Feuille d'application

Dans le monde en évolution rapide des plates-formes no-code et low-code , AppSheet se distingue comme un outil polyvalent qui permet aux individus et aux organisations de créer des applications mobiles et Web personnalisées sans nécessiter de connaissances approfondies en codage. Fondée par Praveen Seshadri en 2014, AppSheet a gagné du terrain grâce à son approche innovante du développement d'applications. Google a acquis la plateforme en 2020, intégrant ses capacités dans l'écosystème Google Cloud.

AppSheet simplifie le processus de création d'applications en permettant aux utilisateurs de transformer leurs sources de données, telles que des feuilles de calcul et des bases de données, en applications fonctionnelles. La plateforme offre une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de définir des modèles de données, de configurer des interfaces utilisateur et d'établir des flux logiques grâce à une combinaison d'éléments visuels et d'expressions.

Pour créer une application à l'aide d'AppSheet, les utilisateurs commencent par connecter leur source de données, qu'il s'agisse d'une feuille Google, d'un fichier Excel, d'une base de données SQL ou d'autres sources prises en charge. La plateforme analyse automatiquement la structure des données et suggère une première présentation de l'application. Les utilisateurs peuvent ensuite personnaliser l'interface utilisateur en ajoutant et en organisant des vues telles que des formulaires, des tableaux, des graphiques et des cartes.

La fonctionnalité unique d'AppSheet réside dans sa capacité à générer dynamiquement des applications qui s'adaptent à différents appareils et tailles d'écran. Cela garantit une expérience utilisateur cohérente sur différentes plates-formes, des smartphones aux tablettes et ordinateurs de bureau. La plateforme prend également en charge l'accès hors ligne, permettant aux utilisateurs de travailler avec leurs applications même lorsque la connectivité est limitée.

Les utilisateurs peuvent définir le comportement de l'application à l'aide d'expressions, qui sont des constructions de script simples mais puissantes qui activent des logiques telles que des calculs, des validations et des actions conditionnelles. De plus, AppSheet propose des intégrations avec divers services, permettant des interactions avec des API externes, webhooks, etc.

La création et le déploiement d'une application avec AppSheet impliquent de définir les rôles des utilisateurs et les contrôles d'accès, garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des données. Une fois l'application prête, elle peut être distribuée aux utilisateurs via des liens directs, des magasins d'applications ou au sein des organisations.

Principales caractéristiques

AppSheet possède plusieurs fonctionnalités clés qui en font un choix populaire pour le développement d'applications sans code :

Intégration des sources de données : connectez-vous de manière transparente aux sources de données, notamment aux feuilles de calcul, aux bases de données et aux services cloud, pour générer des applications en temps réel.

connectez-vous de manière transparente aux sources de données, notamment aux feuilles de calcul, aux bases de données et aux services cloud, pour générer des applications en temps réel. Compatibilité multiplateforme : créez une fois et déployez sur plusieurs plates-formes, telles que iOS, Android et le Web, garantissant ainsi une fonctionnalité cohérente sur tous les appareils.

créez une fois et déployez sur plusieurs plates-formes, telles que iOS, Android et le Web, garantissant ainsi une fonctionnalité cohérente sur tous les appareils. Génération d'application dynamique : générez automatiquement des mises en page et des vues d'application en fonction de la source de données, rationalisant ainsi le processus de développement initial.

générez automatiquement des mises en page et des vues d'application en fonction de la source de données, rationalisant ainsi le processus de développement initial. Logique expressive : utilisez des expressions pour définir le comportement de l'application, effectuer des calculs, des validations et des actions conditionnelles, en ajoutant des fonctionnalités dynamiques à l'application.

utilisez des expressions pour définir le comportement de l'application, effectuer des calculs, des validations et des actions conditionnelles, en ajoutant des fonctionnalités dynamiques à l'application. Accès hors ligne : permettez aux utilisateurs de travailler avec des applications même sans connexion Internet, ce qui rend les applications adaptées à divers environnements.

permettez aux utilisateurs de travailler avec des applications même sans connexion Internet, ce qui rend les applications adaptées à divers environnements. Capacités d'intégration : connectez-vous à des services et des API externes via des intégrations, étendant ainsi les capacités de l'application au-delà de la source de données initiale.

connectez-vous à des services et des API externes via des intégrations, étendant ainsi les capacités de l'application au-delà de la source de données initiale. Rôles des utilisateurs et contrôle d'accès : définissez les rôles des utilisateurs, les autorisations et les contrôles d'accès pour garantir la sécurité et la confidentialité des données.

Qui peut utiliser AppSheet ?

L'interface conviviale et l'approche no-code d'AppSheet le rendent accessible à un large éventail d'individus et d'organisations, quelle que soit leur expertise technique. Voici quelques-uns des groupes clés qui peuvent bénéficier de l’utilisation d’AppSheet :

Développeurs citoyens : les personnes ne possédant pas de compétences approfondies en codage peuvent créer des applications entièrement fonctionnelles à l'aide de l'interface visuelle et de la logique expressive d'AppSheet. Cela permet aux professionnels, aux enseignants et aux passionnés de donner vie à leurs idées d'applications.

les personnes ne possédant pas de compétences approfondies en codage peuvent créer des applications entièrement fonctionnelles à l'aide de l'interface visuelle et de la logique expressive d'AppSheet. Cela permet aux professionnels, aux enseignants et aux passionnés de donner vie à leurs idées d'applications. Petites et moyennes entreprises : AppSheet permet aux petites entreprises de rationaliser leurs opérations en créant des applications personnalisées pour des tâches telles que la gestion des stocks, la gestion de la relation client (CRM) et le suivi des projets.

AppSheet permet aux petites entreprises de rationaliser leurs opérations en créant des applications personnalisées pour des tâches telles que la gestion des stocks, la gestion de la relation client (CRM) et le suivi des projets. Entreprises : les grandes organisations peuvent utiliser AppSheet pour développer des applications internes pour des tâches telles que la collecte de données, la gestion des services sur le terrain et la collaboration des employés. Son intégration avec les services Google Cloud ajoute évolutivité et sécurité.

les grandes organisations peuvent utiliser AppSheet pour développer des applications internes pour des tâches telles que la collecte de données, la gestion des services sur le terrain et la collaboration des employés. Son intégration avec les services Google Cloud ajoute évolutivité et sécurité. Enseignants : le potentiel pédagogique d'AppSheet est important, permettant aux enseignants et aux éducateurs de concevoir des applications d'apprentissage interactives, des quiz et des outils d'analyse de données sans avoir recours à une programmation complexe.

le potentiel pédagogique d'AppSheet est important, permettant aux enseignants et aux éducateurs de concevoir des applications d'apprentissage interactives, des quiz et des outils d'analyse de données sans avoir recours à une programmation complexe. À but non lucratif : les organisations à but non lucratif peuvent utiliser AppSheet pour créer des applications de collecte de données, de gestion des bénévoles, de collecte de fonds, etc., améliorant ainsi leur efficacité et leur impact.

les organisations à but non lucratif peuvent utiliser AppSheet pour créer des applications de collecte de données, de gestion des bénévoles, de collecte de fonds, etc., améliorant ainsi leur efficacité et leur impact. Startups : AppSheet peut être une ressource précieuse pour les startups qui cherchent à prototyper et tester rapidement leurs idées d'applications avant d'investir dans un développement à grande échelle.

AppSheet peut être une ressource précieuse pour les startups qui cherchent à prototyper et tester rapidement leurs idées d'applications avant d'investir dans un développement à grande échelle. Développeurs professionnels : même les développeurs expérimentés peuvent tirer parti d'AppSheet pour réaliser un prototypage rapide et créer des applications de validation de principe avant de se lancer dans le développement traditionnel basé sur du code.

AppSheet contre AppMaster

Bien qu'AppSheet et AppMaster appartiennent tous deux au secteur no-code et low-code, ils répondent à des aspects distincts du développement d'applications, offrant des atouts uniques adaptés aux différentes exigences.

AppMaster est un acteur de premier plan dans le domaine no-code, offrant une plate-forme polyvalente qui permet aux entreprises de créer une large gamme d'applications sans avoir besoin de compétences de codage traditionnelles. Ce qui distingue AppMaster, c'est son approche globale du développement d'applications, englobant les interfaces backend, Web et mobiles.

Applications backend : AppMaster permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier à l'aide de son BP Designer intuitif. Cette approche visuelle accélère non seulement le développement, mais améliore également la collaboration entre les équipes métier et informatiques. Grâce à la prise en charge de l'API REST et des points de terminaison WebSocket Secure (WSS), les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente leurs applications à d'autres systèmes.

permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données (schéma de base de données) et une logique métier à l'aide de son BP Designer intuitif. Cette approche visuelle accélère non seulement le développement, mais améliore également la collaboration entre les équipes métier et informatiques. Grâce à la prise en charge de l'API REST et des points de terminaison WebSocket Secure (WSS), les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente leurs applications à d'autres systèmes. Applications Web : pour les applications Web, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur dynamiques à l'aide d'une approche drag-and-drop . Le Web BP Designer permet aux utilisateurs de définir une logique métier pour chaque composant, garantissant ainsi une interactivité totale. Ces applications sont générées à l'aide du framework Vue3 et de JavaScript/TypeScript (JS/TS), permettant des expériences utilisateur puissantes et réactives.

pour les applications Web, permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateur dynamiques à l'aide d'une approche . Le Web BP Designer permet aux utilisateurs de définir une logique métier pour chaque composant, garantissant ainsi une interactivité totale. Ces applications sont générées à l'aide du framework Vue3 et de JavaScript/TypeScript (JS/TS), permettant des expériences utilisateur puissantes et réactives. Applications mobiles : AppMaster étend ses capacités aux applications mobiles, permettant aux utilisateurs de concevoir des interfaces utilisateur et de définir une logique métier à l'aide de Mobile BP Designer. Le framework piloté par serveur de la plateforme, basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ainsi que SwiftUI pour iOS, garantit des expériences mobiles cohérentes et performantes sur toutes les plateformes.

étend ses capacités aux applications mobiles, permettant aux utilisateurs de concevoir des interfaces utilisateur et de définir une logique métier à l'aide de Mobile BP Designer. Le framework piloté par serveur de la plateforme, basé sur Kotlin et pour Android, ainsi que pour iOS, garantit des expériences mobiles cohérentes et performantes sur toutes les plateformes. Déploiement et évolutivité : en appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster prend les plans et génère le code source nécessaire pour les applications. Il compile et teste les applications, puis les déploie dans le cloud, permettant une itération et un développement rapides. Les applications backend sans état de la plateforme, générées avec Go (Golang), garantissent une évolutivité impressionnante pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge.

en appuyant sur le bouton « Publier », prend les plans et génère le code source nécessaire pour les applications. Il compile et teste les applications, puis les déploie dans le cloud, permettant une itération et un développement rapides. Les applications backend sans état de la plateforme, générées avec Go (Golang), garantissent une évolutivité impressionnante pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. Documentation technique et flexibilité : AppMaster génère automatiquement la documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, rationalisant ainsi le processus de documentation. Grâce à sa capacité à générer des applications à partir de zéro à chaque modification, AppMaster élimine les problèmes de dette technique, garantissant ainsi des bases de code propres et efficaces. De plus, la plate-forme prend en charge les bases de données compatibles Postgresql en tant que bases de données principales, améliorant ainsi la compatibilité.

AppSheet et AppMaster offrent tous deux des solutions précieuses dans le domaine no-code et low-code. AppSheet convient au développement rapide d'applications par des utilisateurs non techniques, tandis AppMaster offre un spectre plus large de fonctionnalités et cible les entreprises visant une personnalisation avancée, une évolutivité et divers types d'applications. Le choix entre les deux dépend de facteurs tels que la complexité du projet, l'expertise technique et les exigences spécifiques.