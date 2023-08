No mundo tecnológico em rápida evolução de hoje, onde a velocidade e a agilidade são primordiais, as abordagens tradicionais de desenvolvimento de software às vezes podem impedir o progresso. É aqui que as plataformas de baixo código, como Appian, entram em ação, redefinindo a maneira como os aplicativos são criados e implantados. Fundada em 1999 por Matt Calkins, a Appian cresceu e se tornou uma empresa de destaque no espaço de desenvolvimento low-code. Sua plataforma inovadora permite que as organizações criem aplicativos poderosos rapidamente, sem as complexidades tradicionalmente associadas à codificação.

Como o Appian funciona?

A Appian fornece uma plataforma de desenvolvimento low-code abrangente, permitindo que as organizações projetem, criem e implantem aplicativos rapidamente. Em sua essência, o Appian oferece uma interface visual que simplifica o desenvolvimento. Os usuários podem criar aplicativos arrastando e soltando componentes na interface, definindo modelos de dados e configurando a lógica de negócios sem escrever extensas linhas de código. Essa abordagem visual torna o desenvolvimento de aplicativos mais acessível a uma ampla gama de usuários, incluindo analistas de negócios e especialistas no assunto, que podem contribuir ativamente com o processo de desenvolvimento.

A plataforma da Appian também possui uma variedade de componentes e integrações pré-construídos, facilitando a conexão com sistemas, bancos de dados e APIs existentes. Isso acelera os cronogramas de desenvolvimento e reduz a necessidade de codificação manual. Além disso, a plataforma oferece suporte à colaboração em equipe, garantindo comunicação contínua e esforços de desenvolvimento compartilhados. Depois que um aplicativo é criado, ele pode ser implantado em vários dispositivos e plataformas, permitindo que as organizações atendam às demandas de uma base de usuários diversificada.

Características principais

Desenvolvimento visual: a interface de arrastar e soltar do Appian permite que os usuários criem aplicativos visualmente, reduzindo a necessidade de codificação manual.

a interface de arrastar e soltar do Appian permite que os usuários criem aplicativos visualmente, reduzindo a necessidade de codificação manual. Automação de Processos: A plataforma oferece suporte à automação do fluxo de trabalho, simplificando os processos de negócios e melhorando a eficiência operacional.

A plataforma oferece suporte à automação do fluxo de trabalho, simplificando os processos de negócios e melhorando a eficiência operacional. Capacidades de integração: os conectores pré-construídos do Appian facilitam a integração com vários sistemas e fontes de dados, garantindo um fluxo de dados suave.

os conectores pré-construídos do Appian facilitam a integração com vários sistemas e fontes de dados, garantindo um fluxo de dados suave. Suporte móvel: os aplicativos desenvolvidos no Appian podem ser facilmente implantados em dispositivos móveis, fornecendo aos usuários acesso em qualquer lugar.

os aplicativos desenvolvidos no Appian podem ser facilmente implantados em dispositivos móveis, fornecendo aos usuários acesso em qualquer lugar. Colaboração: a plataforma oferece suporte ao desenvolvimento colaborativo, permitindo que as equipes colaborem perfeitamente em projetos de aplicativos.

a plataforma oferece suporte ao desenvolvimento colaborativo, permitindo que as equipes colaborem perfeitamente em projetos de aplicativos. Escalabilidade: a arquitetura da Appian é projetada para lidar com as necessidades de projetos de pequena escala e grandes aplicativos corporativos.

a arquitetura da Appian é projetada para lidar com as necessidades de projetos de pequena escala e grandes aplicativos corporativos. Segurança: Appian prioriza a segurança dos dados, oferecendo recursos como criptografia, controles de acesso e conformidade com os regulamentos do setor.

Appian prioriza a segurança dos dados, oferecendo recursos como criptografia, controles de acesso e conformidade com os regulamentos do setor. Analítica: a plataforma fornece ferramentas analíticas integradas que permitem que as organizações obtenham insights dos dados de seus aplicativos.

Quem pode usar o Appian?

A plataforma low-code da Appian foi projetada para atender a uma ampla gama de usuários com níveis variados de conhecimento técnico. Aqui está um detalhamento de quem pode se beneficiar do uso do Appian:

Analistas de negócios: indivíduos com um profundo conhecimento dos processos de negócios, mas habilidades limitadas de codificação, podem aproveitar o Appian para projetar e automatizar fluxos de trabalho, melhorando a eficiência operacional.

indivíduos com um profundo conhecimento dos processos de negócios, mas habilidades limitadas de codificação, podem aproveitar o Appian para projetar e automatizar fluxos de trabalho, melhorando a eficiência operacional. Desenvolvedores: Appian é adequado para desenvolvedores experientes e novos no campo. Os desenvolvedores podem usar a plataforma para acelerar o desenvolvimento, integrar sistemas e se concentrar em tarefas de codificação mais complexas.

Appian é adequado para desenvolvedores experientes e novos no campo. Os desenvolvedores podem usar a plataforma para acelerar o desenvolvimento, integrar sistemas e se concentrar em tarefas de codificação mais complexas. Desenvolvedores cidadãos: usuários não técnicos, geralmente chamados de "desenvolvedores cidadãos", podem usar a interface intuitiva do Appian para criar aplicativos sem escrever código. Isso permite que especialistas no assunto contribuam diretamente para o desenvolvimento de aplicativos.

usuários não técnicos, geralmente chamados de "desenvolvedores cidadãos", podem usar a interface intuitiva do Appian para criar aplicativos sem escrever código. Isso permite que especialistas no assunto contribuam diretamente para o desenvolvimento de aplicativos. Profissionais de TI: Appian fornece ferramentas para que as equipes de TI integrem os sistemas existentes, garantam a segurança e a conformidade e gerenciem a implantação de aplicativos em toda a organização.

Appian fornece ferramentas para que as equipes de TI integrem os sistemas existentes, garantam a segurança e a conformidade e gerenciem a implantação de aplicativos em toda a organização. Empresas: Appian é adequado para empresas que buscam modernizar sua infraestrutura de TI, digitalizar processos manuais e desenvolver e implantar rapidamente aplicativos para atender às demandas de negócios.

Appian é adequado para empresas que buscam modernizar sua infraestrutura de TI, digitalizar processos manuais e desenvolver e implantar rapidamente aplicativos para atender às demandas de negócios. Empresas de pequeno e médio porte: as pequenas e médias empresas podem se beneficiar da capacidade da Appian de criar aplicativos adaptados às suas necessidades específicas, fornecendo uma vantagem competitiva sem a necessidade de recursos extensos de codificação.

podem se beneficiar da capacidade da Appian de criar aplicativos adaptados às suas necessidades específicas, fornecendo uma vantagem competitiva sem a necessidade de recursos extensos de codificação. Indústrias: a flexibilidade da Appian se aplica a várias indústrias, incluindo serviços financeiros, saúde, manufatura, varejo e muito mais.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Appian vs. AppMaster

Ao comparar Appian e AppMaster , duas plataformas poderosas que atendem ao mundo do desenvolvimento e automação de aplicativos, é essencial mergulhar em seus pontos fortes e ofertas exclusivos. Ambas as plataformas visam simplificar o processo de desenvolvimento e capacitar os usuários a criar aplicativos funcionais e eficientes. Ainda assim, eles o fazem de maneiras distintas que atendem a diferentes necessidades e objetivos.

AppMaster é uma ferramenta dinâmica sem código que oferece uma abordagem única de desenvolvimento de aplicativos. Ele se destaca por permitir que os usuários criem interfaces de front-end e funcionalidades de back-end, tornando-se uma plataforma de desenvolvimento full-stack. Com foco na geração de aplicativos reais, AppMaster permite que os usuários projetem visualmente modelos de dados , lógica de negócios e interfaces de usuário para back-end, web e aplicativos móveis.

Ao contrário de algumas outras plataformas, os aplicativos do AppMaster não são apenas protótipos ou maquetes, mas aplicativos totalmente executáveis ​​completos com código-fonte. Esse recurso beneficia particularmente as organizações que buscam reduzir a dívida técnica e garantir uma arquitetura de aplicativo poderosa e escalável. A capacidade da AppMaster de gerar aplicativos do zero, compilá-los, executar testes e implantá-los na nuvem ou no local demonstra sua dedicação em fornecer resultados tangíveis e funcionais.

Além disso, o suporte do AppMaster para vários sistemas de banco de dados, aplicativos de back-end sem estado gerados com Go e estruturas especializadas para aplicativos da Web e móveis destacam seu foco em desempenho, escalabilidade e versatilidade. Se uma organização precisa de uma solução de back-end escalonável ou pretende criar aplicativos móveis e da Web interativos, o conjunto de ferramentas abrangente do AppMaster atende a vários casos de uso.

Escolhendo o ajuste certo

A escolha entre Appian e AppMaster depende dos requisitos e objetivos específicos de uma organização. O Appian se destaca na automação de processos de negócios e na integração de dados, tornando-se útil para organizações que buscam aprimorar a eficiência operacional e a colaboração. Por outro lado, AppMaster é uma plataforma no-code que oferece back-end, web e aplicativos móveis totalmente funcionais, eliminando dívidas técnicas e fornecendo um caminho para escalabilidade e desempenho.

A decisão deve ser baseada na natureza dos projetos, no nível de controle desejado e nos resultados pretendidos. O foco da Appian na automação e integração de processos se alinha bem com a otimização de processos de negócios, enquanto o compromisso da AppMaster com a geração de aplicativos reais o posiciona como uma solução abrangente para organizações que buscam desenvolver aplicativos de pilha completa que fornecem valor e resultados tangíveis.