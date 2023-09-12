لم يكن الطلب على أتمتة سير العمل بسرعة وكفاءة أكبر من أي وقت مضى في مجال تطوير البرمجيات المتطور باستمرار. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه شركة Nintex، وهي شركة رائدة في مجال إدارة العمليات والأتمتة. في هذه المقالة، سنتعمق في عالم Nintex، ونستكشف تاريخها ووظائفها الأساسية وكيفية عملها. سواء كنت متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات، أو صاحب عمل، أو مجرد فضول بشأن إمكانيات أدوات أتمتة سير العمل، فإن هذا الدليل سيوفر لك رؤى قيمة حول إمكانات Nintex.

تأسست شركة Nintex في عام 2006 على يد بريان كوك وبريت كامبل، وقد قطعت شوطًا طويلاً منذ بداياتها المتواضعة في ملبورن، أستراليا. كانت مهمة الشركة واضحة منذ البداية: تبسيط وتبسيط أتمتة العمليات التجارية. بدأت Nintex بتوفير حلول أتمتة سير العمل لـ SharePoint، والتي اكتسبت قوة جذب سريعة في الصناعة. على مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها لتشمل مجموعة واسعة من أدوات الأتمتة وإدارة العمليات، والتي تخدم المؤسسات من جميع الأحجام على مستوى العالم.

كيف يعمل؟

تعمل Nintex على تمكين المؤسسات من أتمتة العمليات التجارية المختلفة وتنسيقها وتحسينها دون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال البرمجة أو تكنولوجيا المعلومات. وإليك كيف يعمل:

رسم خرائط العمليات: تتيح Nintex للمستخدمين رسم خريطة لعمليات أعمالهم بشكل مرئي باستخدام واجهة drag-and-drop . وهذا يعني أنه حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية يمكنهم تصميم سير العمل، مما يجعله أداة قوية لمحللي الأعمال وأصحاب العمليات.

تتيح Nintex للمستخدمين رسم خريطة لعمليات أعمالهم بشكل مرئي باستخدام واجهة . وهذا يعني أنه حتى أولئك الذين ليس لديهم خلفية تقنية يمكنهم تصميم سير العمل، مما يجعله أداة قوية لمحللي الأعمال وأصحاب العمليات. التكامل: تتكامل Nintex بسلاسة مع العديد من المنصات والتطبيقات الشائعة، مما يضمن أن سير العمل الخاص بك يمكن أن يتفاعل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. يؤدي هذا إلى توسيع قدرات الأتمتة لتشمل كل جانب من جوانب عملك تقريبًا.

تتكامل Nintex بسلاسة مع العديد من المنصات والتطبيقات الشائعة، مما يضمن أن سير العمل الخاص بك يمكن أن يتفاعل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. يؤدي هذا إلى توسيع قدرات الأتمتة لتشمل كل جانب من جوانب عملك تقريبًا. الأتمتة: بمجرد تصميم سير العمل وتكامله، تستطيع Nintex أتمتة المهام المختلفة، بدءًا من الموافقات البسيطة وحتى معالجة البيانات المعقدة. على سبيل المثال، يمكنه أتمتة الموافقة على أوامر الشراء، أو إعداد العملاء، أو توجيه المستندات.

بمجرد تصميم سير العمل وتكامله، تستطيع Nintex أتمتة المهام المختلفة، بدءًا من الموافقات البسيطة وحتى معالجة البيانات المعقدة. على سبيل المثال، يمكنه أتمتة الموافقة على أوامر الشراء، أو إعداد العملاء، أو توجيه المستندات. إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: تضمن Nintex إمكانية الوصول إلى سير العمل الخاص بك على الأجهزة المحمولة. وهذا يعني أنه يمكن للموظفين التفاعل مع المهام وإكمالها أثناء التنقل، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة.

تضمن Nintex إمكانية الوصول إلى سير العمل الخاص بك على الأجهزة المحمولة. وهذا يعني أنه يمكن للموظفين التفاعل مع المهام وإكمالها أثناء التنقل، مما يعزز الإنتاجية والكفاءة. التحليلات والتحسين: توفر Nintex تحليلات مفصلة لمساعدة المؤسسات على مراقبة أداء سير العمل الخاص بها. يتيح هذا النهج المبني على البيانات التحسين المستمر للعمليات وتحسينها.

الميزات الرئيسية لنينتكس

تبرز Nintex في عالم أتمتة سير العمل نظرًا لمجموعتها الغنية من الميزات المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات وتحسين العمليات التجارية. فيما يلي بعض ميزاته الرئيسية:

مصمم سير العمل المرئي: تتيح واجهة السحب والإفلات البديهية من Nintex للمستخدمين تصميم مسارات عمل معقدة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق. تعمل هذه الميزة على تمكين محللي الأعمال وأصحاب العمليات من إنشاء سير عمل فعال بسهولة.

تتيح واجهة السحب والإفلات البديهية من Nintex للمستخدمين تصميم مسارات عمل معقدة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية واسعة النطاق. تعمل هذه الميزة على تمكين محللي الأعمال وأصحاب العمليات من إنشاء سير عمل فعال بسهولة. القوالب المعدة مسبقًا: لتسريع عملية الأتمتة، تقدم Nintex مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا للعمليات التجارية الشائعة. تعمل هذه القوالب كنقاط بداية، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ حلول الأتمتة.

لتسريع عملية الأتمتة، تقدم Nintex مكتبة من القوالب المعدة مسبقًا للعمليات التجارية الشائعة. تعمل هذه القوالب كنقاط بداية، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لتنفيذ حلول الأتمتة. واجهة سهلة الاستخدام: تضمن واجهة Nintex سهلة الاستخدام أن الأفراد ذوي الخلفيات التقنية المختلفة يمكنهم استخدام المنصة بشكل فعال. تشجع إمكانية الوصول هذه التعاون بين الفرق والأقسام.

تضمن واجهة Nintex سهلة الاستخدام أن الأفراد ذوي الخلفيات التقنية المختلفة يمكنهم استخدام المنصة بشكل فعال. تشجع إمكانية الوصول هذه التعاون بين الفرق والأقسام. النشر السحابي والمحلي: توفر Nintex المرونة في خيارات النشر، مما يسمح للمؤسسات بالاختيار بين الحلول المستندة إلى السحابة أو التثبيتات المحلية بناءً على احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة.

توفر Nintex المرونة في خيارات النشر، مما يسمح للمؤسسات بالاختيار بين الحلول المستندة إلى السحابة أو التثبيتات المحلية بناءً على احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة. الأمان والامتثال: تعطي Nintex الأولوية للأمان والامتثال، وتقدم ميزات تساعد المؤسسات على تلبية المتطلبات التنظيمية وحماية البيانات الحساسة.

من يستطيع استخدامه؟

Nintex عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات لأتمتة سير العمل تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين عبر مختلف الصناعات وأحجام الأعمال. فيما يلي تفصيل لمن يمكنه الاستفادة من استخدام Nintex:

محللو الأعمال: تعمل Nintex على تمكين محللي الأعمال من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام تتيح لهم إنشاء مهام سير العمل وتصميمها وأتمتتها دون معرفة واسعة بالبرمجة. تتيح إمكانية الوصول هذه لمحللي الأعمال القيام بدور أكثر نشاطًا في أتمتة العمليات.

تعمل Nintex على تمكين محللي الأعمال من خلال واجهة مرئية سهلة الاستخدام تتيح لهم إنشاء مهام سير العمل وتصميمها وأتمتتها دون معرفة واسعة بالبرمجة. تتيح إمكانية الوصول هذه لمحللي الأعمال القيام بدور أكثر نشاطًا في أتمتة العمليات. أصحاب العمليات: يمكن للأفراد المسؤولين عن عمليات تجارية محددة، والتي غالبًا ما توجد في أقسام مثل الموارد البشرية والتمويل والعمليات، استخدام Nintex لتحسين سير العمل وأتمتته. يمكنهم تصميم مسارات عمل مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الفريدة لقسمهم.

يمكن للأفراد المسؤولين عن عمليات تجارية محددة، والتي غالبًا ما توجد في أقسام مثل الموارد البشرية والتمويل والعمليات، استخدام Nintex لتحسين سير العمل وأتمتته. يمكنهم تصميم مسارات عمل مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الفريدة لقسمهم. محترفو تكنولوجيا المعلومات: يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من Nintex لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة الأحداث وطلبات التغيير وتوفير النظام. تعمل تكاملات Nintex مع أدوات ومنصات تكنولوجيا المعلومات الشائعة على تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات الاستفادة من Nintex لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة الأحداث وطلبات التغيير وتوفير النظام. تعمل تكاملات Nintex مع أدوات ومنصات تكنولوجيا المعلومات الشائعة على تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات. مستخدمو المؤسسات: إن Nintex قابل للتطوير، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبيرة ذات احتياجات أتمتة سير العمل المعقدة. ويمكن نشره عبر مختلف الأقسام ودمجه مع الأنظمة الحالية لتوحيد العمليات وأتمتتها على نطاق المؤسسة.

إن Nintex قابل للتطوير، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبيرة ذات احتياجات أتمتة سير العمل المعقدة. ويمكن نشره عبر مختلف الأقسام ودمجه مع الأنظمة الحالية لتوحيد العمليات وأتمتتها على نطاق المؤسسة. الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs): تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة استخدام Nintex وقابلية التوسع. فهو يسمح للمؤسسات الصغيرة بأتمتة العمليات الهامة دون الحاجة إلى قسم متخصص لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل.

تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة استخدام Nintex وقابلية التوسع. فهو يسمح للمؤسسات الصغيرة بأتمتة العمليات الهامة دون الحاجة إلى قسم متخصص لتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل. الحكومة والرعاية الصحية: تقدم Nintex ميزات تتوافق مع الاحتياجات المحددة للوكالات الحكومية ومنظمات الرعاية الصحية. فهو يساعد على تبسيط عمليات الموافقة والامتثال وإدارة المستندات، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه القطاعات.

تقدم Nintex ميزات تتوافق مع الاحتياجات المحددة للوكالات الحكومية ومنظمات الرعاية الصحية. فهو يساعد على تبسيط عمليات الموافقة والامتثال وإدارة المستندات، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه القطاعات. متخصصو المبيعات والتسويق: يمكن لفرق المبيعات والتسويق الاستفادة من Nintex لأتمتة إنشاء العملاء المحتملين وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وعمليات المبيعات. يعمل تكامل النظام الأساسي مع أنظمة CRM مثل Salesforce على تعزيز كفاءة المبيعات والتسويق.

يمكن لفرق المبيعات والتسويق الاستفادة من Nintex لأتمتة إنشاء العملاء المحتملين وحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني وعمليات المبيعات. يعمل تكامل النظام الأساسي مع أنظمة CRM مثل Salesforce على تعزيز كفاءة المبيعات والتسويق. المؤسسات التعليمية: يمكن للمدارس والجامعات استخدام Nintex لأتمتة المهام الإدارية مثل تسجيل الطلاب، وسير عمل الموافقة، وإدارة المستندات. وهذا يقلل من النفقات الإدارية ويسمح للمؤسسات التعليمية بالتركيز على توفير التعليم الجيد.

يمكن للمدارس والجامعات استخدام Nintex لأتمتة المهام الإدارية مثل تسجيل الطلاب، وسير عمل الموافقة، وإدارة المستندات. وهذا يقلل من النفقات الإدارية ويسمح للمؤسسات التعليمية بالتركيز على توفير التعليم الجيد. التصنيع وسلسلة التوريد: يمكن لـ Nintex تحسين سلسلة التوريد وعمليات التصنيع من خلال أتمتة إدارة المخزون ومعالجة الطلبات وسير عمل مراقبة الجودة. وهذا يضمن عمليات أكثر سلاسة وتخصيص أفضل للموارد.

يمكن لـ Nintex تحسين سلسلة التوريد وعمليات التصنيع من خلال أتمتة إدارة المخزون ومعالجة الطلبات وسير عمل مراقبة الجودة. وهذا يضمن عمليات أكثر سلاسة وتخصيص أفضل للموارد. المنظمات غير الربحية: يمكن للمنظمات غير الربحية الاستفادة من Nintex من خلال أتمتة تتبع التبرعات وإدارة المنح وتنسيق المتطوعين. فهو يساعد هذه المنظمات على العمل بكفاءة أكبر والتركيز على مهامها.

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نينتكس مقابل AppMaster

تعد كل من Nintex و AppMaster من الأدوات القيمة في عالم التحول الرقمي والأتمتة، لكنهما يخدمان أغراضًا متميزة، ولكل منهما نقاط قوة فريدة.

Nintex عبارة عن منصة لأتمتة سير العمل تعمل على تحسين العمليات التجارية وأتمتتها. فهو يوفر واجهة مرئية تمكن مستخدمي الأعمال من إنشاء سير عمل دون الحاجة إلى ترميز واسع النطاق.

AppMaster ، من ناحية أخرى، عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لبناء تطبيقات متنوعة. فهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي وبدون برمجة. يتميز AppMaster بقدرته على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر وتجميع التطبيقات تلقائيًا، مما يجعله ذو قيمة خاصة للمؤسسات التي تحتاج بسرعة إلى تطبيقات مخصصة وجاهزة للإنتاج.

حيث تختلف هاتان المنصتان بشكل كبير في تركيزهما الأساسي وقدراتهما. تتألق Nintex في أتمتة سير العمل وتعزيز العمليات التجارية، في حين تكمن قوة AppMaster في تطوير التطبيقات . فيما يلي بعض الفروق الرئيسية:

التركيز: تركز Nintex في المقام الأول على أتمتة سير العمل وتحسين العمليات، في حين أن AppMaster موجه نحو تطوير التطبيقات، التي تغطي تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

تركز Nintex في المقام الأول على أتمتة سير العمل وتحسين العمليات، في حين أن موجه نحو تطوير التطبيقات، التي تغطي تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. قاعدة المستخدمين: تلبي Nintex احتياجات مستخدمي الأعمال، وتمكنهم من تبسيط العمليات. يستهدف AppMaster جمهورًا أوسع، بما في ذلك المطورين ومحللي الأعمال، الذين يرغبون في إنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية.

تلبي Nintex احتياجات مستخدمي الأعمال، وتمكنهم من تبسيط العمليات. يستهدف جمهورًا أوسع، بما في ذلك المطورين ومحللي الأعمال، الذين يرغبون في إنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. الإخراج: تقوم Nintex بإنشاء سير عمل وعمليات تلقائية لتحسين الكفاءة، بينما يقوم AppMaster بإنتاج تطبيقات كاملة، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر وخيارات النشر.

تقوم Nintex بإنشاء سير عمل وعمليات تلقائية لتحسين الكفاءة، بينما يقوم بإنتاج تطبيقات كاملة، بما في ذلك التعليمات البرمجية المصدر وخيارات النشر. قابلية التوسع: إن قدرة AppMaster على إنشاء تطبيقات مجمعة وقابلة للتطوير تجعله مناسبًا لحالات الاستخدام عالية التحميل وعلى مستوى المؤسسة، في حين أن تركيز Nintex على سير العمل يلبي تحسين عمليات الأعمال.

يعتمد الاختيار بين Nintex و AppMaster على الاحتياجات المحددة لمؤسستك. إذا كنت تهدف إلى تطوير تطبيقات متنوعة، بدءًا من الأنظمة الخلفية وحتى تطبيقات الويب والهاتف المحمول، فإن منهج AppMaster الذي no-code وقابلية التوسع يجعله خيارًا مقنعًا. يجب أن يتوافق القرار مع أهداف التحول الرقمي لمؤسستك ومتطلبات تطوير التطبيقات.