في تحديث مثير من مجال الذكاء الاصطناعي (AI) ، تم الإبلاغ عن أن شركة Apple ، عملاق التكنولوجيا ، تتعمق في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمنافسين مثل OpenAI و Google. تم توفير الخبر من قبل مراسل التكنولوجيا البارز مارك جورمان من بلومبرج. المفتاح من بين تجارب الذكاء الاصطناعي في Apple هو تطوير روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يشبه الوظائف التي تقدمها ChatGPT.

يُشار إلى "Apple GPT" داخل الشركة ، ولا تزال الخطط الدقيقة لإطلاق هذه التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين النهائيين غير محددة في هذه المرحلة. ومع ذلك ، من الآمن توقع أن إعلانًا جوهريًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي من Apple يمكن توقعه في العام المقبل.

وفقًا للتقرير ، ابتكرت Apple إطارًا مميزًا ، يُعرف داخليًا باسم "Ajax" ، لإنشاء نماذج لغوية واسعة النطاق. مثل هذه النماذج هي العمود الفقري للأنظمة المستحثة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن العروض مثل Open AI's ChatGPT و Google's Bard. ومن المثير للاهتمام ، أن Ajax تم تطويره باستخدام Google JAX ، وهو إطار عمل التعلم الآلي من Google ويعمل على Google Cloud. تستفيد Apple من إمكانات Ajax في تصميم نماذج لغوية واسعة النطاق وإنشاء أساس لأداة منتشرة داخليًا تشبه ChatGPT.

على الرغم من أن الشركة واجهت تحديات مؤقتة في شكل مخاوف أمنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ، مما أدى في النهاية إلى توقف نشر الأداة داخليًا ، فقد تمت معالجة هذه المخاوف وأصبحت الأداة متاحة الآن لعدد متزايد من الموظفين. ومع ذلك ، تخضع إمكانية الوصول إلى إذن محدد ولا يمكن استغلال الأداة لتطوير ميزات مخصصة للعملاء ، وفقًا للتقرير.

يجد الموظفون أن chatbot مفيدًا لتسهيل النماذج الأولية للمنتج. يمكن استخدام الأداة للإجابة على الاستفسارات وتلخيص النص والمزيد ، بناءً على التدريب على البيانات.

تشبه الميزات التي يقدمها روبوت الدردشة من Apple ميزات Bing AI و ChatGPT و Bard ، دون أي وظائف مميزة تجعله متميزًا عن الحلول التجارية المتاحة. بينما تواصل Apple سعيها لاكتساب الكفاءة التوليدية للذكاء الاصطناعي ، فإنها تبحث عن محترفين مجهزين بمعرفة شاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة.

في حين أن اللاعبين الرئيسيين مثل Google و Microsoft و Meta قد قدموا بسرعة منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بهم إلى المستخدمين العالميين ، حافظت Apple على مكانة منخفضة نسبيًا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من دمج ميزات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة تطبيقاتها ومنتجاتها لعدة سنوات ، إلا أن Apple تسعى الآن لمواكبة الطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تبسيط المهام التي تتراوح من صياغة المقالات إلى إنشاء الصور.

والجدير بالذكر أن شركة Apple ملتزمة تمامًا بمعالجة مخاوف الخصوصية المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ، وهو شعور ردده الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook. في حين أن دمج المزيد من الذكاء الاصطناعي في مخزون منتجات Apple أمر لا مفر منه ، فسيتم تنفيذه بعناية ودقة. يمكن أيضًا أن يُنظر إلى هذا المسعى من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي من قبل Apple على أنه زيادة في الاتجاه المستمر لاعتماد الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code ، مثل AppMaster ، لتطوير التطبيقات بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير.