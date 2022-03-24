كشفت Webflow ، منشئ مواقع الويب الشهير no-code ، مؤخرًا عن جولة تمويل من السلسلة C بقيمة 120 مليون دولار ، مما أدى إلى تقييم إيجابي للشركة بمبلغ مثير للإعجاب يبلغ 4 مليارات دولار. مع جمع أكثر من 330 مليون دولار من إجمالي التمويل ، تغامر الشركة بفرصة استثمارية جديدة ومثيرة ، مع التركيز على برنامج منح مجتمعية بقيمة 10 ملايين دولار لتلبية احتياجات مستخدميها.

وفقًا لمدونة من الرئيس التنفيذي لشركة Webflow والمؤسس المشارك ، فلاد ماجدالين ، من المتوقع إطلاق برنامج المنح المجتمعية في الأشهر المقبلة. سيركز البرنامج على تعزيز المشاركة المجتمعية والتعلم وأحداث التواصل في جميع أنحاء العالم ، مع توفير الدعم المالي أيضًا لأصحاب الأعمال الحرة الذين يعملون في مشاريع غير ربحية وإنسانية.

تأسس Webflow في عام 2013 ، وكان رائدًا في واحدة من أشهر أدوات برامج تصميم الويب المستندة إلى السحابة في الصناعة والتي تنشئ تلقائيًا رمزًا خلفيًا للمستخدمين الذين يقومون بإنشاء أعمال قائمة على الويب. تمت قيادة جولة التمويل الأخيرة بواسطة Y Combinator Continuity ، بمشاركة مستثمرين حاليين مثل CapitalG و Accel و Silversmith ، من بين آخرين.

في مقابلة مع Forbes ، كشف Magdalin عن رؤية مستقبلية لـ Webflow ، حيث لا يعمل فقط كأداة no-code لبناء مواقع الويب ولكن أيضًا يوسع قدراته لتسهيل تطوير تطبيقات البرامج.

حاليًا ، يضم Webflow أكثر من 3.5 مليون مستخدم قاموا ببناء أكثر من 450.000 موقعًا في عام 2021 وحده. تستقبل هذه المواقع ، التي تستضيفها Webflow ، أكثر من عشرة مليارات زيارة شهريًا بشكل تراكمي. يعد النمو المستمر للشركة في كل من الوظائف وقاعدة المستخدمين دليلًا على التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير وتصميم الويب.

تعد المنصات مثل بيئة Webflow no-code جزءًا أساسيًا من التحول الرقمي ، وقد حظي العديد منها باهتمام مستحق. تركز منصة أخرى no-code ، AppMaster.io ، على تقديم تجربة تطوير تطبيقات شاملة ، مما يسمح للعملاء بإنشاء مخططات قواعد بيانات بصريًا ، وتصميم منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) ، والتكامل مع REST API ونقاط endpoints WSS. تعمل مثل هذه المنصات على تمكين ملايين الأفراد من تطوير تطبيقات الويب بشكل أسرع وأكثر كفاءة من تقنيات الترميز التقليدية ، مما يفتح فرصًا جديدة لإنشاء البرامج.

إن تقديم برنامج المنح المجتمعية الجديد الواعد من قبل Webflow يدل على مزيد من النمو في قطاع التطوير no-code ، مع احتمال أن تحذو المزيد من الشركات حذوها. هذه الحركة لا تضفي الطابع الديمقراطي على عملية بناء المنتجات الرقمية فحسب ، بل تعزز مستقبلًا مشرقًا حيث سيتم بناء عدد لا يحصى من التطبيقات المبتكرة بواسطة مواهب عالمية متنوعة.