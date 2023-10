Widget della dashboard

Un widget del dashboard nel contesto della visualizzazione dei dati è una rappresentazione grafica dei dati o una funzionalità specifica che consente agli utenti di accedere, analizzare e interpretare rapidamente e facilmente le informazioni chiave. I widget del dashboard sono elementi visivi personalizzabili e scalabili in grado di visualizzare un'ampia gamma di dati, da semplici numeri e dati testuali a grafici, tabelle, mappe o altre visualizzazioni specializzate complesse e dinamiche. Svolgono un ruolo cruciale nell'aiutare i decisori a ottenere approfondimenti, identificare tendenze e prendere decisioni basate sui dati basati su informazioni in tempo reale o storiche.

Sulla piattaforma no-code AppMaster, gli utenti possono creare e personalizzare i widget del dashboard sfruttando la sua intuitiva interfaccia drag-and-drop e il designer visivo dei processi aziendali (BP). Utilizzando questi strumenti, sia gli utenti tecnici che quelli non tecnici possono creare dashboard visivamente sbalorditivi e altamente interattivi che offrono una visione completa dei loro KPI aziendali e di altri parametri critici. Inoltre, i widget del dashboard generati da AppMaster possono essere perfettamente integrati con applicazioni web, mobili e backend, garantendo un'esperienza utente coerente e coinvolgente su tutte le piattaforme.

I widget del dashboard facilitano i tre aspetti chiave della visualizzazione dei dati: esplorazione, analisi e presentazione. L'esplorazione implica la scoperta di modelli, tendenze e anomalie nei dati visualizzandoli attraverso vari tipi di grafici come grafici a barre, grafici a linee, grafici a torta, grafici a dispersione, mappe di calore e altro ancora. L'analisi consente agli utenti di approfondire i dati, filtrarli e ordinarli, confrontare diversi set di dati e interagire con le visualizzazioni per ottenere informazioni più approfondite. La presentazione consente agli utenti di comunicare i propri risultati in modo efficace disponendo e organizzando i widget del dashboard in modo visivamente accattivante e facilmente comprensibile.

Negli ultimi anni si è verificata una crescita significativa nell’adozione di widget dashboard e strumenti di visualizzazione dei dati, principalmente guidata dall’aumento del volume, della varietà e della velocità dei dati. Secondo uno studio condotto da Allied Market Research, si prevede che il mercato globale della visualizzazione dei dati raggiungerà i 7,76 miliardi di dollari entro il 2023, crescendo a un CAGR del 22,3% dal 2017 al 2023. Questa crescita è alimentata da fattori come l’aumento della domanda di strumenti avanzati di analisi dei dati. , il passaggio a un approccio decisionale basato sui dati e la necessità di semplificare insiemi di dati complessi per una migliore comprensione e un processo decisionale più rapido.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo dei widget del dashboard è la loro capacità di presentare dati complessi in un formato di facile comprensione, consentendo agli utenti di identificare a colpo d'occhio tendenze, correlazioni e valori anomali. Ciò a sua volta aiuta le organizzazioni a migliorare il processo decisionale, ottimizzare i processi aziendali e ottenere un vantaggio competitivo sul mercato. Inoltre, i widget della dashboard incoraggiano la democratizzazione dei dati, consentendo ai dipendenti a tutti i livelli di un’organizzazione di accedere, analizzare, condividere e collaborare su approfondimenti incentrati sui dati.

La piattaforma no-code di AppMaster offre un ampio set di widget dashboard predefiniti, adatti a una varietà di casi d'uso e settori. Gli utenti possono personalizzare facilmente questi widget per adattarli alle proprie specifiche esigenze aziendali, grazie al visual BP Designer della piattaforma. Inoltre, gli utenti possono creare i propri widget personalizzati definendo gli elementi visivi, le origini dati sottostanti e le interazioni desiderate utilizzando l'interfaccia drag-and-drop della piattaforma e BP Designer.

Alcuni esempi popolari di widget del dashboard includono:

Schede Key Performance Indicator (KPI): mostrano le metriche essenziali e il loro progresso verso obiettivi predefiniti, in un formato compatto e facilmente leggibile.

Grafici basati sul tempo: aiutano ad analizzare tendenze e modelli nel tempo, come vendite, entrate o coinvolgimento degli utenti.

Visualizzazioni geospaziali: presentano i dati in un contesto geografico, consentendo agli utenti di analizzare tendenze e distribuzioni regionali.

Tabelle e griglie di dati: offrono una visualizzazione dettagliata dei dati, consentendo agli utenti di filtrare, ordinare e cercare le informazioni in modo rapido ed efficiente.

Indicatori e misuratori di avanzamento: mostrano lo stato corrente di una metrica rispetto a un obiettivo o limite, fornendo un indicatore visivo delle prestazioni in tempo reale.

In conclusione, i widget della dashboard sono componenti indispensabili delle moderne piattaforme di visualizzazione dei dati, poiché fungono da canale tra gli utenti e i dati presentando informazioni preziose in un formato facilmente digeribile. Sfruttando la piattaforma no-code di AppMaster, sia gli utenti tecnici che quelli non tecnici possono creare, personalizzare e distribuire widget dashboard altamente interattivi che non solo migliorano l'esperienza dell'utente ma aiutano anche a guidare il processo decisionale basato sui dati nelle organizzazioni.