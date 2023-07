Der Aufstieg der Citizen Developers

In den letzten Jahren haben wir einen außergewöhnlichen Wandel im Bereich der Softwareentwicklung mit dem Aufkommen einer neuen Gruppe, den so genannten Citizen Developers, erlebt. Bürgerentwickler, die aus der Notwendigkeit einer rationalisierten Anwendungsentwicklung entstanden sind und durch die Fortschritte bei No-Code- und Low-Code-Plattformen gefördert wurden, sind nichttechnische Personen, die Softwarelösungen für ihre Unternehmen erstellen, ohne über umfassende Programmierkenntnisse oder Erfahrung in der Softwareentwicklung zu verfügen.

Citizen Developer ermöglichen es Unternehmen, bisher ungenutztes Potenzial zu erschließen, indem sie einzigartige Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen entwickeln, Probleme lösen und neue Chancen erkennen. Indem sie die Barrieren zwischen technischen und nicht-technischen Teammitgliedern abbauen, verwischen Bürgerentwickler die traditionellen Grenzen des Fachwissens und fördern so die Zusammenarbeit und Innovation in Unternehmen.

Diese wachsende Bewegung hat erhebliche Auswirkungen auf das Ökosystem der Startups. Da neue Unternehmen in einer hart umkämpften Branche ständig innovativ sein und Spitzentechnologien einsetzen müssen, können Bürgerentwickler Startups dabei helfen, sich anzupassen, zu wachsen und einen nachhaltigen Einfluss auf ihre jeweiligen Märkte auszuüben.

Stärkung von Bürgerentwicklern mit No-Code und Low-Code-Plattformen

Ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg von Bürgerentwicklern ist das Aufkommen der Plattformen no-code und low-code. Diese leistungsstarken Entwicklungstools bilden die Grundlage dafür, dass auch technisch nicht versierte Personen Softwarelösungen erstellen können, ohne dass sie über herkömmliche Programmierkenntnisse verfügen müssen.

No-Code-Plattformen ermöglichen es den Nutzern, Anwendungen mit visuellen Drag-and-Drop-Schnittstellen zu erstellen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken, so dass die Notwendigkeit der Programmierung vollständig entfällt. Low-code Plattformen hingegen vereinfachen komplexe Aufgaben innerhalb der modernen Anwendungsentwicklung und erfordern nur minimale Programmierkenntnisse.

Sowohl no-code als auch low-code ermöglichen es bürgerlichen Entwicklern, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen. Sie verfügen über eine breite Palette von Funktionen wie die Erstellung und Anpassung von Benutzeroberflächen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Integration mit anderen Anwendungen und vieles mehr. Diese Plattformen demokratisieren den Entwicklungsprozess, indem sie ihn für ein breiteres Publikum zugänglich und erreichbar machen und so Innovationen und die Kreativität des gesamten Teams fördern.

Da die Technologien, die den Plattformen no-code und low-code zugrunde liegen, ständig weiterentwickelt werden, erweitern sich auch ihre Möglichkeiten rapide, so dass bürgerliche Entwickler über noch leistungsfähigere Werkzeuge zur Erstellung komplexer Anwendungen verfügen und die Kluft zwischen technischem und nichttechnischem Fachwissen weiter überbrücken können.

Der Einfluss von Bürgerentwicklern auf Startups

Das Aufkommen von Bürgerentwicklern in der Startup-Gemeinschaft verändert die Art und Weise, wie wir über Innovation und Wachstum denken. Durch die Nutzung von no-code und low-code Entwicklungsplattformen können Bürgerentwickler auf folgende Weise einen tiefgreifenden Einfluss auf Startups ausüben:

Innovation vorantreiben: Indem sie es nicht-technischen Teammitgliedern ermöglichen, zum Entwicklungsprozess beizutragen, können Startups einen größeren Pool an Talenten anzapfen und so neue Perspektiven und Ideen freisetzen, die sonst vielleicht unbemerkt geblieben wären. Senkung der Entwicklungskosten: Da bürgerliche Entwickler mehr Aufgaben übernehmen, die traditionell von Softwareentwicklern übernommen werden, können die Entwicklungskosten erheblich gesenkt werden. Dadurch können Startups ihre Ressourcen für andere wichtige Wachstumsbereiche wie Marketing und Kundenakquise einsetzen. Beschleunigung der Markteinführungszeit: Durch die schnelle Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen auf den Plattformen no-code und low-code können Startups neue Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen und sich so einen Wettbewerbsvorteil auf ihren jeweiligen Märkten verschaffen. Verbesserte Zusammenarbeit: Wenn technische und nicht-technische Teammitglieder eng zusammenarbeiten, kann eine neue Ebene der Zusammenarbeit erreicht werden. Diese Synergie fördert ein tieferes Verständnis für das Unternehmen, seine Bedürfnisse und Herausforderungen, was zu einer fundierteren und effektiveren Entscheidungsfindung führt.

Der Einfluss von Bürgerentwicklern auf Startups kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Indem sie Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Hintergründen die Möglichkeit geben, zum Entwicklungsprozess beizutragen, können Startups eine Innovationskultur fördern, die ihr Wachstum beschleunigt und ihre Position in einem wettbewerbsorientierten Umfeld stärkt.

Best Practices für die Nutzung von Bürgerentwicklern

Um die Vorteile der Bürgerentwicklung zu maximieren, können Startups Best Practices anwenden:

Identifizierung und Förderung von Citizen Developer-Talenten

Startups sollten aktiv Personen innerhalb ihrer Organisation identifizieren, die die Fähigkeit und das Interesse an der Bürgerentwicklung haben. Ermutigen Sie Mitarbeiter mit unterschiedlichem Hintergrund und aus verschiedenen Abteilungen zur Teilnahme, da sie einzigartige Perspektiven in den Entwicklungsprozess einbringen können. Bieten Sie Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, um ihre technischen Fähigkeiten zu verbessern und sie zu befähigen, Entwicklungsaufgaben zu übernehmen.

Schulung und Unterstützung anbieten

Bieten Sie umfassende Schulungsprogramme an, die den bürgerlichen Entwicklern die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse vermitteln, um Anwendungen effektiv zu entwickeln. Dazu können grundlegende Programmierkonzepte, Kenntnisse über die gewählte Bürgerentwicklungsplattform und bewährte Verfahren für die Softwareentwicklung gehören. Darüber hinaus sollten Sie ein Unterstützungssystem einrichten, bei dem sich die Entwickler bei Bedarf an erfahrene Fachleute wenden können.

Zusammenarbeit und Kommunikationskanäle einrichten

Fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Bürgerentwicklern und anderen Teammitgliedern, einschließlich technischer Experten, Geschäftsinteressenten und Endbenutzern. Fördern Sie offene Kommunikationskanäle, um Ideen auszutauschen, Herausforderungen anzugehen und während des gesamten Entwicklungsprozesses Feedback einzuholen. Regelmäßige Besprechungen, Workshops und funktionsübergreifende Teams können eine effektive Zusammenarbeit erleichtern und die Abstimmung zwischen Entwicklungsbemühungen und Unternehmenszielen gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Best Practices können Startups das Potenzial von Bürgerentwicklern maximieren und eine Innovationskultur in ihrem Unternehmen schaffen. Die Einführung von Citizen Development als strategischer Ansatz kann zu schnellerem Prototyping, größerer Flexibilität und einer stärkeren Konzentration auf die effiziente Lösung von geschäftlichen Herausforderungen führen.

AppMaster: Eine umfassende No-Code Plattform für Bürgerentwickler

Während die Bewegung der Bürgerentwickler an Dynamik gewinnt, stehen No-Code-Plattformen wie AppMaster an vorderster Front, um auch nicht-technischen Nutzern die Möglichkeit zu geben, Anwendungen auf professionellem Niveau zu erstellen. AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Server-Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell und effizient zu erstellen.

AppMaster wurde 2020 gegründet und bietet eine Fülle von Funktionen, die eine nahtlose Erfahrung für bürgerliche Entwickler gewährleisten, einschließlich der visuellen Erstellung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen, REST API und WSS endpoints. Diese umfassende Plattform ist darauf ausgelegt, die Entwicklungszeit zu verkürzen und technische Schulden zu beseitigen - ein unmittelbarer Vorteil für Startups, die in der heutigen technologiegetriebenen Welt einen Wettbewerbsvorteil suchen.

Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform AppMaster gehören:

Backend-Anwendungsentwicklung mit visuell erstellten Datenmodellen und Geschäftslogik durch den Business Process (BP) Designer

Entwicklung von Webanwendungen mit drag-and-drop UI-Erstellung, Web BP Designer für Geschäftslogik und vollständig interaktive Webanwendungsfunktionen

UI-Erstellung, Web BP Designer für Geschäftslogik und vollständig interaktive Webanwendungsfunktionen Entwicklung mobiler Anwendungen mit drag-and-drop UI-Design, Mobile BP Designer für die Geschäftslogik und Erstellung nativer mobiler Anwendungen für Android und iOS

UI-Design, Mobile BP Designer für die Geschäftslogik und Erstellung nativer mobiler Anwendungen für Android und iOS Automatische Generierung von Quellcode, Kompilierung von Anwendungen, Durchführung von Tests, Verpackung in Docker-Container (nur Backend) und Bereitstellung in der Cloud

Unterstützung von Postgresql-kompatiblen Datenbanken als primäre Datenbanken und Skalierbarkeit für Unternehmensanwendungen und Anwendungen mit hoher Last

Option zum Empfang von ausführbaren Binärdateien für Business- und Business+-Abonnenten und von Quellcode für Enterprise-Abonnenten, so dass Anwendungen vor Ort gehostet werden können

Automatische Generierung von Swagger-Dokumentation (Open API) für Server endpoints und Skripte zur Migration von Datenbankschemata

Mit über 60.000 Nutzern und zahlreichen Auszeichnungen von G2 als High Performer in mehreren Kategorien ist AppMaster die ideale umfassende Plattform für Startups und etablierte Unternehmen gleichermaßen. Ganz gleich, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der seine erste App entwickeln möchte, oder ein Unternehmen, das auf der Suche nach einer Plattform ist, die Innovationen beschleunigt: AppMaster bietet ein abgestuftes Abonnementmodell, das allen Anforderungen gerecht wird. Von kostenlosen Learn & Explore-Plänen bis hin zu konfigurierbaren Enterprise-Abonnements können Startups und Unternehmen jeder Größe von den Möglichkeiten der Plattform profitieren.

Die Zukunft von Citizen Development in Startups

Die Zukunft von Citizen Development in Startups birgt ein immenses Potenzial, Innovationen voranzutreiben und Softwareentwicklungsprozesse zu revolutionieren.

Fortschritte in der Low-Code- und No-Code Technologie : Die Zukunft der Bürgerentwicklung in Startups sieht vielversprechend aus, da die Technologien low-code und no-code ständig weiterentwickelt werden. Diese Plattformen werden immer intuitiver, benutzerfreundlicher und leistungsfähiger und ermöglichen es auch technisch nicht versierten Personen, komplexe Anwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse zu erstellen. Mit der Weiterentwicklung dieser Tools können Startups mit einer noch größeren Zugänglichkeit und Effizienz bei der Entwicklung von Bürgern rechnen, was zu einer beschleunigten Innovation und kürzeren Markteinführungszeit für neue Produkte und Dienstleistungen führt.

: Die Zukunft der Bürgerentwicklung in Startups sieht vielversprechend aus, da die Technologien und ständig weiterentwickelt werden. Diese Plattformen werden immer intuitiver, benutzerfreundlicher und leistungsfähiger und ermöglichen es auch technisch nicht versierten Personen, komplexe Anwendungen ohne umfassende Programmierkenntnisse zu erstellen. Mit der Weiterentwicklung dieser Tools können Startups mit einer noch größeren Zugänglichkeit und Effizienz bei der Entwicklung von Bürgern rechnen, was zu einer beschleunigten Innovation und kürzeren Markteinführungszeit für neue Produkte und Dienstleistungen führt. Integration mit künstlicher Intelligenz und Automatisierung : Citizen Development hat das Potenzial, sich nahtlos in künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung zu integrieren, was neue Möglichkeiten für Startups eröffnet. KI-Algorithmen können die Entscheidungsfähigkeit von Anwendungen, die von Bürgern entwickelt werden, verbessern, indem sie aus Daten lernen, Muster vorhersagen und intelligente Erkenntnisse liefern. Darüber hinaus können Automatisierungsfunktionen sich wiederholende Aufgaben rationalisieren, so dass sich bürgerschaftliche Entwickler auf strategischere und kreativere Aspekte der Anwendungsentwicklung konzentrieren können.

: Citizen Development hat das Potenzial, sich nahtlos in künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung zu integrieren, was neue Möglichkeiten für Startups eröffnet. KI-Algorithmen können die Entscheidungsfähigkeit von Anwendungen, die von Bürgern entwickelt werden, verbessern, indem sie aus Daten lernen, Muster vorhersagen und intelligente Erkenntnisse liefern. Darüber hinaus können Automatisierungsfunktionen sich wiederholende Aufgaben rationalisieren, so dass sich bürgerschaftliche Entwickler auf strategischere und kreativere Aspekte der Anwendungsentwicklung konzentrieren können. Auswirkungen auf traditionelle Softwareentwicklungsrollen : Mit der zunehmenden Verbreitung von Citizen Development sind Auswirkungen auf die traditionellen Softwareentwicklungsrollen unvermeidlich. Während Bürgerentwickler Agilität und schnelle Prototyping-Fähigkeiten mitbringen, werden professionelle Entwickler weiterhin eine entscheidende Rolle bei komplexen und unternehmenskritischen Projekten spielen. In Zukunft wird es eine symbiotische Beziehung zwischen bürgerlichen und professionellen Entwicklern geben, wobei beide zusammenarbeiten, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen und innovative Lösungen zu liefern.

: Mit der zunehmenden Verbreitung von Citizen Development sind Auswirkungen auf die traditionellen Softwareentwicklungsrollen unvermeidlich. Während Bürgerentwickler Agilität und schnelle Prototyping-Fähigkeiten mitbringen, werden professionelle Entwickler weiterhin eine entscheidende Rolle bei komplexen und unternehmenskritischen Projekten spielen. In Zukunft wird es eine symbiotische Beziehung zwischen bürgerlichen und professionellen Entwicklern geben, wobei beide zusammenarbeiten, um ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen und innovative Lösungen zu liefern. Demokratisierung von Innovation und Geschäftslösungen : Die Zukunft der Bürgerentwicklung in Startups geht über technische Aspekte hinaus. Sie steht für die Demokratisierung von Innovationen und Geschäftslösungen und ermöglicht es Personen aus verschiedenen Abteilungen und mit unterschiedlichem Hintergrund, aktiv zum Entwicklungsprozess beizutragen. Durch die Einbeziehung von Citizen Development können Startups eine Innovationskultur fördern, in der Ideen frei fließen können und Mitarbeiter zu aktiven Problemlösern werden.

: Die Zukunft der Bürgerentwicklung in Startups geht über technische Aspekte hinaus. Sie steht für die Demokratisierung von Innovationen und Geschäftslösungen und ermöglicht es Personen aus verschiedenen Abteilungen und mit unterschiedlichem Hintergrund, aktiv zum Entwicklungsprozess beizutragen. Durch die Einbeziehung von Citizen Development können Startups eine Innovationskultur fördern, in der Ideen frei fließen können und Mitarbeiter zu aktiven Problemlösern werden. Skalierbarkeit und Flexibilität in der Entwicklung: Die bürgerschaftliche Entwicklung bietet Startups die Skalierbarkeit und Flexibilität, die sie benötigen, um sich an die sich verändernden Geschäftsanforderungen anzupassen. Mit der Möglichkeit, Anwendungen schnell zu erstellen und zu ändern, können Startups rasch auf Marktveränderungen, Kundenfeedback und neue Möglichkeiten reagieren. Diese Flexibilität ermöglicht es Startups, der Konkurrenz voraus zu sein, mit neuen Ideen zu experimentieren und ihre Angebote kontinuierlich zu verbessern, um die sich entwickelnden Bedürfnisse ihrer Zielgruppe zu erfüllen.



Umarmung der Bürgerentwickler-Bewegung

Der Aufstieg der Plattformen low-code und no-code hat die Art und Weise, wie Unternehmen an die Entwicklung von Anwendungen herangehen, verändert und gibt auch technisch nicht versierten Nutzern die Möglichkeit, umfangreiche, innovative Softwarelösungen zu erstellen. Indem sie sich die Bewegung der Bürgerentwickler zu eigen machen, können Startups die Entwicklungskosten und die Zeit bis zur Markteinführung erheblich senken und eine Kultur der Innovation und Zusammenarbeit in allen Bereichen ihres Unternehmens fördern.

Die Nutzung von Plattformen wie AppMaster bietet Unternehmen und Startups immense Wachstumschancen, da sie das Potenzial von Bürgerentwicklern nutzen und Arbeitsabläufe rationalisieren können. Die einzigartigen Vorteile, die diese Plattformen bieten, richten sich an die Herausforderungen, mit denen Startups in der sich ständig weiterentwickelnden Technologiebranche konfrontiert sind - von den sich schnell ändernden Kundenbedürfnissen und -erwartungen bis hin zur Begrenzung der technischen Ressourcen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewegung der Bürgerentwickler die Welt der Entwicklung umgestaltet und Startups die Chance bietet, auf globaler Ebene zu konkurrieren. Durch die Integration von Plattformen wie AppMaster und die Befähigung von nicht-technischen Teammitgliedern, Anwendungen zu entwickeln, können Startups technische Beschränkungen überwinden und sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist - die Bereitstellung innovativer Lösungen und den geschäftlichen Erfolg.