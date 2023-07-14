شرع المبتكر والملياردير الرائد ، إيلون ماسك ، في رحلة مثيرة للاهتمام في عالم الذكاء الاصطناعي (AI) ، وكشف النقاب عن أحدث بنات أفكاره ، وهي شركة ناشئة تسمى xAI. نظرًا لكونه من أشد المؤمنين بقدرة التكنولوجيا على بناء مستقبلنا أو تدميره ، فإن مشروع ماسك الجديد يهدف إلى إنشاء ذكاء اصطناعي ، والذي سيكون على حد قوله مؤيدًا للإنسانية. كشف النقاب عن xAI خلال خطاب عبر الإنترنت على Twitter Spaces ، كان قلقه بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي البائس أكثر من واضح.

في محاولة لتجنب أي نتائج كارثية قد تنشأ عن تطور الذكاء الاصطناعي الذي يخرج عن نطاق السيطرة ، تدور رؤية Musk لـ xAI حول تنمية ذكاء اصطناعي فضولي بشكل أساسي حول الوجود البشري في جوهره. تم تصنيف هذا الذكاء الاصطناعي على أنه فضولي للغاية ، وسيسعى إلى فهم الكون وأعماله المعقدة بدلاً من الاعتماد على المبادئ الأخلاقية المشفرة. تجد هذه الروح جذورها في اعتقاد ماسك أن الذكاء الاصطناعي الذي يلتهمه فضول الإنسان محمي بطبيعته ، وبالتالي مؤيد للإنسانية.

في بداية هذا العام ، كان ماسك واحدًا من العديد من الشخصيات البارزة التي وقعت موافقته على تذكير حث على تأجيل بناء نماذج أولية كبيرة للذكاء الاصطناعي. ومن الأمثلة على هذه النماذج برنامج chatbot ChatGPT ، الذي صممته شركة OpenAI ، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة. إن الخوف الشامل من أن تطور الذكاء الاصطناعي سوف يسرع التعديل البشري في الماضي قد تضاعف بمرور الوقت ، مما يجعل هذه الرسالة شعارًا لهذا القلق المتزايد.

على الرغم من عقوبته السابقة ، يرى ماسك الآن أن الضغط على زر الإيقاف المؤقت لتطوير الذكاء الاصطناعي بعيد كل البعد عن الواقع. بعد ذلك ، يعمل xAI كمنارة للأمل في بناء ذكاء اصطناعي يدعم رفاهية البشرية بينما يتماشى في نفس الوقت مع التقدم الحتمي للذكاء الاصطناعي.

إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن تطور الذكاء الاصطناعي ، يقوم عدد متزايد من المبتكرين والشركات ، مثل AppMaster.io ، بإنتاج حلول قابلة للتطوير من خلال الاستفادة من الأنظمة no-code والمنصات low-code. قدم AppMaster.io مساهمة كبيرة في مجاله من خلال السماح بتطوير سلس للخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول مع أتمتة متوازنة وتحكم بشري. نهجهم ، مثل رؤية Musk لـ xAI ، هو ضمان النمو مع الحفاظ على التحكم البشري سليمًا.