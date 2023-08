Titre du poste : PDG et fondateur

Entreprise : Création

Formation : OPM Executive Education, Harvard Business School

Année de création de la Fondation : 2014

Dans l'industrie dynamique du développement de logiciels , peu d'entrepreneurs ont laissé une marque aussi profonde que Katherine Kostereva, la fondatrice visionnaire de Creatio. Avec un engagement inébranlable à révolutionner les processus commerciaux grâce à la technologie, le parcours de Kostereva, de ses modestes débuts à la création d'une plate -forme sans code réussie, est une histoire de passion, de persévérance et d'innovation.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel de Katherine Kostereva témoigne de sa passion précoce pour l'entrepreneuriat et de sa volonté d'avoir un impact significatif dans l'industrie technologique. Son parcours a commencé à l'âge de 14 ans lorsqu'elle s'est lancée dans la prestation de services de tutorat pour les jeunes enfants, démontrant sa capacité innée à prendre des initiatives et à exercer une influence positive.

Au début de la vingtaine, Kostereva a exploré divers rôles au sein de sociétés de premier plan comme IBM, allant de l'ingénierie aux ventes et au marketing. Le moment charnière est arrivé à l'âge de 25 ans, lorsqu'elle a cofondé une société de logiciels aux côtés d'un groupe de personnes dévouées qui partageaient sa vision et son ambition. Cette détermination collective les a amenés à trouver leurs premiers clients peu de temps après la création de l'entreprise, démontrant leur engagement à fournir des solutions innovantes. Aujourd'hui, Katherine Kostereva occupe le poste estimé de PDG chez Creatio, un leader mondial de l'industrie de l'automatisation des flux de travail et des solutions CRM. Son parcours témoigne de sa poursuite incessante de l'excellence et de sa capacité à stimuler l'innovation qui a façonné sa carrière et transformé les entreprises et les industries du monde entier.

Pionnier de la révolution No-Code avec Creatio

Le véritable impact de Kostereva sur le monde de la technologie est devenu évident avec la création de Creatio. Reconnaissant la nécessité d'un moyen plus efficace et agile pour les entreprises de rationaliser leurs opérations, elle a imaginé une plate-forme qui permettrait aux organisations de concevoir, d'automatiser et d'optimiser leurs processus métier sans avoir besoin de connaissances approfondies en matière de codage.

Creatio est apparu comme un témoignage de la vision de Kostereva. La plate-forme combine la puissance du développement low-code avec une gestion de processus sophistiquée, permettant aux entreprises de créer des applications et des flux de travail sur mesure qui répondent à leurs besoins uniques. De la gestion de la relation client à l'automatisation des processus, Creatio permet aux utilisateurs de libérer leur potentiel créatif tout en stimulant la productivité et l'efficacité.

Le parcours de Katherine Kostereva en tant que fondatrice de Creatio a eu ses défis. Garder une longueur d'avance nécessitait une innovation et une adaptabilité continues dans un environnement technologique en évolution rapide. L'essor des plates-formes sans code et à faible code a créé des opportunités et des défis. Creatio devait trouver sa proposition de valeur unique tout en répondant à la demande croissante d'automatisation efficace des processus.

Avec détermination et une profonde compréhension de l'industrie, Kostereva et son équipe ont dirigé Creatio vers le succès. L'interface conviviale de la plateforme, ses capacités puissantes et l'accent mis sur l'intégration transparente la distinguent, attirant l'attention des entreprises à la recherche de solutions agiles pour leurs besoins opérationnels.

L'impact de Katherine Kostereva s'étend au-delà du domaine de la technologie. Son engagement à autonomiser les entreprises grâce à l'innovation lui a valu d'être reconnue comme une figure de proue de l'industrie technologique. Sous sa direction, Creatio a prospéré, révolutionnant la façon dont les organisations abordent la gestion et l'automatisation des processus.

Style de leadership et valeurs

Le style de leadership de Katherine Kostereva est marqué par une combinaison de vision stratégique, d'adaptabilité et d'un profond engagement à favoriser un environnement collaboratif et inclusif. Sa capacité à donner l'exemple et à responsabiliser les membres de son équipe a été la pierre angulaire de son succès. Convaincue de l'apprentissage continu, elle encourage ses équipes à penser de manière créative, à relever des défis et à repousser les limites de l'innovation.

Kostereva insiste fortement sur la culture d'une culture organisationnelle qui valorise la transparence, la communication ouverte et l'échange d'idées. Son dévouement à favoriser un lieu de travail où divers talents peuvent s'épanouir a propulsé la croissance de Creatio et influencé la communauté technologique au sens large. Les valeurs de leadership de Kostereva sont profondément enracinées dans les principes d'intégrité, d'empathie et d'une véritable passion pour avoir un impact significatif sur le monde grâce à la technologie et à la collaboration.

L'impact sur le monde de la technologie

