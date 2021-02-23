حصلت Creatio ، وهي شركة رائدة في مجال توفير الأنظمة الأساسية low-code في مجال CRM ، مؤخرًا على استثمار بقيمة 68 مليون دولار من Volition Capital ، وهو صندوق بارز للنمو في الأسهم. يمثل هذا أول جمع تبرعات للشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ، بعد أن اعتمدت في السابق فقط على تمويل الأحذية.

وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي Katherine Kostereva ، تساعد Creatio الشركات على أتمتة العمليات بسرعة ، من خلال منصة التشغيل الآلي low-code التي تعمل كمميز أساسي لها. مع تزايد الطلب على الحلول low-code في صناعة التكنولوجيا ، تسهل هذه الأنظمة الأساسية النشر السريع للتطبيقات الحية وتمكين المطورين المواطنين من توسيع نطاق عملياتهم دون مهارات تشفير واسعة النطاق.

على الرغم من أن المنصات low-code تكتسب زخمًا في مراحل مختلفة من الاستثمار ، إلا أن النقاش حول low-code مقابل no-code يظل موضوعًا ساخنًا. تقر Kostereva بأهمية المطورين المواطنين ، الذين يمكنهم إنشاء تطبيقات باستخدام واجهات drag-and-drop بسيطة. ومع ذلك ، فهي تعتقد أن الأدوات no-code مناسبة حاليًا فقط لبناء تطبيقات بسيطة نسبيًا. يلبي Creatio احتياجات السوق المتوسطة وقطاعات المؤسسات ، والتي تتطلب قدرات أكثر تقدمًا مما يمكن أن تقدمه الحلول no-code اليوم.

بالإضافة إلى Creatio ، شهدت الشركات الأخرى في القطاعات low-code no-code نشاطًا استثماريًا كبيرًا. على سبيل المثال ، جمعت منصة Stacker no-code 1.7 مليون دولار ، بينما حصلت OutSystems ، التي تركز على تطوير low-code ، على استثمار بقيمة 150 مليون دولار بتقييم 9.5 مليار دولار. يوفر AppMaster ، وهو لاعب آخر في صناعة no-code ، نظامًا أساسيًا سهل التعلم no-code لبناء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

لإظهار الإمكانات الهائلة لسوق البرمجيات ، تستمر مجموعة متنوعة من المنصات low-code مثل Creatio و AppMaster وغيرها في الازدهار وجذب استثمارات كبيرة. نظرًا لأن المزيد من الشركات تتبنى استراتيجيات الأتمتة لتبسيط عملياتها ، فإن الأنظمة الأساسية low-code تحمل وعودًا هائلة لتعزيز الابتكار السريع وتمكين المطورين المواطنين.