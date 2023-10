Widget do painel

Um widget de painel no contexto de visualização de dados é uma representação gráfica de dados ou uma funcionalidade específica que permite aos usuários acessar, analisar e interpretar informações importantes de maneira rápida e fácil. Os widgets do painel são elementos visuais personalizáveis ​​e escaláveis ​​que podem exibir uma ampla variedade de dados, desde números simples e dados textuais até gráficos complexos e dinâmicos, tabelas, mapas ou outras visualizações especializadas. Eles desempenham um papel crucial ao ajudar os tomadores de decisão a obter insights, identificar tendências e tomar decisões baseadas em dados com base em informações históricas ou em tempo real.

Na plataforma no-code AppMaster, os usuários podem criar e personalizar widgets de painel aproveitando sua interface intuitiva drag-and-drop e designer visual de processos de negócios (BP). Usando essas ferramentas, usuários técnicos e não técnicos podem criar painéis visualmente impressionantes e altamente interativos que oferecem uma visão abrangente de seus KPIs de negócios e outras métricas críticas. Além disso, os widgets de painel gerados pelo AppMaster podem ser perfeitamente integrados a aplicativos da web, móveis e de back-end, garantindo uma experiência de usuário consistente e envolvente em todas as plataformas.

Os widgets do painel facilitam os três aspectos principais da visualização de dados: exploração, análise e apresentação. A exploração envolve a descoberta de padrões, tendências e anomalias nos dados, visualizando-os por meio de vários tipos de gráficos, como gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, gráficos de dispersão, mapas de calor e muito mais. A análise permite que os usuários se aprofundem nos dados, filtrem e classifiquem-nos, comparem diferentes conjuntos de dados e interajam com as visualizações para obter insights mais profundos. A apresentação permite que os usuários comuniquem suas descobertas de maneira eficaz, organizando e organizando os widgets do painel de uma maneira visualmente atraente e de fácil compreensão.

Houve um crescimento significativo na adoção de widgets de painel e ferramentas de visualização de dados nos últimos anos, impulsionado principalmente pelo aumento no volume, variedade e velocidade dos dados. De acordo com um estudo da Allied Market Research, o mercado global de visualização de dados deverá atingir US$ 7,76 bilhões até 2023, crescendo a um CAGR de 22,3% de 2017 a 2023. Esse crescimento é alimentado por fatores como o aumento da demanda por ferramentas avançadas de análise de dados. , uma mudança para uma abordagem de tomada de decisão baseada em dados e a necessidade de simplificar conjuntos de dados complexos para uma melhor compreensão e uma tomada de decisão mais rápida.

Um dos principais benefícios do uso de widgets de painel é a capacidade de apresentar dados complexos em um formato fácil de entender, permitindo que os usuários identifiquem tendências, correlações e valores discrepantes rapidamente. Isto, por sua vez, ajuda as organizações a melhorar a sua tomada de decisões, otimizar os seus processos de negócio e obter uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, os widgets do painel incentivam a democratização dos dados, capacitando os funcionários de todos os níveis de uma organização a acessar, analisar, compartilhar e colaborar em insights centrados em dados.

A plataforma no-code do AppMaster oferece um amplo conjunto de widgets de painel pré-construídos, atendendo a uma variedade de casos de uso e setores. Os usuários podem personalizar facilmente esses widgets para atender às suas necessidades comerciais exclusivas, graças ao designer visual de BP da plataforma. Além disso, os usuários podem criar seus próprios widgets personalizados definindo os elementos visuais, as fontes de dados subjacentes e as interações desejadas usando a interface drag-and-drop da plataforma e o designer de BP.

Alguns exemplos populares de widgets de painel incluem:

Cartões de indicadores-chave de desempenho (KPI): exibem métricas essenciais e seu progresso em direção às metas predefinidas, em um formato compacto e de fácil leitura.

Gráficos baseados em tempo: ajudam a analisar tendências e padrões ao longo do tempo, como vendas, receita ou envolvimento do usuário.

Visualizações geoespaciais: apresentam dados em um contexto geográfico, permitindo aos usuários analisar tendências e distribuições regionais.

Tabelas e grades de dados: oferecem uma visão detalhada dos dados, permitindo aos usuários filtrar, classificar e pesquisar as informações de forma rápida e eficiente.

Medidores e medidores de progresso: exibem o status atual de uma métrica em relação a uma meta ou limite, fornecendo um indicador visual de desempenho em tempo real.

Concluindo, os widgets de painel são componentes indispensáveis ​​das plataformas modernas de visualização de dados, atuando como um canal entre os usuários e os dados, apresentando insights valiosos em um formato de fácil digestão. Ao aproveitar a plataforma no-code do AppMaster, usuários técnicos e não técnicos podem criar, personalizar e implantar widgets de painel altamente interativos que não apenas elevam a experiência do usuário, mas também ajudam a impulsionar a tomada de decisões baseada em dados em todas as organizações.