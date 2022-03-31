نجحت شركة Weglot الفرنسية ، التي تتخذ من فرنسا مقراً لها ، في تأمين 50 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل من السلسلة الأولى بقيادة Partech ، حيث اتخذت خطوات مهمة في تقديم حل ترجمة سلس للمواقع الإلكترونية. تساعد منصة Weglot مالكي المواقع على توسيع مدى وصول مواقعهم من خلال تمكين دعم متعدد اللغات دون الحاجة إلى الاعتماد على نظام إدارة محتوى مختلف (CMS) أو منصة تجارة إلكترونية.

بينما كانت إضافات الترجمة WordPress و Shopify متاحة لبعض الوقت ، يهدف Weglot إلى توفير حل شامل يلبي جميع أنواع تجارب الويب. تسمح الشركة بتوسيع الموقع متعدد اللغات بطريقتين بسيطتين ، سواء من خلال إضافة مكون إضافي أو إدخال كود JavaScript.

بالنسبة لمالكي المواقع الذين ليس لديهم مطور ويب مخصص ويستخدمون منصات مثل WordPress و Shopify و Wix و WooCommerce ، يدمج Weglot اللغات المرغوبة بسهولة في موقع الويب الحالي من خلال مكون إضافي. بدلاً من ذلك ، يستخدم Weglot نهجًا مختلفًا مع Webflow و Squarespace و BigCommerce ، حيث يضيف المستخدمون بضعة أسطر من JavaScript إلى علامة <head> لموقعهم على الويب وتطبيق تعديلات سجل DNS اللازمة لإنشاء مجالات فرعية أو أدلة فرعية لدعم لغات جديدة.

عند إضافة Weglot ، تقوم خوادم النظام الأساسي تلقائيًا باكتشاف واستخراج المحتوى من موقع الويب. يمكن للعملاء استخدام الترجمات الآلية لبدء دمج لغات جديدة ، والاستفادة من لوحة المعلومات المضمنة التي تسمح بمراجعة المحتوى للحصول على ترجمات أفضل. كما تمكّن لوحة المعلومات المستخدمين من منح الوصول إلى المترجمين المحترفين وإدارة عملية الترجمة بأكملها من مكان واحد.

بمجرد التنفيذ ، سيعرض الموقع متعدد اللغات اللغة المفضلة للزائر افتراضيًا ، مع خيارات لمحوّل اللغة في الزاوية لتوفير خيارات لغة متعددة. على الرغم من تخزين الترجمات على خوادم Weglot ، إلا أن الخدمة تنشئ أدلة فرعية أو نطاقات فرعية منفصلة لكل لغة ، مما يعمل على تحسين فهرسة محرك البحث وترجمة البيانات الوصفية والكلمات الرئيسية.

يقدم Weglot نموذجًا لتسعير الاشتراك الشهري بناءً على عدد اللغات والكلمات المرغوبة. في عام 2022 ، وصلت الشركة الناشئة إلى 11 مليون دولار (10 ملايين يورو) من الإيرادات السنوية المتكررة ، لتصبح منافسًا قويًا في السوق بعد جولة التمويل الأولي في عام 2017.

كأداة قوية no-code مثل AppMaster تواصل إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، توفر حلول موقع ويب Weglot متعدد اللغات أصولًا قيّمة. من خلال تبسيط عملية توسيع عروض لغة موقع الويب ، يمكن للشركات زيادة انتشارها العالمي بشكل كبير دون تكبد تكاليف غير ضرورية أو ديون تقنية.