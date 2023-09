Microservices-Zerlegung, ein wesentlicher Bestandteil der Microservices-Architektur, bezieht sich auf den Prozess der Zerlegung einer komplexen monolithischen Softwareanwendung in kleinere, unabhängige, skalierbare, belastbare und wartbare Komponenten, sogenannte Microservices. Jeder Microservice ist für eine bestimmte Funktionalität innerhalb der Anwendung verantwortlich und kommuniziert mit anderen Microservices über klar definierte Protokolle und Schnittstellen. Das Hauptziel der Microservices-Zerlegung besteht darin, die Skalierbarkeit zu verbessern, die Entwicklungskomplexität zu reduzieren, die Fehlerisolierung zu verbessern, den Bereitstellungsprozess zu vereinfachen und insgesamt die Softwareentwicklung im Einklang mit modernen DevOps-Praktiken zu beschleunigen.

Als Experten für Softwareentwicklung bei AppMaster ist es von entscheidender Bedeutung, die Bedeutung der Zerlegung von Microservices im Kontext der no-code Softwareentwicklung zu verstehen. AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, mühelos Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Durch die Verwendung einer Microservices-Architektur ermöglicht AppMaster besser verwaltbare und skalierbare Anwendungen, was Entwicklern und Endbenutzern gleichermaßen zugute kommt.

Ein entscheidender Aspekt der Zerlegung von Microservices besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Microservice dem Single Responsibility Principle (SRP) folgt, was bedeutet, dass ein Microservice nur eine Verantwortung und einen Grund für Änderungen haben sollte. Dies ermöglicht eine verbesserte Wartbarkeit und Anpassungsfähigkeit an Änderungen, da wir einen einzelnen Microservice problemlos ändern, testen und bereitstellen können, ohne die gesamte Anwendung zu beeinträchtigen. Eine weitere wesentliche Dimension der Microservices-Zerlegung ist Domain-Driven Design (DDD), das Entwickler dazu ermutigt, sich auf die Kerndomänenlogik zu konzentrieren und die Komponenten entsprechend zu entwerfen. DDD verwendet Konzepte wie begrenzte Kontexte, Aggregate und allgegenwärtige Sprache, um einen umfassenden Rahmen für das Design von Microservices bereitzustellen.

Während die Vorteile der Zerlegung von Mikrodiensten offensichtlich sind, kann sie aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Diensten auch Herausforderungen hinsichtlich der Verwaltung der Datenkonsistenz, der Netzwerklatenz und der erhöhten Komplexität des Gesamtsystems mit sich bringen. Um diese potenziellen Nachteile abzumildern, müssen Entwickler Best Practices und Technologien übernehmen, um Konsistenz, Belastbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Ereignisgesteuerte Architekturen, Datensynchronisierungsmuster, Leistungsschalter und Schotte sind allesamt wirksame Muster, die in Microservices-Systemen verwendet werden, um ein belastbares und robustes System unter verschiedenen Ausfallszenarien aufrechtzuerhalten.

Durch die Polyglottenzerlegung von Microservices können Entwickler die Vorteile verschiedener Programmiersprachen, Frameworks und Datenspeichertechnologien für jeden Microservice nutzen. Verschiedene erfolgreiche Branchenbeispiele wie Netflix, Amazon und eBay haben die Zerlegung von Mikrodiensten eingesetzt, um Agilität, Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz bei der Softwareentwicklung zu erreichen. Jüngsten Untersuchungen zufolge bestätigen 90 % der Entwickler, dass Microservices sich positiv auf die Geschwindigkeit der Softwareentwicklung ausgewirkt haben, und etwa 80 % der Unternehmen, die Microservices-Architekturen eingeführt haben, berichten von erheblichen Verbesserungen ihres Entwicklungsprozesses und ihrer Skalierbarkeit.

Darüber hinaus hat das Aufkommen von Containerisierungstechnologien wie Docker, Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes und Cloud-nativen Diensten, die von bekannten Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP) angeboten werden, die Einführung von Mikrodiensten besonders beschleunigt Zersetzung in der Softwareentwicklung. Diese Technologien vereinfachen und automatisieren die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Microservices, sodass sich Entwickler stärker auf das schnelle Erstellen, Testen und Freigeben von Anwendungen konzentrieren können.

Im Kontext von AppMaster verbessert die Übernahme der Microservices-Zerlegungsprinzipien die Funktionen und Fähigkeiten der Plattform erheblich. Durch die Generierung vollständig interaktiver Mobil- und Webanwendungen mit Backend-Unterstützung über einfache drag-and-drop Schnittstellen und die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik und API- endpoints beschleunigt die Plattform den Anwendungsentwicklungsprozess erheblich. Darüber hinaus ermöglicht die no-code Plattform von AppMaster auch technisch nicht versierten Beteiligten, zur Anwendungsentwicklung beizutragen, wodurch der Softwareentwicklungsprozess in Teams und Organisationen weiter demokratisiert wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Microservices Decomposition eine leistungsstarke Strategie in der modernen Softwareentwicklung ist, die es Unternehmen ermöglicht, Agilität, Skalierbarkeit und Wartbarkeit in ihren Anwendungen zu erreichen. Als führende no-code Softwareentwicklungsplattform nutzt AppMaster kontinuierlich die Vorteile der Microservices-Zerlegung, um Kunden eine außergewöhnliche und kostengünstige Lösung für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen in verschiedenen Domänen zu bieten.