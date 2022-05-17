أعلنت منصة التطوير المرئي الشهيرة no-code ، Webflow ، مؤخرًا عن تعيين Shane Murphy-Reuter كرئيس تنفيذي للتسويق (CMO) للشركة. مع ثروة من الخبرة في توسيع نطاق أعمال SaaS ، ستساهم Murphy-Reuter في تسريع نمو Webflow ، مما يدفع النظام الأساسي no-code إلى الاتجاه السائد.

يأتي هذا التعيين في أعقاب جولة تمويل Webflow's Series C البالغة 120 مليون دولار في مارس ، والتي شهدت ارتفاع تقييم الشركة إلى 4 مليارات دولار ، مع أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). هدف Webflow هو تمكين الجميع من الإنشاء للويب ، بناءً على مجتمعه القوي من محترفي تصميم الويب وتوسيع نطاقه بسرعة لتشغيل مواقع الويب ذات المهام الحرجة للشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة.

يُحدث Webflow ثورة في الطريقة التي تنشئ بها الشركات والأفراد وجودهم عبر الإنترنت من خلال التطوير المرئي ، مما يوفر بديلاً للتطوير التقليدي القائم على الكود. في دوره الجديد ، يجلب Murphy-Reuter خبرة واسعة في توسيع نطاق شركات SaaS بما يتجاوز 100 مليون دولار أمريكي. وسيفتح فرصًا جديدة في السوق ومواءمة العلامات التجارية مع الرؤى الطموحة مثل Webflow.

قاد Murphy-Reuter في السابق التسويق في ZoomInfo ، حيث قام بتجديد بنية الشركة السردية والعلامة التجارية ، ودمج في نفس الوقت أربع علامات تجارية تم الاستحواذ عليها. ساعدت جهوده في تحقيق 1 مليار دولار في ARR. قبل ذلك ، شغل منصب نائب الرئيس الأول للتسويق في Intercom ، حيث ساعد الشركة في محورها الراقي وضاعف إيراداتها من 100 مليون دولار أمريكي إلى أكثر من 200 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك ، شغل منصب نائب رئيس المبيعات والتسويق في AdRoll.

يبرز Webflow باعتباره النظام الأساسي الرائد للتطوير المرئي ، مما يبسط بشكل كبير عملية بناء الويب من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب قوية بصريًا دون كتابة أي رمز. باستخدام تقنيات تطوير الويب الحديثة ، يساعد Webflow المستخدمين على توفير الوقت الهندسي مع إنشاء رمز نظيف بسلاسة في الخلفية. يتم استخدام المنصة من قبل ملايين المحترفين في جميع أنحاء العالم ، من المصممين المستقلين والوكالات الإبداعية إلى شركات Fortune 500. بعض الشركات البارزة التي تستفيد من Webflow تشمل Zendesk و Lattice و Getaround و Upwork و Allianz و Dell.

نظرًا لاستمرار اتجاه no-code في اكتساب الزخم ، ظهرت منصات أخرى مثل AppMaster ، حيث تقدم حلولًا قوية no-code لتطوير تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. يتيح AppMaster للمطورين المحترفين والمواطنين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير بشكل مرئي ، مما يسرع بشكل كبير عملية التطوير ويوفر حلول برمجية شاملة للشركات من جميع الأحجام.

مع تعيين Shane Murphy-Reuter كمدير تسويق جديد ، تستعد Webflow لاتخاذ خطوات كبيرة في تحديد موقع no-code كطريقة مفضلة لتطوير الويب وتمكين المستخدمين على مستوى العالم لبناء تجارب ويب مذهلة بصريًا دون مهارات الترميز التقليدية.