كشفت Cloud Foundry مؤخرًا عن أحدث التحسينات لـ Korifi، وهي منصة قوية مصممة لتبسيط وتحسين تجربة مطوري Kubernetes، لا سيما فيما يتعلق بنشر التطبيقات. تدمج الترقية بشكل فريد دعم صور Docker، مما يتيح للمستخدمين نشرها بسهولة على Kubernetes.

ينصب التركيز الأساسي لهذا التحديث على تبسيط مهام سير العمل المستندة إلى الحاويات، ويتم تحقيق ذلك من خلال ضمان توافق صور Docker مع الحاويات الموجودة في مراحل مختلفة من التطوير. يؤدي هذا التحسين الحاسم للتوافق إلى وضع Korifi كأداة مساعدة ثمينة لفرق التطوير التي تستفيد بالفعل من الحلول المتجذرة في تكنولوجيا الحاويات.

إحدى الميزات البارزة في Korifi المحسّن هي قدرته على رفع المهمة المرهقة المتمثلة في كتابة أو صيانة تكوينات YAML المعقدة من المطورين. وفقًا لـ Cloud Foundry ، فإن غالبية عمليات دورة الحياة تصل مع مسارات عمل منسقة مسبقًا والتي يمكن الوصول إليها بسهولة الآن من خلال هذه الترقية، مما يجعل من الضروري الغوص في تكوينات YAML المعقدة.

تحمل تحديثات Korifi أيضًا فوائد محتملة كبيرة للإنتاجية. من خلال تبسيط عملية التوسع وتعزيز إدارة دورة حياة الحاوية، يمكن للمطورين التركيز بشكل أفضل على مهامهم المبتكرة دون الحاجة إلى التعامل مع التعقيدات المرتبطة بتكوين Kubernetes.

كما يعمل إجراء التثبيت الجديد على تبسيط عملية النشر للقادمين الجدد إلى Korifi، الأمر الذي من المرجح أن يعزز تجربة المستخدم الشاملة.

ولتسليط الضوء على أهمية التحديث، أوضح كريس كلارك، مدير البرنامج في Cloud Foundry ، كيف يزود Korifi المستخدمين الآن بإمكانيات إعادة هيكلة سير العمل استنادًا إلى الحاويات واستغلال قابلية التوسع والتسامح مع الأخطاء في Kubernetes.

صرح كلارك أنهم يقدمون للمطورين الضوء الأخضر بشكل أساسي للتركيز على دفع حدودهم المبتكرة، وإعفائهم من تعقيدات إدارة البنية التحتية واكتساب المعرفة المتخصصة في Kubernetes.

ومع ظهور الحلول التي no-code مؤخرًا، توفر العديد من المنصات الآن للمطورين الأدوات اللازمة لتبسيط عمليات التطوير الخاصة بهم. يمكن أن تكون منصة مثل AppMaster ، المعروفة بتقديم حل قوي no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، إضافة ممتازة. تمامًا مثل التحديث الأخير لـ Cloud Foundry، تعطي الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أيضًا الأولوية للبساطة، وتعزيز الإنتاجية، وإزالة أي حواجز محتملة أمام الإبداع والابتكار.