcja ta zostanie z czasem udostępniona dla Copilot Chat.

Thomas Dohmke, CEO GitHub, podczas rozmowy z TechCrunch ujawnił, że przedsiębiorstwa korzystały z oryginalnej funkcji blokowania, ale była ona dość restrykcyjna w wykonaniu. Nie oferowała ona użytkownikom możliwości decydowania o tym, czy chcą korzystać z wygenerowanego kodu i powiązać go z licencją open-source.

Dohmke zapewnił również, że przeszkoda ta często dotyczy częstych algorytmów komputerowych, takich jak sortowanie, które są powszechne w różnych lokalizacjach. Dzięki nowo uruchomionej funkcji programiści mają teraz wybór, czy odrzucić kod, wykorzystać go bezpośrednio (tylko jeśli biblioteka na to pozwala), czy też poprosić Copilot o zmodyfikowanie kodu tak, aby nie odzwierciedlał kodu początkowego.

Obecnie funkcja odniesienia do kodu Copilot daje tylko wyniki, które nie są zgodne z niektórymi licencjami. Jednak zespół odpowiedzialny za tę rewolucyjną funkcję szuka informacji zwrotnych, aby upewnić się, czy użytkownicy domagają się funkcji, która generuje wyniki specyficzne dla licencji.

"Pozwalamy ludziom zrozumieć dopasowanie, a następnie podjąć świadomą decyzję" - wyjaśnił Dohmke. Według niego, nowe rozwiązanie wypełnia lukę, którą poprzednie rozwiązanie pozostawiło bez odpowiedzi.

Funkcja odniesienia do kodu w GitHub Copilot działa głównie wtedy, gdy napotyka brak kontekstu. Kiedy Copilot pracuje z istotnym kontekstem z wcześniej istniejącego kodu, prawdopodobieństwo wygenerowania sugestii pasującej do publicznego kodu jest znikome. Jednak gdy programiści rozpoczynają pracę nad kodowaniem, skłonność Copilota do tworzenia pasującego kodu znacznie wzrasta.

Strategia ta z pewnością wywoła zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki programiści korzystają z podobnych platform kodowania, takich jak AppMaster. Jako potężne narzędzie no-code, AppMaster ułatwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych z wizualnie interaktywnym interfejsem. Takie platformy mogą uczyć się na podstawie adaptacyjnych strategii GitHub Copilot, aby podnieść komfort użytkowania i efektywność tworzenia oprogramowania.