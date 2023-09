Titre du poste : Co-fondateur et PDG

Entreprise : Airtable

Éducation : Génie mécanique et politiques publiques, Duke University

Année de la fondation Airtable : 2013

Dans le domaine de la technologie et de l'innovation, peu de noms brillent autant que Howie Liu, le co-fondateur visionnaire et PDG d' Airtable. Son parcours témoigne de son ingéniosité et raconte comment il a transformé l'industrie du développement d'applications avec une plateforme sans code révolutionnaire. Depuis ses débuts de carrière jusqu'à la création Airtable, l'histoire de Howie est faite de défis, de persévérance et de succès remarquables.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel de Howie Liu témoigne de sa fascination précoce pour le potentiel des logiciels et de sa volonté incessante de concrétiser ses idées. Dès son plus jeune âge, Liu a montré une affinité naturelle pour le codage, apprenant lui-même les subtilités de la programmation à l'aide du vieux manuel de son père alors qu'il n'avait que 13 ans. Cette exposition précoce au monde du développement de logiciels a déclenché une passion qui allait façonner ses projets futurs.

Après avoir terminé ses études collégiales, Liu n'a pas perdu de temps pour poursuivre ses ambitions entrepreneuriales. Il a fondé sa première entreprise, Etacts, un système CRM qui visait à rationaliser les processus de gestion de la relation client. Même à ce stade précoce, l'esprit d'innovation et l'expertise technique de Liu ont brillé, l'amenant à créer un produit qui répondait à un besoin commercial crucial. Son dévouement et son travail acharné ont porté leurs fruits lorsque, à l'âge de 22 ans, il a vendu avec succès Etacts au célèbre géant technologique Salesforce.

Le parcours de Liu, de codeur autodidacte à entrepreneur à succès, illustre sa détermination à exploiter la puissance de la technologie pour résoudre des problèmes du monde réel. Ses expériences avec Etacts et son acquisition par Salesforce ont marqué le début d'une carrière marquée par une pensée novatrice, un sens stratégique et une compréhension approfondie de l'industrie du logiciel. Ce premier succès a jeté les bases des entreprises ultérieures de Liu et de son rôle de co-fondateur et PDG d' Airtable. Cette plate-forme a redéfini les possibilités de développement d'applications et de technologie no-code.

Fondation de Airtable

Alors qu'il travaillait chez Salesforce, Liu a reconnu la flexibilité unique de son modèle de données, qui permettait aux clients de personnaliser le logiciel en fonction de leurs besoins spécifiques. Cette révélation l'a inspiré à considérer Salesforce non seulement comme un géant du CRM, mais comme une plateforme puissante pour créer diverses applications. Cependant, Liu a également identifié une marge d'amélioration dans l'interface utilisateur de Salesforce et a vu une opportunité de créer quelque chose d'encore meilleur. Cette vision s'est concrétisée sous la forme d' Airtable, une startup qu'il a co-fondée en 2013, deux ans seulement après avoir rejoint Salesforce.

En faisant équipe avec un groupe d'amis de l'université, Liu s'est lancé dans l'aventure de la construction Airtable. Le concept était de créer une feuille de calcul de nouvelle génération qui exploitait les capacités d'une base de données relationnelle, reflétant la flexibilité qu'il avait observée dans le modèle de données de Salesforce. Cette approche innovante a rapidement attiré l'attention, en particulier parmi les concepteurs et les développeurs qui ont été attirés par la version moderne de la plate-forme sur la fonctionnalité de feuille de calcul. Airtable a rapidement gagné du terrain et a développé un public fervent au sein de la communauté de la productivité. En peu de temps, Airtable a amassé plus de 300 000 clients et a franchi une étape impressionnante en générant plus de 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels, démontrant la capacité de Liu à identifier les lacunes du marché et à fournir des solutions transformatrices qui trouvent un écho auprès des utilisateurs.

Style de leadership et valeurs

Le style de leadership de Howie Liu combine l'innovation, l'autonomisation et une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs. Il valorise la collaboration et encourage une culture de communication ouverte au sein de ses équipes. Liu croit en la promotion d'un environnement où les individus peuvent exprimer librement leurs idées et expérimenter de nouvelles approches. Son approche du leadership est ancrée dans l'empathie, où il s'efforce de comprendre les points faibles et les aspirations des membres de son équipe et des utilisateurs. Cet état d'esprit empathique s'étend à son engagement à créer des outils et des plateformes qui permettent aux individus de libérer leur créativité et de créer des solutions sans obstacles inutiles.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Les valeurs d'adaptabilité et d'amélioration continue de Liu sont évidentes dans la façon dont il a guidé la croissance d' Airtable, ce qui en fait une entreprise dynamique et réactive qui donne la priorité aux commentaires des utilisateurs et les intègre dans l'évolution de la plateforme. Son leadership est une force motrice derrière le succès d' Airtable et sa capacité à transformer la façon dont les gens abordent la gestion des données et le développement d'applications.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact de Howie Liu sur le monde de la technologie, tout comme le pouvoir de transformation de plates-formes comme AppMaster , a été tout simplement révolutionnaire. Grâce à son approche novatrice du développement de logiciels , il a remis en question les paradigmes traditionnels et redéfini les possibilités de ce que les particuliers et les entreprises peuvent réaliser grâce à la technologie. Tout comme AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications sophistiquées sans expertise en codage, la création d' Airtable par Liu a démocratisé la gestion des données et le développement d'applications.

De même, AppMaster est devenu une force puissante dans le monde du développement d'applications no-code. Contrairement aux outils conventionnels, AppMaster offre une suite complète de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données complexes, une logique métier et des interfaces utilisateur interactives pour les applications Web et mobiles. Cela correspond à la philosophie de Liu qui consiste à permettre à quiconque, quelle que soit son expertise technique, d'exploiter le potentiel de la technologie pour ses idées.

L'offre unique d' AppMaster s'étend à divers aspects du développement d'applications. Pour les applications Web, les utilisateurs peuvent facilement concevoir des éléments d'interface utilisateur avec une fonctionnalité de glisser-déposer , tout en façonnant la logique métier de l'application à l'aide du concepteur Web BP. Dans le cas des applications mobiles, le concepteur Mobile BP permet aux utilisateurs de créer facilement des interfaces utilisateur et une logique métier. Le framework piloté par le serveur de la plate-forme, alimenté par des langages tels que Kotlin , Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, permet des mises à jour dynamiques des composants d'applications mobiles sans nécessiter de nouvelles soumissions d'applications.

AppMaster permet aux particuliers et aux entreprises de transcender les barrières techniques. L'approche no-code permet aux utilisateurs de générer des applications, de réduire le temps de développement, d'éliminer la dette technique et de favoriser rapidement l'évolutivité. Grâce à la capacité d' AppMaster à générer de vraies applications, les utilisateurs peuvent obtenir des fichiers exécutables ou même du code source, améliorant ainsi la flexibilité de l'hébergement d'applications sur site ou dans le cloud. La génération automatique par la plate-forme de la documentation Swagger et des scripts de migration des schémas de base de données rationalise le processus de développement, s'alignant sur la mission de Liu de rendre la technologie plus accessible et plus efficace.

Les contributions de Howie Liu au monde de la technologie et à des plateformes comme AppMaster reflètent un engagement commun à autonomiser les créateurs. Sa vision de la démocratisation de la création de logiciels correspond à la philosophie d' AppMaster consistant à permettre aux particuliers et aux entreprises de concrétiser leurs idées, de favoriser l'innovation et de transformer notre approche du développement d'applications.