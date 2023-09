6 Règles des API REST

REST (Representational State Transfer) est un style architectural créé par Roy Fielding dans sa thèse de doctorat pour décrire un ensemble de contraintes et de principes de conception permettant de créer des services Web évolutifs, efficaces et flexibles. Les API REST (Application Programming Interfaces) sont des services web qui adhèrent à l'architecture REST et communiquent principalement via le protocole HTTP. Ces API fonctionnent sur des ressources représentées par des URL, offrant un moyen standardisé d'accéder aux données et de les manipuler entre les clients et les serveurs. La popularité des API REST peut être attribuée à leur simplicité, leur interopérabilité et leurs performances.

En suivant les principes de REST, les développeurs peuvent créer des services Web que divers clients, tels que des navigateurs Web, des applications mobiles ou d'autres systèmes, peuvent facilement consommer. Pour garantir des performances et une évolutivité optimales, les développeurs doivent comprendre les six règles fondamentales, ou contraintes, des API REST. Dans cet article, nous aborderons chacune de ces règles en détail et comprendrons comment les appliquer pour obtenir une architecture d'application Web efficace et efficiente.

Règle 1 : Communications apatrides

L'une des règles les plus cruciales de l'architecture REST est que la communication entre le client et le serveur doit être sans état. Cela signifie que chaque requête d'un client à un serveur doit contenir toutes les informations nécessaires au serveur pour effectuer l'opération demandée, sans s'appuyer sur les informations stockées lors des interactions précédentes. Les communications sans état présentent plusieurs avantages qui en font un composant essentiel de la conception de l'API RESTful :

Évolutivité : étant donné que le serveur n'a pas besoin de maintenir l'état du client entre les requêtes, il peut gérer davantage d'utilisateurs simultanés et s'adapter rapidement à une demande accrue.

étant donné que le serveur n'a pas besoin de maintenir l'état du client entre les requêtes, il peut gérer davantage d'utilisateurs simultanés et s'adapter rapidement à une demande accrue. Robustesse : les requêtes sans état minimisent l'impact des pannes de serveur sur les clients, car il n'est pas nécessaire de recréer ou de récupérer les informations contextuelles perdues. Les clients peuvent simplement réessayer la même demande sans se soucier des dépendances sur les interactions antérieures.

les requêtes sans état minimisent l'impact des pannes de serveur sur les clients, car il n'est pas nécessaire de recréer ou de récupérer les informations contextuelles perdues. Les clients peuvent simplement réessayer la même demande sans se soucier des dépendances sur les interactions antérieures. Efficacité : en évitant une gestion d'état gourmande en ressources, les communications sans état conduisent à une utilisation plus efficace des ressources du serveur, améliorant ainsi la latence et les performances de l'API.

Pour garantir des communications sans état dans vos API REST, suivez ces directives :

Incluez toutes les informations nécessaires dans chaque requête API, telles que les jetons d'authentification, les identifiants et les charges utiles de données, afin que le serveur puisse traiter la requête de manière indépendante. Évitez de stocker l'état spécifique au client sur le serveur ; utilisez le stockage côté client pour toutes les exigences de gestion de session. Minimisez les dépendances entre les requêtes pour améliorer la tolérance aux pannes et simplifier la mise en œuvre du client.

Règle 2 : mise en cache et système en couches

La mise en cache et les systèmes en couches sont deux concepts interdépendants qui contribuent à une conception d'API RESTful efficace et efficiente.

Mise en cache

Les API REST doivent faciliter la mise en cache des réponses pour améliorer les performances. En mettant en cache les données de réponse, les clients peuvent réduire la latence des requêtes ultérieures, minimiser la charge sur les serveurs et diminuer le trafic sur le réseau. Pour prendre en charge la mise en cache :

Incluez les en-têtes HTTP liés au cache, tels que Cache-Control, Expires et ETag, dans les réponses de l'API. Assurez-vous que les ressources ont une URL unique et cohérente, réduisant ainsi le risque d'entrées en double dans le cache du client.

Système en couches

L'architecture système en couches sépare les préoccupations en différentes couches, telles que les couches d'interface utilisateur, de logique métier et d'accès aux données dans une application Web à n niveaux typique. Dans les API REST, la mise en œuvre d'un système en couches peut améliorer la mise en cache, la sécurité et la gérabilité :

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mise en cache améliorée : en séparant la couche de mise en cache de la logique de l'application, les développeurs peuvent affiner le comportement de la mise en cache pour en maximiser les avantages. Sécurité améliorée : les couches peuvent encapsuler des mécanismes de sécurité, permettant un meilleur contrôle de l'accès et garantissant une séparation solide des responsabilités. Meilleure gérabilité : en organisant et en découplant les composants, les systèmes en couches simplifient la maintenance, le débogage et l'évolution de l'API. Lors de la conception de vos API REST, envisagez d'incorporer une architecture système en couches pour bénéficier de ces avantages ainsi que d'une prise en charge appropriée de la mise en cache.

N'oubliez pas d'évaluer l'impact des couches supplémentaires sur les performances et de trouver un équilibre entre performances, organisation et convivialité.

Règle 3 : Utilisation de méthodes standard et d'une interface uniforme

L'un des aspects cruciaux de la conception de l'API RESTful est le respect d'une interface uniforme. Cela implique l'utilisation de conventions cohérentes et de méthodes HTTP standard pour traiter les requêtes API. En s'alignant sur ces normes, les développeurs peuvent réduire considérablement la complexité de la mise en œuvre et de la maintenance des API. Les API REST doivent exploiter les méthodes HTTP standard suivantes pour différentes actions :

GET : Récupère une ressource ou une collection de ressources.

: Récupère une ressource ou une collection de ressources. POST : crée une nouvelle ressource ou soumet des données pour traitement.

: crée une nouvelle ressource ou soumet des données pour traitement. PUT : Met à jour entièrement une ressource existante en la remplaçant par de nouvelles données.

: Met à jour entièrement une ressource existante en la remplaçant par de nouvelles données. PATCH : Met à jour partiellement une ressource avec des modifications spécifiques.

: Met à jour partiellement une ressource avec des modifications spécifiques. DELETE : Supprime une ressource.

Ces méthodes standards comprennent clairement chaque opération et favorisent l'interopérabilité entre clients et serveurs. Il est essentiel de garantir la bonne méthode pour chaque action pour un fonctionnement fiable et cohérent. De plus, une interface uniforme rationalise la gestion des codes d’erreur et d’état, garantissant ainsi aux clients des commentaires clairs et cohérents. Lors de la création d'API RESTful, il est crucial de renvoyer des codes d'état HTTP précis et informatifs, tels que :

2xx – Succès : la demande a été reçue, comprise et acceptée avec succès.

la demande a été reçue, comprise et acceptée avec succès. 3xx – Redirection : la demande doit effectuer d'autres actions pour terminer la demande.

la demande doit effectuer d'autres actions pour terminer la demande. 4xx – Erreur client : la demande a une mauvaise syntaxe ou ne peut pas être satisfaite.

la demande a une mauvaise syntaxe ou ne peut pas être satisfaite. 5xx – Erreur du serveur : le serveur n'a pas réussi à répondre à une demande apparemment valide.

Ces codes d'état indiquent clairement le résultat d'une demande, permettant aux clients de gérer avec élégance les erreurs et les cas de réussite.

Règle 4 : HATEOAS - L'hypermédia comme moteur de l'état de l'application

HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State) est une contrainte clé dans la conception des API RESTful et garantit que les ressources sont interconnectées via des liens hypermédia. En permettant aux clients de naviguer dans l'API en suivant ces liens, il devient plus facile de comprendre et de découvrir les ressources et actions disponibles. Implémenter HATEOAS dans votre API REST présente plusieurs avantages :

Auto-descriptif : les liens hypermédia au sein des ressources fournissent un contexte significatif et guident les clients dans l'interaction avec les ressources et les actions possibles.

les liens hypermédia au sein des ressources fournissent un contexte significatif et guident les clients dans l'interaction avec les ressources et les actions possibles. Meilleure découvrabilité : l'inclusion de liens dans les réponses d'API permet aux clients de découvrir des ressources et des actions associées sans avoir besoin d'URL codées en dur, réduisant ainsi le couplage entre les clients et les API.

l'inclusion de liens dans les réponses d'API permet aux clients de découvrir des ressources et des actions associées sans avoir besoin d'URL codées en dur, réduisant ainsi le couplage entre les clients et les API. Extensibilité améliorée : les API basées sur l'hypermédia sont plus flexibles car de nouvelles ressources et actions peuvent être ajoutées sans interrompre les clients existants, ce qui facilite l'évolution de l'API au fil du temps.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Pour intégrer HATEOAS dans votre API REST, incluez des liens hypermédia pertinents dans les représentations de ressources et utilisez des types de médias standardisés pour transmettre les relations de liens. Par exemple, les liens peuvent être intégrés dans les charges utiles JSON à l'aide de la propriété _links , comme ceci :

{ "ID de commande": 12345, "montant total": 99,99, "_liens": { "soi": { "href": "https://api.example.com/orders/12345" }, "client": { "href": "https://api.example.com/customers/54321" } } }

En implémentant correctement HATEOAS, votre API REST devient plus dynamique, permettant aux clients d'explorer et d'interagir avec les ressources et les actions disponibles sans avoir besoin de connaissances préalables approfondies.

Règle 5 : Prise en charge du code à la demande

Le Code-on-Demand est une contrainte facultative des API REST, permettant aux serveurs de fournir une logique d'application pour effectuer des actions spécifiques sur les ressources. Bien qu’il ne soit pas toujours applicable, il permet une plus grande flexibilité et extensibilité dans certains scénarios. Le principal avantage de Code-on-Demand est la possibilité de transférer du code exécutable du serveur vers le client, permettant ainsi aux clients d'exécuter ce code et d'effectuer les actions demandées. Cela peut réduire la quantité de codage en dur nécessaire côté client et contribuer à étendre les fonctionnalités d'une API sans nécessiter de mises à jour substantielles pour les clients. Certains cas d'utilisation courants du code à la demande incluent :

Fournir une logique de validation côté client pour les champs de saisie d'un formulaire.

Chargement d'une logique personnalisée pour transformer ou traiter les données récupérées du serveur.

Mise à jour dynamique des interfaces utilisateur basées sur une logique pilotée par le serveur.

Pour implémenter le Code à la demande, envisagez d'utiliser un langage de script côté client populaire tel que JavaScript ou TypeScript. Le code peut être fourni dans le cadre d'une réponse API, intégré dans une page Web ou chargé en tant que script externe. Bien que le Code à la demande puisse offrir une flexibilité supplémentaire, il introduit également des risques de sécurité potentiels et augmente la complexité des implémentations client. Il convient donc de l’utiliser judicieusement et dans les situations où ses avantages l’emportent sur ses inconvénients potentiels.

Comprendre et appliquer les six règles fondamentales des API REST sont essentiels pour développer des architectures d'applications Web efficaces, évolutives et puissantes. Le respect de ces bonnes pratiques garantit que vos API sont faciles à utiliser, à maintenir et à étendre.

Règle 6 : Conventions de dénomination claires et cohérentes

L'application de conventions de dénomination claires et cohérentes est cruciale pour rendre les API REST facilement compréhensibles et navigables pour les développeurs. Des conventions de dénomination incohérentes peuvent dérouter les clients et augmenter la courbe d'apprentissage de l'utilisation d'une API. Le respect des règles et modèles établis rend les API RESTful prévisibles, ce qui entraîne un développement plus rapide et une adoption généralisée.

Voici quelques directives importantes à suivre lors de la conception des conventions de dénomination de votre API REST :

Utilisez des noms de ressources : concentrez-vous sur les ressources que vous exposez et leurs relations plutôt que sur des actions spécifiques. Utilisez des noms au pluriel (par exemple, /products, /users) pour représenter des collections de ressources et évitez d'utiliser des verbes (par exemple, /getProducts, /createUser). Gardez les URL simples et prévisibles : concevez des URL intuitives et facilement compréhensibles par les clients, en utilisant une hiérarchie de ressources pour exprimer les relations (par exemple, /users/{id}/orders).

En plus de ces principes de base, il existe plusieurs bonnes pratiques pour garantir des conventions de dénomination cohérentes :

Utilisez des lettres minuscules : rendez votre API insensible à la casse en utilisant des lettres minuscules dans les noms et attributs des ressources. Cela réduit les risques d'erreurs et rend les URL plus faciles à lire et à écrire. Imbriquer les ressources le cas échéant : lorsque les ressources ont une relation parent-enfant, reflétez cette imbrication dans la structure de l'URL avec des barres obliques (par exemple, /users/{id}/orders). Utilisez des traits d'union pour séparer les mots : dans les noms et attributs des ressources, utilisez des traits d'union (-) pour améliorer la lisibilité en séparant les mots (par exemple, /catégories de produits). Évitez les abréviations inutiles : utilisez des noms clairs et descriptifs pour les ressources et leurs attributs. Les noms courts et ambigus peuvent prêter à confusion et augmenter la courbe d'apprentissage des développeurs utilisant votre API.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

En suivant ces directives, vous pouvez créer une API REST facile à comprendre et à naviguer, garantissant une expérience positive aux développeurs et encourageant son adoption.

Application des règles de l'API RESTful à la plateforme AppMaster

Chez AppMaster , nous comprenons l'importance d'adhérer aux meilleures pratiques de conception d'API REST lors de la création d'applications Web, mobiles et back-end. Notre plateforme sans code permet aux clients de générer des applications hautement évolutives et efficaces en suivant les six règles des API REST. Cela permet aux clients de créer des applications puissantes , de réduire le temps de développement et d'éliminer la dette technique.

Voici comment les règles de l'API RESTful sont appliquées au sein de la plateforme AppMaster :

Communications sans état : AppMaster favorise les communications sans état en garantissant que endpoints du serveur générés à partir des conceptions des clients sont indépendants de tout contexte client. Cela facilite la mise à l'échelle du service Web et la gestion des demandes croissantes. Mise en cache et système en couches : AppMaster encourage la mise en cache et une approche en couches de l'architecture système en permettant aux clients d'utiliser des mécanismes de mise en cache. Cela se traduit par des performances optimisées et une charge réduite sur le serveur. Utilisation de méthodes standard et d'interface uniforme : AppMaster adhère aux principes d'interfaces uniformes et de méthodes HTTP standard lors de la génération endpoints de serveur. Cela permet aux développeurs de comprendre plus facilement les API générées et réduit la complexité de l'intégration. HATEOAS – L'hypermédia comme moteur de l'état des applications : AppMaster intègre les principes HATEOAS lors de la génération d'applications, garantissant que les ressources sont interconnectées via des liens. Cela permet aux clients de naviguer facilement entre les ressources et d'étendre l'API selon leurs besoins. Prise en charge du Code-on-Demand : en proposant un abonnement Business+ qui permet aux clients de récupérer des applications compilées ou même un abonnement Enterprise avec accès au code source, AppMaster prend en charge le Code-on-Demand. Cela permet aux clients d'héberger des applications sur site si nécessaire. Conventions de dénomination claires et cohérentes : AppMaster promeut des conventions de dénomination claires et cohérentes dans le processus de génération d'applications, permettant aux développeurs de comprendre et de naviguer sans effort dans l'API. Cela contribue à une expérience de développement améliorée et à un temps de développement plus rapide.

Le respect des six règles des API REST est essentiel pour créer des applications Web évolutives et efficaces. L'engagement d' AppMaster envers ces meilleures pratiques aide ses clients à développer des applications puissantes et maintenables tout en conservant un avantage sur le marché concurrentiel actuel. Grâce à une plateforme no-code intuitive et puissante, AppMaster permet aux entreprises de rationaliser leur processus de développement d'applications sans sacrifier la qualité ou les performances.