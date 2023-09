Stanowisko: Współzałożyciel i CEO

Firma: Airtable

Wykształcenie: inżynieria mechaniczna i polityka publiczna, Duke University

Rok założenia Airtable: 2013

W dziedzinie technologii i innowacji niewiele nazwisk błyszczy tak jasno, jak Howie Liu, wizjonerski współzałożyciel i dyrektor generalny Airtable. Jego podróż jest świadectwem jego pomysłowości i opowieścią o tym, jak przekształcił branżę tworzenia aplikacji dzięki rewolucyjnej platformie bez kodu . Od wczesnych etapów kariery do stworzenia Airtable, historia Howiego jest pełna wyzwań, wytrwałości i niezwykłego sukcesu.

Podróż zawodowa

Kariera Howiego Liu jest świadectwem jego wczesnej fascynacji potencjałem oprogramowania i nieustannego dążenia do urzeczywistnienia swoich pomysłów. Od najmłodszych lat Liu wykazywał naturalne zamiłowanie do kodowania, ucząc się zawiłości programowania, korzystając ze starego podręcznika swojego ojca, gdy miał zaledwie 13 lat. To wczesne zetknięcie się ze światem tworzenia oprogramowania rozpaliło pasję, która ukształtowała jego przyszłe przedsięwzięcia.

Po ukończeniu studiów Liu nie tracił czasu na realizację swoich ambicji związanych z przedsiębiorczością. Założył swoją pierwszą firmę, Etacts, system CRM , którego celem było usprawnienie procesów zarządzania relacjami z klientami. Nawet na tak wczesnym etapie innowacyjny sposób myślenia i wiedza techniczna Liu dały o sobie znać, co doprowadziło go do stworzenia produktu, który był odpowiedzią na kluczową potrzebę biznesową. Jego poświęcenie i ciężka praca opłaciły się, gdy w wieku 22 lat z powodzeniem sprzedał Etacts znanemu gigantowi technologicznemu Salesforce.

Droga Liu od programisty-samouka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy jest przykładem jego determinacji w wykorzystywaniu mocy technologii do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Jego doświadczenia z Etacts i jego przejęciem przez Salesforce zapoczątkowały jego karierę charakteryzującą się innowacyjnym myśleniem, przenikliwością strategiczną i głębokim zrozumieniem branży oprogramowania. Ten wczesny sukces położył podwaliny pod kolejne przedsięwzięcia Liu i jego rolę jako współzałożyciela i dyrektora generalnego Airtable. Ta platforma na nowo zdefiniowała możliwości tworzenia aplikacji i technologii no-code.

Założenie Airtable

Pracując w Salesforce, Liu docenił wyjątkową elastyczność swojego modelu danych, który umożliwił klientom dostosowanie oprogramowania do ich konkretnych potrzeb. To odkrycie zainspirowało go do postrzegania Salesforce nie tylko jako giganta CRM, ale jako potężnej platformy do tworzenia różnych aplikacji. Jednak Liu zauważył również możliwość ulepszenia interfejsu użytkownika Salesforce i dostrzegł możliwość stworzenia czegoś jeszcze lepszego. Ta wizja zmaterializowała się w Airtable, startupie, którego był współzałożycielem w 2013 roku, zaledwie dwa lata po dołączeniu do Salesforce.

Łącząc siły z grupą przyjaciół ze studiów, Liu wyruszył w podróż budowania Airtable. Koncepcja polegała na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego nowej generacji, który wykorzystywałby możliwości relacyjnej bazy danych, odzwierciedlając elastyczność, którą zaobserwował w modelu danych Salesforce. To innowacyjne podejście szybko przyciągnęło uwagę, zwłaszcza wśród projektantów i programistów, których zainteresowało nowoczesne podejście platformy do funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych. Airtable szybko zyskała popularność i zyskała rzeszę zwolenników w społeczności zajmującej się produktywnością. W krótkim czasie Airtable zgromadził ponad 300 000 klientów i osiągnął imponujący kamień milowy w postaci generowania ponad 100 milionów dolarów stałych rocznych przychodów, pokazując zdolność Liu do identyfikowania luk rynkowych i dostarczania przełomowych rozwiązań, które rezonują z użytkownikami.

Styl przywództwa i wartości

Styl przywództwa Howiego Liu łączy w sobie innowacyjność, upodmiotowienie i głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. Ceni współpracę i zachęca do kultury otwartej komunikacji w swoich zespołach. Liu wierzy w tworzenie środowiska, w którym ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje pomysły i eksperymentować z nowymi podejściami. Jego podejście do przywództwa jest zakorzenione w empatii, gdzie stara się zrozumieć problemy i aspiracje zarówno członków swojego zespołu, jak i użytkowników. Ten empatyczny sposób myślenia rozciąga się na jego zaangażowanie w budowanie narzędzi i platform, które umożliwiają jednostkom uwolnienie kreatywności i tworzenie rozwiązań bez zbędnych barier.

Wartości Liu w zakresie zdolności adaptacyjnych i ciągłego doskonalenia są widoczne w tym, jak kierował rozwojem Airtable, czyniąc z niej dynamiczną i responsywną firmę, która priorytetowo traktuje opinie użytkowników i uwzględnia je w ewolucji platformy. Jego przywództwo jest siłą napędową sukcesu Airtable i jego zdolności do zmiany sposobu, w jaki ludzie podchodzą do zarządzania danymi i tworzenia aplikacji.

Wpływ na świat technologii

