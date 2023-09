6 regras de APIs REST

REST (Representational State Transfer) é um estilo arquitetônico criado por Roy Fielding em sua tese de doutorado para delinear um conjunto de restrições e princípios de design para a criação de serviços web escaláveis, eficientes e flexíveis. APIs REST (Application Programming Interfaces) são serviços web que aderem à arquitetura REST e se comunicam principalmente através do protocolo HTTP. Essas APIs operam em recursos representados por URLs, oferecendo uma forma padronizada de acessar e manipular dados entre clientes e servidores. A popularidade das APIs REST pode ser atribuída à sua simplicidade, interoperabilidade e desempenho.

Seguindo os princípios do REST, os desenvolvedores podem criar serviços da web que vários clientes, como navegadores da web, aplicativos móveis ou outros sistemas, podem consumir facilmente. Para garantir desempenho e escalabilidade ideais, os desenvolvedores devem compreender as seis regras fundamentais, ou restrições, das APIs REST. Neste artigo, discutiremos cada uma dessas regras em detalhes e entenderemos como aplicá-las para obter uma arquitetura de aplicação web eficaz e eficiente.

Regra 1: Comunicações sem Estado

Uma das regras mais importantes na arquitetura REST é que a comunicação entre o cliente e o servidor deve ser sem estado. Isso significa que cada solicitação de um cliente a um servidor deve conter todas as informações necessárias para que o servidor execute a operação solicitada, sem depender de informações armazenadas de interações anteriores. As comunicações sem estado têm várias vantagens que as tornam um componente essencial do design da API RESTful:

Escalabilidade: como o servidor não precisa manter o estado do cliente entre as solicitações, ele pode lidar com mais usuários simultâneos e se adaptar rapidamente ao aumento da demanda.

como o servidor não precisa manter o estado do cliente entre as solicitações, ele pode lidar com mais usuários simultâneos e se adaptar rapidamente ao aumento da demanda. Robustez: As solicitações sem estado minimizam o impacto de falhas de servidor nos clientes, pois não há necessidade de recriar ou recuperar informações contextuais perdidas. Os clientes podem simplesmente tentar novamente a mesma solicitação sem se preocupar com dependências de interações anteriores.

As solicitações sem estado minimizam o impacto de falhas de servidor nos clientes, pois não há necessidade de recriar ou recuperar informações contextuais perdidas. Os clientes podem simplesmente tentar novamente a mesma solicitação sem se preocupar com dependências de interações anteriores. Eficiência: Ao evitar o gerenciamento de estado que consome recursos, as comunicações sem estado levam a um uso mais eficiente dos recursos do servidor, melhorando a latência e o desempenho da API.

Para garantir comunicações sem estado nas suas APIs REST, siga estas diretrizes:

Inclua todas as informações necessárias em cada solicitação de API, como tokens de autenticação, identificadores e cargas de dados, para que o servidor possa processar a solicitação de forma independente. Evite armazenar o estado específico do cliente no servidor; utilize o armazenamento do lado do cliente para quaisquer requisitos de gerenciamento de sessão. Minimize as dependências entre solicitações para melhorar a tolerância a falhas e simplificar a implementação do cliente.

Regra 2: Capacidade de cache e sistema em camadas

Capacidade de cache e sistemas em camadas são dois conceitos inter-relacionados que contribuem para um design de API RESTful eficaz e eficiente.

Cacheabilidade

As APIs REST devem facilitar o armazenamento em cache de respostas para melhorar o desempenho. Ao armazenar dados de resposta em cache, os clientes podem reduzir a latência de solicitações subsequentes, minimizar a carga nos servidores e diminuir o tráfego na rede. Para oferecer suporte ao armazenamento em cache:

Inclua cabeçalhos HTTP relacionados ao cache, como Cache-Control, Expires e ETag, nas respostas da API. Garanta que os recursos tenham uma URL única e consistente, reduzindo a probabilidade de entradas duplicadas no cache do cliente.

Sistema em camadas

A arquitetura de sistema em camadas separa as preocupações em diferentes camadas, como interface do usuário, lógica de negócios e camadas de acesso a dados em um aplicativo Web típico de n camadas. Nas APIs REST, a implementação de um sistema em camadas pode melhorar a capacidade de armazenamento em cache, a segurança e a capacidade de gerenciamento:

Capacidade de cache aprimorada: ao separar a camada de cache da lógica do aplicativo, os desenvolvedores podem ajustar o comportamento do cache para maximizar seus benefícios. Segurança aprimorada: As camadas podem encapsular mecanismos de segurança, permitindo melhor controle sobre o acesso e garantindo uma separação sólida de responsabilidades. Melhor capacidade de gerenciamento: ao organizar e desacoplar componentes, os sistemas em camadas simplificam a manutenção, a depuração e a evolução da API. Ao projetar suas APIs REST, considere incorporar uma arquitetura de sistema em camadas para desbloquear esses benefícios junto com o suporte de cache adequado.

Lembre-se de avaliar o impacto de camadas adicionais no desempenho e encontrar um equilíbrio entre desempenho, organização e usabilidade.

Regra 3: Uso de métodos padrão e interface uniforme

Um dos aspectos cruciais do design da API RESTful é a adesão a uma interface uniforme. Isso envolve o uso de convenções consistentes e métodos HTTP padrão para processar solicitações de API. Ao alinharem-se com esses padrões, os desenvolvedores podem reduzir significativamente a complexidade de implementação e manutenção de APIs. As APIs REST devem aproveitar os seguintes métodos HTTP padrão para diferentes ações:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

GET : Recupera um recurso ou coleção de recursos.

: Recupera um recurso ou coleção de recursos. POST : Cria um novo recurso ou envia dados para processamento.

: Cria um novo recurso ou envia dados para processamento. PUT : Atualiza totalmente um recurso existente, substituindo-o por novos dados.

: Atualiza totalmente um recurso existente, substituindo-o por novos dados. PATCH : atualiza parcialmente um recurso com alterações específicas.

: atualiza parcialmente um recurso com alterações específicas. DELETE : Remove um recurso.

Esses métodos padrão compreendem claramente cada operação e promovem a interoperabilidade entre clientes e servidores. Garantir o método correto para cada ação para uma operação confiável e consistente é essencial. Além disso, uma interface uniforme agiliza o tratamento de erros e códigos de status, garantindo que os clientes obtenham feedback claro e consistente. Ao criar APIs RESTful, é crucial retornar códigos de status HTTP precisos e informativos, como:

2xx – Sucesso: A solicitação foi recebida, compreendida e aceita com sucesso.

A solicitação foi recebida, compreendida e aceita com sucesso. 3xx – Redirecionamento: A solicitação deve realizar ações adicionais para concluir a solicitação.

A solicitação deve realizar ações adicionais para concluir a solicitação. 4xx – Erro do cliente: A solicitação possui sintaxe incorreta ou não pode ser atendida.

A solicitação possui sintaxe incorreta ou não pode ser atendida. 5xx – Erro do servidor: O servidor não conseguiu atender a uma solicitação aparentemente válida.

Esses códigos de status indicam claramente o resultado de uma solicitação, permitindo que os clientes lidem com erros e casos de sucesso com facilidade.

Regra 4: HATEOAS – Hipermídia como motor do estado da aplicação

HATEOAS (Hypermedia as the Engine of Application State) é uma restrição importante no design da API RESTful e garante que os recursos sejam interconectados por meio de links hipermídia. Ao permitir que os clientes naveguem na API seguindo esses links, fica mais fácil entender e descobrir os recursos e ações disponíveis. Implementar HATEOAS em sua API REST traz vários benefícios:

Autodescritivo: links hipermídia dentro dos recursos fornecem contexto significativo e orientam os clientes na interação com os recursos e quais ações são possíveis.

links hipermídia dentro dos recursos fornecem contexto significativo e orientam os clientes na interação com os recursos e quais ações são possíveis. Melhor capacidade de descoberta: a inclusão de links nas respostas da API permite que os clientes descubram recursos e ações relacionadas sem a necessidade de URLs codificados, reduzindo o acoplamento entre clientes e APIs.

a inclusão de links nas respostas da API permite que os clientes descubram recursos e ações relacionadas sem a necessidade de URLs codificados, reduzindo o acoplamento entre clientes e APIs. Extensibilidade aprimorada: APIs orientadas por hipermídia são mais flexíveis, pois novos recursos e ações podem ser adicionados sem interromper os clientes existentes, facilitando a evolução da API ao longo do tempo.

Para incorporar o HATEOAS em sua API REST, inclua links hipermídia relevantes em representações de recursos e use tipos de mídia padronizados para transmitir relações de link. Por exemplo, os links podem ser incorporados em cargas JSON usando a propriedade _links , assim:

{ "orderId": 12345, "valor total": 99,99, "_links": { "auto": { "href": "https://api.example.com/orders/12345" }, "cliente": { "href": "https://api.example.com/customers/54321" } } }

Ao implementar corretamente o HATEOAS, sua API REST se torna mais dinâmica, permitindo que os clientes explorem e interajam com os recursos e ações disponíveis sem a necessidade de amplo conhecimento prévio.

Regra 5: Suporte para código sob demanda

Code-on-Demand é uma restrição opcional de APIs REST, permitindo que os servidores forneçam lógica de aplicativo para executar ações específicas em recursos. Embora nem sempre aplicável, permite maior flexibilidade e extensibilidade em determinados cenários. O principal benefício do Code-on-Demand é a capacidade de transferir código executável do servidor para o cliente, permitindo que os clientes executem esse código e executem as ações solicitadas. Isso pode reduzir a quantidade de codificação necessária no lado do cliente, bem como ajudar a estender a funcionalidade de uma API sem exigir atualizações substanciais aos clientes. Alguns casos de uso comuns para Code-on-Demand incluem:

Fornecendo lógica de validação do lado do cliente para campos de entrada em um formulário.

Carregando lógica customizada para transformar ou processar dados recuperados do servidor.

Atualização dinâmica de interfaces de usuário com base na lógica orientada pelo servidor.

Para implementar Code-on-Demand, considere usar uma linguagem de script popular do lado do cliente, como JavaScript ou TypeScript. O código pode ser entregue como parte de uma resposta da API, incorporado em uma página da web ou carregado como um script externo. Embora o Code-on-Demand possa fornecer flexibilidade adicional, ele também introduz riscos potenciais de segurança e aumenta a complexidade das implementações do cliente. Como resultado, deve ser utilizado criteriosamente e em situações em que os seus benefícios superem os potenciais inconvenientes.

Compreender e aplicar as seis regras fundamentais das APIs REST são essenciais para o desenvolvimento de arquiteturas de aplicações web eficientes, escaláveis ​​e poderosas. A adesão a essas práticas recomendadas garante que suas APIs sejam fáceis de usar, manter e estender.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Regra 6: Convenções de nomenclatura claras e consistentes

Aplicar convenções de nomenclatura claras e consistentes é crucial para tornar as APIs REST facilmente compreensíveis e navegáveis ​​para os desenvolvedores. Convenções de nomenclatura inconsistentes podem confundir os clientes e aumentar a curva de aprendizado para usar uma API. A adesão às regras e padrões estabelecidos torna as APIs RESTful previsíveis, resultando em desenvolvimento mais rápido e adoção generalizada.

Aqui estão algumas diretrizes importantes a serem seguidas ao projetar as convenções de nomenclatura de sua API REST:

Use substantivos de recursos: concentre-se nos recursos que você expõe e em seus relacionamentos, em vez de ações específicas. Use substantivos no plural (por exemplo, /produtos, /usuários) para representar coleções de recursos e evite usar verbos (por exemplo, /getProducts, /createUser). Mantenha URLs simples e previsíveis: Projete URLs intuitivas e facilmente compreensíveis pelos clientes, usando uma hierarquia de recursos para expressar relacionamentos (por exemplo, /users/{id}/orders).

Além desses princípios básicos, existem diversas práticas recomendadas para garantir convenções de nomenclatura consistentes:

Use letras minúsculas: torne sua API insensível a maiúsculas e minúsculas usando letras minúsculas em nomes e atributos de recursos. Isso reduz a chance de erros e torna os URLs mais fáceis de ler e escrever. Aninhe recursos quando apropriado: quando os recursos tiverem um relacionamento pai-filho, reflita esse aninhamento na estrutura da URL com barras (por exemplo, /users/{id}/orders). Use hífens para separar palavras: Em nomes e atributos de recursos, use hífens (-) para melhorar a legibilidade separando palavras (por exemplo, /categorias de produtos). Evite abreviações desnecessárias: Use nomes claros e descritivos para os recursos e seus atributos. Nomes curtos e ambíguos podem confundir e aumentar a curva de aprendizado dos desenvolvedores que usam sua API.

Seguindo essas diretrizes, você pode criar uma API REST fácil de entender e navegar, garantindo uma experiência positiva para o desenvolvedor e incentivando a adoção.

Aplicando regras de API RESTful à plataforma AppMaster

Na AppMaster , entendemos a importância de aderir às melhores práticas de design de API REST ao construir aplicativos web, móveis e back-end. Nossa plataforma sem código permite que os clientes gerem aplicativos altamente escaláveis ​​e eficientes seguindo as seis regras das APIs REST. Isso permite que os clientes criem aplicativos poderosos , reduzam o tempo de desenvolvimento e eliminem dívidas técnicas.

Veja como as regras da API RESTful são aplicadas na plataforma AppMaster:

Comunicações sem estado: AppMaster promove comunicações sem estado, garantindo que endpoints do servidor gerados a partir dos projetos dos clientes sejam independentes de qualquer contexto do cliente. Isso torna mais fácil dimensionar o serviço da web e lidar com solicitações crescentes. Capacidade de cache e sistema em camadas: AppMaster incentiva a capacidade de cache e uma abordagem em camadas para a arquitetura do sistema, permitindo que os clientes usem mecanismos de cache. Isso resulta em desempenho otimizado e carga reduzida no servidor. Uso de métodos padrão e interface uniforme: AppMaster segue os princípios de interfaces uniformes e métodos HTTP padrão ao gerar endpoints de servidor. Isso torna mais fácil para os desenvolvedores entenderem as APIs geradas e reduz a complexidade da integração. HATEOAS – Hipermídia como motor do estado da aplicação: AppMaster incorpora os princípios HATEOAS na geração de aplicações, garantindo que os recursos sejam interligados por meio de links. Isso permite que os clientes naveguem facilmente entre os recursos e estendam a API conforme necessário. Suporte para Code-on-Demand: Ao oferecer assinatura Business+ que permite aos clientes recuperar aplicativos compilados ou até mesmo assinatura Enterprise com acesso ao código-fonte, AppMaster oferece suporte a Code-on-Demand. Isso permite que os clientes hospedem aplicativos no local, se necessário. Convenções de nomenclatura claras e consistentes: AppMaster promove convenções de nomenclatura claras e consistentes no processo de geração de aplicativos, permitindo que os desenvolvedores entendam e naveguem na API sem esforço. Isso contribui para uma melhor experiência do desenvolvedor e um tempo de desenvolvimento mais rápido.

Aderir às seis regras das APIs REST é essencial para criar aplicações web escaláveis ​​e eficientes. O compromisso da AppMaster com essas práticas recomendadas ajuda os clientes a desenvolver aplicativos poderosos e de fácil manutenção, mantendo ao mesmo tempo uma vantagem no mercado competitivo atual. Com uma plataforma no-code intuitiva e poderosa, AppMaster permite que as empresas simplifiquem o processo de desenvolvimento de aplicativos sem sacrificar a qualidade ou o desempenho.