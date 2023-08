Nel mondo tecnologico odierno in rapida evoluzione, dove la velocità e l'agilità sono fondamentali, gli approcci tradizionali allo sviluppo del software possono a volte ostacolare il progresso. È qui che entrano in gioco piattaforme low-code come Appian, ridefinendo il modo in cui le applicazioni vengono create e distribuite. Fondata nel 1999 da Matt Calkins, Appian è cresciuta fino a diventare un attore di primo piano nello spazio di sviluppo low-code. La sua piattaforma innovativa consente alle organizzazioni di creare potenti applicazioni rapidamente, senza le complessità tradizionalmente associate alla codifica.

Come funziona Appian?

Appian offre una piattaforma di sviluppo low-code completa che consente alle organizzazioni di progettare, creare e distribuire rapidamente applicazioni. Fondamentalmente, Appian offre un'interfaccia visiva che semplifica lo sviluppo. Gli utenti possono creare applicazioni trascinando e rilasciando componenti sull'interfaccia, definendo modelli di dati e configurando la logica aziendale senza scrivere lunghe righe di codice. Questo approccio visivo rende lo sviluppo delle applicazioni più accessibile a una gamma più ampia di utenti, inclusi analisti aziendali ed esperti in materia, che possono contribuire attivamente al processo di sviluppo.

La piattaforma di Appian vanta inoltre una serie di componenti e integrazioni predefiniti, che semplificano la connessione con sistemi, database e API esistenti. Ciò accelera le tempistiche di sviluppo e riduce la necessità di codifica manuale. Inoltre, la piattaforma supporta la collaborazione in team, garantendo comunicazioni senza soluzione di continuità e sforzi di sviluppo condivisi. Una volta creata, un'applicazione può essere distribuita su vari dispositivi e piattaforme, consentendo alle organizzazioni di soddisfare le esigenze di una base di utenti diversificata.

Caratteristiche principali

Sviluppo visivo: l'interfaccia drag-and-drop di Appian consente agli utenti di creare applicazioni visivamente, riducendo la necessità di codifica manuale.

l'interfaccia drag-and-drop di Appian consente agli utenti di creare applicazioni visivamente, riducendo la necessità di codifica manuale. Automazione dei processi: la piattaforma supporta l'automazione del flusso di lavoro, semplificando i processi aziendali e migliorando l'efficienza operativa.

la piattaforma supporta l'automazione del flusso di lavoro, semplificando i processi aziendali e migliorando l'efficienza operativa. Funzionalità di integrazione: i connettori predefiniti di Appian facilitano l'integrazione con vari sistemi e fonti di dati, garantendo un flusso di dati regolare.

i connettori predefiniti di Appian facilitano l'integrazione con vari sistemi e fonti di dati, garantendo un flusso di dati regolare. Supporto mobile: le applicazioni sviluppate su Appian possono essere facilmente implementate su dispositivi mobili, fornendo agli utenti l'accesso in movimento.

le applicazioni sviluppate su Appian possono essere facilmente implementate su dispositivi mobili, fornendo agli utenti l'accesso in movimento. Collaborazione: la piattaforma supporta lo sviluppo collaborativo, consentendo ai team di collaborare senza problemi ai progetti applicativi.

la piattaforma supporta lo sviluppo collaborativo, consentendo ai team di collaborare senza problemi ai progetti applicativi. Scalabilità: l'architettura di Appian è progettata per gestire le esigenze sia di progetti su piccola scala che di applicazioni aziendali di grandi dimensioni.

l'architettura di Appian è progettata per gestire le esigenze sia di progetti su piccola scala che di applicazioni aziendali di grandi dimensioni. Sicurezza: Appian dà la priorità alla sicurezza dei dati, offrendo funzionalità come crittografia, controllo degli accessi e conformità alle normative del settore.

Appian dà la priorità alla sicurezza dei dati, offrendo funzionalità come crittografia, controllo degli accessi e conformità alle normative del settore. Analisi: la piattaforma fornisce strumenti di analisi integrati che consentono alle organizzazioni di ottenere informazioni dai dati delle loro applicazioni.

Chi può utilizzare Appian?

La piattaforma low-code di Appian è progettata per soddisfare un'ampia gamma di utenti con diversi livelli di competenza tecnica. Ecco una ripartizione di chi può trarre vantaggio dall'utilizzo di Appian:

Analisti aziendali: gli individui con una profonda conoscenza dei processi aziendali ma competenze di codifica limitate possono sfruttare Appian per progettare e automatizzare i flussi di lavoro, migliorando l'efficienza operativa.

gli individui con una profonda conoscenza dei processi aziendali ma competenze di codifica limitate possono sfruttare Appian per progettare e automatizzare i flussi di lavoro, migliorando l'efficienza operativa. Sviluppatori: Appian è adatto sia a sviluppatori esperti che a quelli nuovi nel campo. Gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma per accelerare lo sviluppo, integrare i sistemi e concentrarsi su attività di codifica più complesse.

Appian è adatto sia a sviluppatori esperti che a quelli nuovi nel campo. Gli sviluppatori possono utilizzare la piattaforma per accelerare lo sviluppo, integrare i sistemi e concentrarsi su attività di codifica più complesse. Sviluppatori cittadini: gli utenti non tecnici, spesso chiamati "sviluppatori cittadini", possono utilizzare l'interfaccia intuitiva di Appian per creare applicazioni senza scrivere codice. Ciò consente agli esperti in materia di contribuire direttamente allo sviluppo delle applicazioni.

gli utenti non tecnici, spesso chiamati "sviluppatori cittadini", possono utilizzare l'interfaccia intuitiva di Appian per creare applicazioni senza scrivere codice. Ciò consente agli esperti in materia di contribuire direttamente allo sviluppo delle applicazioni. Professionisti IT: Appian fornisce strumenti ai team IT per integrare i sistemi esistenti, garantire sicurezza e conformità e gestire l'implementazione delle applicazioni all'interno dell'organizzazione.

Appian fornisce strumenti ai team IT per integrare i sistemi esistenti, garantire sicurezza e conformità e gestire l'implementazione delle applicazioni all'interno dell'organizzazione. Imprese: Appian è adatto per le aziende che cercano di modernizzare la propria infrastruttura IT, digitalizzare i processi manuali e sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni per soddisfare le esigenze aziendali.

Appian è adatto per le aziende che cercano di modernizzare la propria infrastruttura IT, digitalizzare i processi manuali e sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni per soddisfare le esigenze aziendali. Piccole e medie imprese: le PMI possono trarre vantaggio dalla capacità di Appian di creare applicazioni su misura per le loro esigenze specifiche, fornendo un vantaggio competitivo senza richiedere ampie risorse di codifica.

le PMI possono trarre vantaggio dalla capacità di Appian di creare applicazioni su misura per le loro esigenze specifiche, fornendo un vantaggio competitivo senza richiedere ampie risorse di codifica. Settori: la flessibilità di Appian si applica a vari settori, tra cui servizi finanziari, assistenza sanitaria, produzione, vendita al dettaglio e altro ancora.

Appian contro AppMaster

Quando si confrontano Appian e AppMaster , due potenti piattaforme che si rivolgono al mondo dello sviluppo e dell'automazione delle applicazioni, è essenziale approfondire i loro punti di forza e le loro offerte uniche. Entrambe le piattaforme mirano a semplificare il processo di sviluppo e consentire agli utenti di creare applicazioni funzionali ed efficienti. Tuttavia, lo fanno in modi distinti che soddisfano esigenze e obiettivi diversi.

AppMaster è uno strumento dinamico senza codice che offre un approccio unico allo sviluppo di applicazioni. Si distingue consentendo agli utenti di creare interfacce front-end e funzionalità back-end, rendendola una piattaforma di sviluppo full-stack. Concentrandosi sulla generazione di applicazioni reali, AppMaster consente agli utenti di progettare visivamente modelli di dati , logica aziendale e interfacce utente per applicazioni back-end, Web e mobili.

A differenza di altre piattaforme, le applicazioni di AppMaster non sono solo prototipi o mockup ma applicazioni completamente eseguibili complete di codice sorgente. Questa caratteristica avvantaggia in particolare le organizzazioni che cercano di ridurre il debito tecnico e garantire un'architettura applicativa scalabile e potente. La capacità di AppMaster di generare applicazioni da zero, compilarle, eseguire test e distribuirle nel cloud o in locale dimostra la sua dedizione nel fornire risultati tangibili e funzionali.

Inoltre, il supporto di AppMaster per più sistemi di database, applicazioni back-end stateless generate con Go e framework specializzati per applicazioni web e mobili sottolineano la sua attenzione a prestazioni, scalabilità e versatilità. Sia che un'organizzazione necessiti di una soluzione di back-end scalabile o miri a creare applicazioni Web e mobili interattive, il set di strumenti completo di AppMaster si rivolge a vari casi d'uso.

Scegliere la misura giusta

La scelta tra Appian e AppMaster dipende dai requisiti e dagli obiettivi specifici di un'organizzazione. Appian eccelle nell'automazione dei processi aziendali e nell'integrazione dei dati, rendendola utile per le organizzazioni che cercano di migliorare l'efficienza operativa e la collaborazione. D'altra parte, AppMaster è una piattaforma no-code che offre applicazioni back-end, web e mobili completamente funzionali, eliminando il debito tecnico e fornendo un percorso verso scalabilità e prestazioni.

La decisione dovrebbe basarsi sulla natura dei progetti, sul livello di controllo desiderato e sui risultati attesi. L'attenzione di Appian per l'automazione e l'integrazione dei processi si allinea bene con l'ottimizzazione dei processi aziendali, mentre l'impegno di AppMaster per la generazione di applicazioni reali lo posiziona come una soluzione completa per le organizzazioni che cercano di sviluppare applicazioni full-stack che offrano valore e risultati tangibili.