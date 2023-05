لقد تطور المشهد الرقمي بشكل كبير ، ونشهد الآن ظهور الجيل No-Code. تاريخياً ، كانت هناك "فجوة رقمية" بين العمال الذين يعرفون كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر وأولئك الذين لم يعرفوا ذلك. على الرغم من أن المواطنين الرقميين المعاصرين نشأوا مع تقنيات الكمبيوتر ، إلا أن الغالبية لا تزال تفتقر إلى الكفاءة في مجالات محددة مثل هندسة البرمجيات وعلوم الكمبيوتر والإحصاء.

ومع ذلك ، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا حيث أصبح المزيد من الشباب أكثر مهارة في تسخير قوة الحوسبة للمهام اليومية. مدفوعًا بالطفرة في no-code platforms تحتوي على تعليمات برمجية التي يمكن الوصول إليها ، نشهد الآن فجوة رقمية جديدة ، نعيد تعريف حقبة تتوسع فيها مجموعات المهارات المتقدمة من محو الأمية الحاسوبية الأساسية إلى الخبرة الفائقة.

تعمل أدوات no-code اليوم ، مثل Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

تمنح التطبيقات ، بما في ذلك Roblox و Minecraft ، الأطفال القدرة على إنشاء عوالم افتراضية كاملة باستخدام التكنولوجيا ، مما يثير الرغبة في خبرات تعلم جديدة. ونتيجة لذلك ، ارتفعت اختبارات تحديد المستوى المتقدم لعلوم الكمبيوتر من 20.000 في عام 2010 إلى أكثر من 70.000 في السنوات الأخيرة. أصبحت علوم الكمبيوتر هي التخصص الأول في الجامعات الرائدة ، حيث تجذب المئات من الطلاب الجدد سنويًا.

تتزامن هذه التغييرات مع زيادة الطلب على تحليل البيانات والمهارات الهندسية بين القوى العاملة اليوم. مع تزايد أهمية إتقان الأدوات الرقمية لنجاح الأعمال ، ستستمر الفجوة بين محو الأمية الحاسوبية الأساسية والكفاءة الرقمية المتقدمة في الاتساع.

على عكس الماضي ، قد لا يقوم مدير المتجر اليوم بتحميل بيانات المبيعات إلى جدول بيانات Excel فحسب ، بل يقوم بدمج العديد من الأدوات عبر الإنترنت لتطوير متجر للتجارة الإلكترونية ، وحساب قيمة عمر العميل على منصة بيانات no-code ، وتخصيص حملات التسويق باستخدام خدمات البريد الإلكتروني . يوضح هذا المستوى من الطلاقة الرقمية قدرة الجيل No-Code على رفع مستوى الإنتاجية والابتكار.

أجبرت التحديات غير المسبوقة ، مثل التعليم عن بعد ، طلاب اليوم على أن يصبحوا أكثر إلمامًا بالكمبيوتر. والنتيجة هي جيل من الأفراد القابلين للتكيف والذكاء التكنولوجي أكثر كفاءة في العمل عن بعد ومهرة في تسخير تكنولوجيا الحوسبة لحل المشكلات المعقدة.

سيؤثر ظهور الجيل No-Code بشكل كبير على الإنتاجية العالمية ودفع الابتكار إلى آفاق جديدة. مع استمرار الأطفال والشباب في الاستفادة من الأنظمة no-code مثل AppMaster ، فإنهم سيحسنون حياتهم بشكل كبير ، ويوفرون الوقت ، وسد الفجوة الرقمية على نطاق عالمي.