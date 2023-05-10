في إعلان مهم في مؤتمر Google I / O الأخير ، أعلن عملاق التكنولوجيا عن نيته في إتاحة الوصول إلى روبوت محادثة AI التوليدي ، Bard ، على نطاق أوسع. تعمل Google على إزالة معظم قيود قائمة الانتظار وبدء الإتاحة باللغة الإنجليزية ، بهدف تطوير chatbot بشكل أكبر بالتعاون مع قاعدة مستخدمين أكبر.

كشفت Sissie Hsiao ، نائب الرئيس والمدير العام للمساعد وبارد في Google ، عن الأخبار في منشور مدونة للشركة. أعرب Hsiao عن حرص Google على جمع آراء قيمة من المستخدمين ، قائلاً إنهم يريدون الحصول على Bard في أيدي المزيد من الأشخاص. نتيجةً لذلك ، سيكون الشات بوت متاحًا في أكثر من 180 دولة ومنطقة ، مع وجود خطط لمزيد من التوسع في الأفق.

أبلغ جون كراوزيك ، كبير مديري المنتجات في Google وأحد العملاء المحتملين في Bard ، في حدث صحفي قبل المؤتمر أن النسخ الكورية واليابانية من chatbot جاهزة للطرح. كما كشف Krawczyk عن خطة الشركة لتغطية أفضل 40 لغة في المستقبل القريب. لضمان النشر المسؤول لـ chatbot ، يتم طرح لغات أخرى بشكل منفصل. في الواقع ، يتضح التزام Google بنهج التطوير الحذر في الإشارة إلى Bard كتجربة بدلاً من كونها تجريبية.

علاوة على ذلك ، تعتزم Google تعزيز قدرات Bard من خلال تقديم محتوى متعدد الوسائط. يعني هذا التطور أن Bard ستكون قادرة على تقديم أكثر من مجرد إجابات نصية على استفسارات المستخدمين. استشهدت Hsiao بمثال في منشور مدونتها حيث ، عند سؤالها عن المعالم التي يجب مشاهدتها في نيو أورلينز ، ستقدم Bard استجابة مفيدة مصحوبة بصور غنية لخلق تجربة أكثر غامرة. أثناء عرض الصور حاليًا ، فإن احتمال دمج الخرائط والمخططات والعناصر الأخرى يعد احتمالًا محتملاً.

قدمت Google لأول مرة Bard في منشور مدونة لشهر فبراير ، تلاه ظهور chatbot للجمهور في مارس عبر قائمة الانتظار التي تم حلها الآن. على غرار ChatGPT من OpenAI ، تم تصميم Bard للإجابة على الأسئلة بشكل طبيعي ويمكن أن تثبت فائدتها في مجموعة من التطبيقات ، بما في ذلك التكامل مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster . لا يُتوقع أن تؤدي إزالة قيود قائمة الانتظار إلى تسريع تطوير النظام الأساسي فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق وصولها وتأثيرها في العالم سريع الخطى لمنصات روبوت الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.