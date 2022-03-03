أعلنت شركة Quickbase ، المزود الرائد لحلول البرامج no-code ، عن مجموعة من التطبيقات سابقة الإنشاء المصممة خصيصًا لصناعة البناء ، مما يساعد على تبسيط سير العمل الرقمي للمقاولين بسرعة أكبر. تخدم الشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها ما يقرب من 2100 عميل من مقاولي البناء ، وتمكن من إدارة المشاريع المعقدة من خلال إنشاء البرامج بسرعة.

بينما يتمثل النهج الرئيسي لـ Quickbase في تقديم أدوات للشركات لإنشاء مهام سير العمل الممكّنة بالبرمجيات باستخدام بيئة no-code ، يمكن لشركات الإنشاءات الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المملوء مسبقًا الذي يقلل من الوقت المطلوب لتكييف البرنامج. تم تطوير هذه التطبيقات الجديدة بعد الاستحواذ على MCF Technology Solutions ، وهي شريك في لورين ، أوهايو ، في يناير 2022. كانت MCF شريك خدمة ومزود حلول يصمم حلولًا خاصة بالصناعة باستخدام Quickbase.

في جلسة استخلاص المعلومات في فبراير 2022 ، ناقش إد جينينغز ، الرئيس التنفيذي لشركة Quickbase ، الحاجة المتزايدة في قطاع البناء وتحدث بالتفصيل عن حزمة الحلول المعدة مسبقًا ، والتي تضم أدوات وتقنيات MCF ، مثل مخططات جانت للمشروع وتطبيقات الصحة والسلامة البيئية (EHS) ). وذكر أيضًا دمج الحزمة مع منتجات برامج البناء الشهيرة مثل Procore.

يمكن لمستخدمي Quickbase أيضًا الوصول إلى مكتبات الحلول التي تم إنشاؤها داخل مجتمع مستخدمي شركة البرمجيات. على الرغم من أن هذه الحلول المبنية مسبقًا يمكن تخصيصها بشكل أكبر من قبل موظفي المقاول باستخدام واجهة مرئية ، إلا أن المحتوى المعبأ مسبقًا من MCF وموظفيه البالغ عددهم 40 موظفًا يعد ذا قيمة عالية للمقاولين الذين قد لا يمتلكون الخلفية أو الموارد اللازمة لمواءمة التكنولوجيا مع عمليات الأعمال والاحتياجات.

أكد جينينغز على أهمية الحلول no-code وجاذبيتها للشركات التي لا ترغب في تغيير عملياتها القائمة. في هذا السياق ، تسمح البرامج low-code no-code بالتخصيص حول العمليات الفريدة ، والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من مخاطر المشروع. يهدف Quickbase إلى تسهيل تحديد الاحتياجات المحددة وتطوير حلول مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات محددة ، مثل الشكل الذي يجب أن تبدو عليه لوحة المعلومات المالية.

تشير مصادر الشركة إلى أن برنامج Quickbase يتم الاستفادة منه لتطوير حلول للاستخدام الداخلي والخارجي ، بما في ذلك التعاون بين المقاولين العامين والمقاولين من الباطن والمالكين والمصممين وفرق البناء. تتيح هذه الحلول تدفقات العمل الرقمية داخل المؤسسة وخارجها ، وتتحايل على المشكلات باستخدام البرامج الجاهزة.

في صميم مجموعة Quickbase التقنية هي قاعدة البيانات الخاصة بها في الذاكرة والبنية التحتية للتقارير. يعمل التطبيق كخدمة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات تعمل على البيانات في أنظمة السجل مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) برنامج إدارة المشاريع. تستخدم Quickbase إطار عمل قائم على العمليات للوصول إلى البيانات وإدارتها من هذه الأنظمة باستخدام موصلات مسبقة الصنع ، وفي بعض الأحيان تقدم قيمة فورية من خلال تحقيق الاتساق والحوكمة لعمليات مخصصة بخلاف ذلك.

من جانبها ، تعتمد Quickbase بشكل أساسي على نهج قائم على العمليات ، مع التركيز على توفير الأدوات والأطر التي تساعد الشركات على إنشاء حلول برمجية فريدة مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الخاصة. ومع ذلك ، مع الطلب المتزايد على التطبيقات والأنظمة الأساسية التي no-code ، دخلت شركات مثل AppMaster أيضًا إلى الساحة ، حيث تقدم أنظمة أساسية قوية no-code ومنصات low-code تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة للويب والجوال ولأغراض الخلفية بدون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة أو خبرة في الترميز.

في الختام ، يشير إطلاق Quickbase للحلول سابقة البناء لصناعة البناء إلى خطوة مهمة نحو تعزيز عروضها لشركات القطاع. من خلال تمكين المقاولين من تنفيذ تدفقات العمل الرقمية بسرعة وسهولة ، يمكن أن تلعب Quickbase دورًا حاسمًا في مساعدة صناعة البناء على زيادة فوائد الحلول البرمجية no-code برمجية.