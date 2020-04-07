أطلقت AppGyver ، إحدى الشركات الناشئة الرائدة في مجال تطوير low-code منذ عام 2013 ، مؤخرًا منصة التطوير المرئي الرائدة - Composer Pro. توصف هذه المنصة بأنها الجيل التالي من الحلول no-code ، وقد تم تطويرها لمدة ثلاث سنوات وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في البيئات الحالية low-code. من خلال توفير مرونة وقوة لا مثيل لها ، يدعم Composer Pro إنشاء تطبيقات للويب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac و iOS و Android باستخدام إطارات React Web و React Native. علاوة على ذلك ، يمكن توسيعه عبر المكونات الإضافية المصممة خصيصًا لهذه الأطر.

يتيح Composer Pro المتاح مجانًا للمطورين الأفراد والمدارس والشركات الناشئة والمؤسسات غير التابعة للمؤسسات الوصول إلى خدمة قاعدة بيانات AppGyver وشبكة توصيل المحتوى (CDN) وأدوات النشر.

ماركو ليتيماكي ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ AppGyver ، يتصور Composer Pro باعتباره مغيرًا للعبة يزيل الحواجز النهائية في تطوير no-code ويدفعه إلى نفس مستوى القوة مثل الترميز التقليدي. من خلال قائمة واسعة من عملاء المؤسسات والوضع الإيجابي للتدفق النقدي ، حصلت الشركة على دعم مستثمريها في تقديم المنصة مجانًا لجمهور أوسع.

من بين أكثر من 100 عميل من عملاء AppGyver المؤسسات الكبرى مثل DHL و Fingrid.

يتميز Composer Pro بمحرر مرئي غني بالمميزات يمكّن المستخدمين من الأدوات المتقدمة لإنشاء وظائف منطقية وإدارة قواعد البيانات بسلاسة. يوفر النظام الأساسي مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا وكتل التدفق المنطقي التي تبسط تجربة تطوير التطبيق. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم AppGyver بإعداد سوق حيث يمكن للمطورين مشاركة مكوناتهم المخصصة أو ربما تحقيق الدخل منها.

تتمثل الرؤية وراء Composer Pro في جلب نفس المستوى من التعبير والقوة الموجودة في لغات البرمجة إلى التطوير المرئي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تمكين المطورين من إنشاء كتل بناء مخصصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية ، مما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى الترميز في مواقف معينة.

ظهرت React و React Native كتقنيات أساسية وراء Composer Pro بعد التركيز السابق على HTML5. ركزت الشركة جهودها على تحسين إنشاء الكود ، متجاوزة ما يمكن لمعظم المطورين تحقيقه في تحسين مشاريع React Native الخاصة بهم. وبالتالي ، مع إضافة طبقة تصميم قابلة للتكيف ، يمكن للنظام الأساسي الآن إنشاء تطبيقات لأي نظام أساسي حديث تقريبًا.

على الرغم من أنه لا يزال بإمكان المطورين كتابة الصيغ وتخصيص JavaScript يدويًا إذا لزم الأمر ، فإن ميزات Composer Pro المتطورة تسمح ببناء تطبيقات معقدة دون لمس أي رمز ، مما يفي بالوعد الأساسي للمنصات low-code مثل منصة PowerApps من Microsoft.

بالنسبة لعشاق no-code ، يعد AppGyver's Composer Pro ، بمجموعة ميزاته الغنية ، خيارًا مقنعًا لاستكشافه. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster.io حلولًا قوية no-code تلبي احتياجات الخلفية وتطوير تطبيقات الويب والجوال ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات بسرعة مذهلة وفعالية من حيث التكلفة.