أعلنت Meta مؤخرًا عن طرح ميزة القنوات عالميًا على Instagram ، مما يسمح لجمهور أوسع بالوصول إلى إمكانات البث الخاصة بالمنصة. في السابق ، كانت الميزة حصرية لاختيار المبدعين والمستخدمين ، مما مكنهم من مشاركة رسائل واحد إلى عدة مع متابعيهم.

شارك مؤسس Meta ومديرها التنفيذي ، مارك زوكربيرج ، الأخبار على قناته الشخصية ، وسلط الضوء على العديد من التوصيات مثل المجلس الدولي للكريكيت (ICC) ، والمخرج كارين إكس.تشينغ ، والمؤثر مايكل لو ، والفنان دانيال أرشام. قدم Instagram لأول مرة ميزة القنوات في فبراير ، تلاها إضافة دعم المتعاون في مايو ، حيث شارك زوكربيرج ورئيس Instagram آدم موسيري في مناقشة على المنصة.

للانضمام إلى قناة ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قسم الرسائل المباشرة (DM) في التطبيق وتصفح قائمة "القنوات المقترحة". وفقًا لـ Instagram ، يتم إنشاء هذه الاقتراحات بناءً على اهتمامات المستخدمين وتفاعلهم مع المبدعين والنشاط العام على النظام الأساسي. يمكن للمستخدمين أيضًا البحث عن قنوات بث محددة داخل قسم DM.

تختبر Meta حاليًا ميزات جديدة لتحسين تجربة القنوات ، بما في ذلك مطالبات الأسئلة للمتابعين وعلامة تبويب القنوات المخصصة داخل صندوق الوارد للمستخدمين. يتم أيضًا استكشاف أدوات إضافية للمبدعين ، مثل تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية وأوقات للقنوات ، وإضافة منسقين لإدارة الأعضاء ، ومشاركة الروابط أو المعاينات عبر القصص.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت Meta ميزة القنوات على WhatsApp ، مبدئيًا مع شركاء محددين في كولومبيا وسنغافورة. ينصب التركيز الأساسي لقنوات WhatsApp على تزويد السلطات والوكالات المحلية والعالمية بوسائل للتواصل مع الأفراد على نطاق أوسع.

مع استمرار نمو صناعة no-code ، توفر منصات مثل AppMaster للشركات والأفراد طريقة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. توفر هذه الحلول طريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لبناء مشاريع قابلة للتكيف وقابلة للتطوير ، بأقل قدر من الديون التقنية.

يعد توسيع Meta لميزة القنوات على Instagram مؤشرًا واضحًا على التزام الشركة بتعزيز التواصل والمشاركة عبر منصاتها. مع وصول المزيد من المستخدمين والمبدعين إلى أدوات البث هذه ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور تجاربهم وتفاعلاتهم وتنمو في الفضاء الرقمي.